NBA, Dallas Mavericks: Kristaps Porzingis wurde erfolgreich am Meniskus operiert - Saisonstart in Gefahr?

Die Dallas Mavericks haben bekannt gegeben, dass sich Kristaps Porzingis einer Operation des Meniskus im rechten Knie unterzogen hat. Der Lette wird nun seine Reha beginnen. Es wird davon ausgegangen, dass der Center zum Start des Training Camps wieder fit sein wird.

Das gaben die Mavs in einem Statement bekannt. Laut Tim MacMahon von ESPN herrsche innerhalb der Mavs-Organisation Optimismus, dass Porzingis rechtzeitig zum Start des Training Camps wieder fit sein wird. Wann dies sein wird, ist jedoch noch unklar, da die NBA noch nicht bekannt gegeben hat, wann die neue Spielzeit starten wird.

Porzingis zog sich die Verletzung zum Auftakt der Playoffs gegen die L.A. Clippers zu, wirkte danach aber noch in den folgenden beiden Spielen mit. Aufgrund seiner fehlenden Mobilität und der Schmerzen zogen die Mavs letztlich doch die Reißleine, sodass der Lette in den restlichen Partien gegen die Kalifornier nicht mehr mitwirkte.

Der Lette spielte zuvor eine gute erste Saison für die Mavericks und legte 20,4 Punkte, 9,5 Rebounds sowie 2,0 Blocks im Schnitt auf. Der 25-Jährige hatte dennoch immer wieder Verletzungsprobleme und absolvierte lediglich 60 von 81 möglichen Saisonspielen inklusive Playoffs.

Vor seinem Trade nach Dallas setzte der Big Man fast 20 Monate aus, nachdem er sich im Februar 2018, damals noch im Trikot der New York Knicks, das Kreuzband in seinem linken Knie gerissen hatte. Vor seiner OP am Meniskus hatte Porzingis es mit einer konservativen Behandlung versucht, der Meniskus heilte so jedoch nicht, weswegen nun die Operation durchgeführt wurde.

Der 25-Jährige erhielt im Sommer 2019 einen Maximalvertrag von den Mavericks, welcher ihm bis 2024 insgesamt 158,3 Millionen Dollar einbringen wird. Für das letzte Vertragsjahr hält das Einhorn eine Spieleroption in Höhe von 36 Millionen Dollar.