NBA - LeBron James denkt oft an Lakers-Ikone Kobe Bryant: "Haben gewisse Gemeinsamkeiten"

Die Los Angeles Lakers stehen erstmals seit 2010 wieder in den NBA Finals. Das damalige Team wurde von der inzwischen verstorbenen Lakers-Legende Kobe Bryant angeführt. LeBron James gab nach Spiel 5 nun an, dass er Ähnlichkeiten zu Kobe sieht und dass der Geist der Black Mamba stets mit ihm ist.

"Jedes Mal, wenn ich das Lakers-Trikot überstreife, denke ich daran, was er geleistet hat", erklärte James nach Spiel 5 der Conference Finals, welches die Lakers mit 117:107 gewannen. (Hier geht es zu den Höhepunkten der Partie.) Bryant war es, der die Lakers letztmals im Jahr 2010 in die NBA Finals führte. Damals überragte Kobe wie auch James in den Conference Finals. Unter anderem legte der Shooting Guard in Spiel 6 gegen die Phoenix Suns 37 Punkte auf.

Nun war es LeBron, der mit 38 Punkten, 16 Rebounds und 10 Assists den 32. Einzug der Lakers in die Finals perfekt machte. Es war nur logisch, dass die Journalisten Vergleiche zogen und LeBron nach dem Lakers-Idol befragten.

"Man denkt an ihn und an das, was der Franchise in über 20 Jahren auf und neben dem Feld für diese Franchise bedeutet hat", führte der 35-Jährige weiter aus. "Was er von seinen Mitspielern und auch von sich selbst erwartet hat. Wir haben in dieser Hinsicht gewisse Gemeinsamkeiten."

LeBron erklärte, dass sich die Spielstile der beiden Superstars zwar signifikant unterscheiden würden, doch von der Herangehensweise und dem Willen, der Beste zu sein, sei man sich sehr ähnlich. "Manchmal verliert man Spiele, aber der Wille zu gewinnen, raubt dir in der Nacht den Schlaf. Man opfert dafür viele Dinge, teilweise auch seine Familie, weil man so getrieben davon ist, der Beste zu sein."

Bryant gewann mit den Lakers insgesamt fünf Titel. Für James ist es dagegen bereits die zehnte Teilnahme an den Finals, bisher konnte der King aber nur drei Ringe gewinnen.

