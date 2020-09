NBA-News: Sacramento Kings stellen wohl Rockets-Assistant-GM Monte McNair als neuen Head of Basketball Operations ein

Die Sacramento Kings haben ihre Suche nach einem Nachfolger für Vlade Divac offenbar beendet und holen Monte McNair als neuen Chef für das Front Office. Das berichten Shams Charania und Sam Amick von The Athletic.

McNair war zuletzt als Assistant-GM bei den Houston Rockets aktiv, er verbrachte insgesamt 13 Jahre bei der Franchise. Zuvor hatte er seinen Abschluss in Princeton gemacht, in der NBA erarbeitete er sich den Ruf als Analytics-Experte. McNair trat mehrmals bei der MIT Sports and Analytics Conference auf.

Als weitere Kandidaten für den Posten des Head of Basketball Operations wurden in den vergangenen Tagen dem Bericht zufolge auch Sachin Gupta, Executive Vice President der Timberwolves, und der ehemalige Hawks-GM Wes Wilcox interviewt.

Neben Teambesitzer Vivek Ranadive und dessen Sohn Aneel war auch Executive Vice President Joe Dumars an der Suche nach einem neuen starken Mann beteiligt. Der ehemalige Teampräsident der Detroit Pistons soll den Kings offenbar weiter als Berater zur Seite stehen.

Rockets-GM Daryl Morey hatte McNair 2018 bei dessen Beförderung zum Assistant-GM als "absolut entscheidend" für den Erfolg der Rockets bezeichnet. Auch innerhalb der Liga soll er einen guten Ruf genießen. McNair tritt damit die Nachfolge von Vlade Divac an, der im August nach fünf Jahren bei den Kings zurücktrat. Sacramento beendete die Saison mit einer Bilanz von 31 Siegen zu 41 Niederlagen und verpasste die Playoffs zum 14. Mal in Folge.