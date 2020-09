NBA: Mike D'Antoni und Houston Rockets gehen getrennte Wege

Die Houston Rockets müssen sich wohl für die kommende Saison einen neuen Coach suchen. Mike D'Antoni hat das Team informiert, dass er keinen neuen Vertrag bei den Texanern unterschreiben möchte.

Das berichtet Adrian Wojanrowski von ESPN. D'Antonis Vertrag war nach dem Ausscheiden der Rockets gegen die Los Angeles Lakers (1-4) ausgelaufen. Der 69-Jährige hatte vor der Saison eine Vertragsverlängerun abgelehnt und wird sich nun anderweitig umschauen.

Unter anderem sollen die Philadelphia 76ers den Offensiv-Guru in Betracht ziehen, aber auch die Indiana Pacers würden liebend gerne mit D'Antoni verhandeln.

D'Antoni coachte für vier Jahre in Houston und verbuchte eine Bilanz von 217-102. In den Playoffs waren die Conference Finals im Jahr 2018 das Höchste der Gefühle, ansonsten schieden die Rockets drei weitere Male bereits in den Conference Semifinals aus.

Dennoch verbuchten in den vier Jahren mit D'Antoni nur die Golden State Warriors (46), die Boston Celtics (33) und die Toronto Raptors (31) mehr Siege in den Playoffs als D'Antonis Rockets (28).