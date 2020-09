NBA Playoffs - Boston Celtics blicken nach Playoff-Aus in rosige Zukunft: "Haben Zeit, zu wachsen"

Die Playoffs 2020 sind für die Boston Celtics gelaufen. Nach der 113:125-Pleite gegen die Miami Heat in Spiel 6 der Ost-Finals müssen Jayson Tatum und Co. die Heimreise antreten, während Miami in den Finals auf die Lakers trifft. Trotz der Enttäuschung blicken die Celtics-Stars jedoch positiv in die Zukunft. Hier geht es zu den Highlights der Partie.

"Ich glaube an diese Gruppe. Wir haben uns einfach ein paar Möglichkeiten aus den Händen gleiten lassen", bilanzierte Jayson Tatum, nachdem Boston in Spiel 6 einen 6-Punkte-Vorsprung gut neun Minuten vor dem Ende nicht verteidigen konnte und auch in den Partien zuvor öfters eine Führung aus der Hand gab.

Dennoch herrschte beim 22-Jährigen wie auch bei seinen Kollegen trotz der ersten Enttäuschung Optimismus beim Blick in die Zukunft vor. "Ich liebe es, in diesem Team zu spielen. Viele der Jungs sind in diesem Jahr besser geworden", sagte Tatum.

Dazu zählte auch der Forward selbst, dem 2019/20 erstmals der Sprung ins All-Star Team gelang. In den Eastern Conference Finals gegen die Heat merkte man Tatum teilweise aber sein noch junges Alter an. In Spiel 6 blieb er zum dritten Mal in Folge im ersten Viertel ohne erfolgreiches Field Goal (0/5), dass er am Ende immerhin 24 Punkte und 11 Assists auflegte, reichte vor allem gegen den überragenden Bam Adebayo nicht mehr.

Der Heat-Big dominierte mit einem Poster-Dunk über Daniel Theis, 10 Punkten und seinem starken Playmaking das vierte Viertel, das Miami mit 37:27 für sich entschied. "Wir müssen lernen, wie wir Führungen verteidigen", sagte deshalb auch Kemba Walker, der allerdings auch zugeben musste, dass Bam "wie ein Star" gespielt hat.

"Als Adebayo sich entschieden hat, zum Korb zu ziehen, hat uns das die Fesseln angelegt mit den vielen Schützen, die sie haben", analysierte Coach Brad Stevens das vierte Viertel: "Wir haben nicht genug über ihre Physis gesprochen. So wie sie gespielt haben, verdienen sie es, den Osten zu vertreten."

Tatum vor Verlängerung? "Noch keine Gedanken gemacht"

Das laut Stevens beste Team im Osten trifft nun in den NBA Finals auf die Los Angeles Lakers (Spiel 1 in der Nacht auf Donnerstag ab 3 Uhr live auf DAZN), während für die Celtics der Playoff-Run in dieser Saison gelaufen ist. Stevens wechselte den Fokus aber schnell auf die vielversprechende Zukunft des jungen Teams.

"Wir werden für eine lange, lange Zeit auf einige dieser Jungs bauen. Diese Erfahrung wird uns nur helfen", erklärte Stevens. Auch Kemba betonte das Entwicklungspotenzial, das noch in diesem Team stecke: "Das war unser erstes Jahr zusammen. Das ist eine gute Truppe. Wir haben noch Zeit, zu wachsen."

Das Gerüst des Teams um Walker, Jaylen Brown und Tatum steht, letzterer ist in der Offseason berechtigt, eine vorzeitige Vertragsverlängerung bei den Kelten zu unterschreiben. Der Forward wollte sich nach Spiel 6 aber noch nicht zu dieser Möglichkeit äußern. "Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich war einfach nur auf diese Saison fokussiert", so Tatum.

Kemba Walker nach Celtics-Aus: "Bin stolz auf die Jungs"

Neben Tatum und den weiteren jungen Celtics-Stars im Kader wird auch Kemba ein Teil der Zukunft des Teams sein. Der 30-Jährige hat den ersten tiefen Playoff-Run seiner Karriere hinter sich, in seinen acht Jahren in Charlotte kam er nie über die erste Runde hinaus. Auf die Frage, welche Lehren er aus seiner ersten ausgedehnten Postseason zieht, antwortete er: "Wie viel jede einzelne Possession zählt. Und wie sehr sich die Dinge von Spiel zu Spiel ändern können."

Letzteres musste auch Daniel Theis feststellen. Nachdem der Deutsche in Spiel 5 sich zu einem der Erfolgs-Schlüssel der Celtics aufgeschwungen hatte, hatte er in Spiel 6 mit Foulproblemen zu kämpfen. Dafür drehte sein Gegenüber Adebayo nach einer enttäuschenden vorigen Partie an diesem Abend ordentlich auf.

"Miami verdient eine Menge Anerkennung. Diese Jungs sind richtig gut", sagte Walker voller Respekt. "Unser Lauf hat Spaß gemacht. Das ist eine bittere Pille, die wir schlucken müssen. Aber wir haben hart gekämpft, das ist alles, was man erwarten kann. Ich bin sehr stolz auf die Jungs."

