NBA-News: L.A. Clippers-Präsident Lawrence Frank gewinnt Award als Executive of the Year

Lawrence Frank, der President of Basketball Operations der L.A. Clippers, wurde als NBA Executive of the Year ausgezeichnet. Das gab die Liga am Donnerstag bekannt. Auf Platz zwei landete Sam Presti von den Oklahoma City Thunder, dritter wurde Heat-Präsident Pat Riley.

Frank erhielt 10 der 29 Stimmen für den ersten Platz, hinzu kamen drei Zweitstimmen und eine Drittstimme für insgesamt 61 Punkte. Presti erreichte mit 41 Punkten (4 Erststimmen) den zweiten Rang, Riley landete mit 39 Punkten (4 Erststimmen) knapp dahinter.

Weit abgeschlagen war Rob Pelinka, General Manager der Los Angeles Lakers, dem zweiten Team in den NBA Finals. Mit nur einer Erststimme und drei Zweitstimmen (14 Punkte) landete er trotz der Akquisition von Anthony Davis per Trade von den Pelicans in der Offseason 2019 nur auf Platz 7.

Clippers-Präsident Frank half dabei, Kawhi Leonard in der Free Agency 2019 von einem Wechsel zu den Clippers zu überzeugen. Zudem fädelte er den Trade für Paul George von den Thunder ein. Der Kader des Titelanwärters galt als einer der tiefsten in der gesamten Liga, so gewann Montrezl Harrell auch den Award als Sixth Man of the Year.

Dennoch war für L.A. bereits in der zweiten Playoff-Runde trotz einer 3-1-Führung gegen die Denver Nuggets nach einem kolossalen Einbruch Schluss. Das Voting für den Award als Executive of the Year endete allerdings schon vor dem Restart und bezog sich nur auf die reguläre Saison bis zur Corona-bedingten Unterbrechung Mitte März.

"Frank ist ein leidenschaftlicher, engagierter und selbstloser Anführer. Ich bin stolz auf die Arbeit, die er und seine Truppe leisten, und bin begeistert, dass andere auch so denken", lobte Clippers-Eigentümer Steve Ballmer in einem Statement. Frank ist seit 2017 Teampräsident der Franchise, zuvor war der ehemalige Head Coach der Nets und Pistons als Assistant Coach und ab 2016 im Front Office der Clippers tätig.