NBA Finals - Miami Heat, News und Gerüchte: "Keiner denkt daran, nach Hause zu fahren"

Die Miami Heat stehen zwar in den Finals mit dem Rücken zur Wand, dennoch war es für das Team aus Florida eine erfolgreiche Saison. Miami glaubt dennoch weiter an seine Chance, während Jae Crowder, der erst zur Trade Deadline kam, gerne bleiben würde.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zu den Miami Heat.

Miami Heat glauben weiter an Chance

"Ich glaube nicht, dass wir Druck haben", sagte Jimmy Butler auf seiner Pressekonferenz vor Spiel 5. "Es geht nur ums Gewinnen. Keiner denkt daran, nach Hause zu fahren. Wir erwarten einen Sieg, das ist unser Job."

Auch Coach Erik Spoelstra schlug in eine ähnliche Kerbe. "Wir kämpfen hier um einen Titel und den gibt es erst, wenn ein Team viermal gewonnen hat", gab sich Spo kämpferisch. "Es werden nun viele Stories erzählt, aber uns ist es scheißegal, was die anderen denken. Wir sind da, wo wir sein wollten. Wir kämpfen um einen Titel und das hat sich nach den ersten Spielen nicht geändert."

Im Moment liegen die Heat mit 1-3 in Rückstand, doch sie wären nicht das erste Team, welches einen solchen Rückstand in den Finals noch umbiegen würde. 2016 gelang es den Cleveland Cavaliers gegen die Golden State Warriors, insgesamt gab es in den Playoffs 13 Fälle, in denen ein solcher Rückstand aufgeholt werden konnte.

Miami Heat: Jae Crowder möchte bleiben

Erst im Februar kam Jae Crowder als Teil des Trades für Andre Iguodala aus Memphis an den South Beach, inzwischen ist die Nr. 99 nicht mehr aus dem Heat-Team wegzudenken. Der Flügelspieler, der in den Playoffs in allen Spielen startete, würde gerne bleiben. Sein Vertrag läuft nach dieser Saison aus.

"Hoffentlich können wir uns einigen", sagte Crowder zu Barry Jackson vom Miami Herald. "Es macht hier richtig Spaß, weil wir gewinnen. Nur noch zwei Teams sind hier. Es ist eine richtig tolle Organisation und ich bin gerne ein Teil davon."

Der Fokus der Heat liegt jedoch weiter auf der Free Agency 2021, wodurch Crowder wohl nur einen Vertrag über ein Jahr angeboten werden wird, womöglich mit einer Team-Option für ein weiteres Jahr. In dieser Saison kassierte Croweder 7,8 Millionen Dollar, durch seine guten Leistungen kann er in der Free Agency vermutlich deutlich mehr fordern.

Miami Heat: Das ist der Stand bei Goran Dragic

Während Bam Adebayo nicht mehr auf dem Injury Report auftaucht, bleibt der Status von Goran Dragic gleich, wie Coach Spoelstra bestätigte. "Er war bei unserer Video-Sitzung dabei und das war eigentlich alles, was wir gemacht haben", erklärte der Coach weiter.

Schon vor Spiel 4 hatte es Dragic, der an einem Riss in der Fußsohle laboriert, mit einem Comeback versucht, musste dann aber sein Warmup unter Tränen beenden.

Der Topscorer der Heat in den Playoffs verletzte sich in Spiel 1 der Finals ohne gegnerische Einwirkung und fehlt seitdem.

© getty

Lakers vs. Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 124:114 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 115:104 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 96:102 5 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig