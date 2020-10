NBA Finals - Los Angeles Lakers, News und Gerüchte: LeBron James und der Kampf für Respekt der Fans

Die Los Angeles Lakers sind nur noch einen Sieg vom 17. Titel ihrer Geschichte entfernt. Für LeBron James wäre dies enorm wichtig, da seiner Meinung nach die Fans ihn erst dann wirklich respektieren würden. Für Spiel 5 wollen es die Lakers zudem mit den Mamba-Jerseys versuchen.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zu den Los Angeles Lakers.

Los Angeles Lakers - LeBron: Musst Respekt erarbeiten

LeBron James wurde nicht nur mit offenen Armen in der Stadt der Engel empfangen. Vor allem Fans von Kobe Bryant standen dem King misstrauisch gegenüber. Für James war dies verständlich, wie er auf seiner PK zugab: "In meiner Zeit hier habe ich gelernt, dass es den Lakers-Fans völlig egal ist, was man vorher geleistet hat", sagte James. "Du musst es dann auch mit ihnen erreichen."

Die Lakers können in der Nacht auf Samstag (ab 3 Uhr live auf DAZN) nach zehn Jahren Durststrecke ihren 17. Titel perfekt machen. Für James wäre dies endgültig Bestätigung und Anerkennung von Seiten der Fans. "Ihnen sind deine vorherigen Erfolge egal. Wenn du es dann mit den Lakers schaffen kannst, respektieren sie dich. Das habe ich in den zwei Jahren hier gelernt."

Los Angeles Lakers: Rob Pelinka bei Best-Executive-Wahl abgeschlagen

Trotz der besten Bilanz der Western Conference konnten die Los Angeles Lakers bisher keinen individuellen Award abräumen. Auch GM Rob Pelinka gelang dies nicht, er landete beim Sieg von Clippers-GM Lawrance Frank nur abgeschlagen auf Platz sieben. Zuvor hatten auch Anthony Davis bei der Wahl zum Verteidiger des Jahres (Zweiter) und LeBron James beim MVP jeweils Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks den Vortritt lassen müssen.

Davis fand dies zwar ein wenig merkwürdig, gab aber an, dass dies innerhalb des Teams keine Rolle spielen würde. "Wir müssen nur noch ein Spiel gewinnen, dann ist alles andere völlig egal. Wir sind dann alle Champions."

Los Angeles Lakers tragen in Spiel 5 Mamba-Jerseys

Ist es tatsächlich ein Glücksbringer? Noch sind die Lakers in der Postseason ungeschlagen (4-0), wenn sie die schwarzen Jerseys tragen, welche noch vom inzwischen verstorbenen Kobe Bryant mit designt wurden. Laut Tim Reynolds von der AP war vorgesehen, die Mamba Edition in den Spielen 2 und 7 zu tragen.

Da man nun aber bereits in Spiel 5 den Sack zumachen kann, wechselten die Lakers für Spiel 5 zu den Mamba-Jerseys. Sollte L.A. verlieren, dürften sie in Spiel 6 nicht die schwarzen Trikots tragen, weil hier schon Miami mit ihren alternativen schwarzen Trikots dran ist.

"Es ist immer etwas Besonderes, wenn man jemanden repräsentieren kann, der einem so viel bedeutet", hatte LeBron nach Spiel 2 gesagt. "Nicht nur für das Spiel, sondern natürlich für die diese Organisation für über 20 Jahre."

Lakers vs. Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 124:114 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 115:104 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 96:102 5 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig