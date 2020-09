NBA News: Los Angeles Lakers listen Anthony Davis für Spiel 5 als "fraglich" wegen Knöchelproblemen

Die Los Angeles Lakers müssen in Spiel 5 der Western Conference Finals womöglich auf Anthony Davis verzichten. Auf dem offiziellen Injury Report der Lakers wurde der Superstar als "fraglich" gelistet.

Davis hatte sich im Lauf des Sieges in Spiel 4 gegen die Denver Nuggets am rechten Knöchel verletzt, als er in der zweiten Halbzeit unglücklich darauf landete. Er biss jedoch auf die Zähne und beendete die Partie mit starken 34 Punkten, die mitentscheidend für den dritten Sieg im vierten Spiel waren.

Am Freitag hatte Lakers-Coach Frank Vogel noch beteuert, dass Davis für Spiel 5 einsatzbereit sein werde, offenbar hat der medizinische Stab des Teams nun aber um etwas mehr Vorsicht gebeten. "Wir werden sehen, wie er über Nacht reagiert. Es gibt immer ein paar Bedenken bei solchen Verletzungen", sagte Vogel.

Davis selbst ergänzte: "Der Knöchel ist in Ordnung. Ich habe heute Nacht und morgen vor dem nächsten Spiel, damit es besser werden kann", sagte der 27-Jährige. Sein Knöchel sei "ziemlich schlimm, aber nicht zu schlimm" umgeknickt, erklärte Davis, der trotz allem mit einem Einsatz in Spiel 5 (So., 3 Uhr auf DAZN) zu rechnen schien.

Davis trug bisher mit 29,3 Punkten pro Spiel sowie 9,3 Rebounds zur 3-1-Führung seines Teams bei. Den Lakers fehlt lediglich ein Sieg, um die NBA Finals zu erreichen.