NBA: Houston Rockets planen Neuausrichtung der Franchise - zwei Kandidaten als Nachfolger für Mike D'Antoni?

Nach dem enttäuschenden Playoff-Aus in den Conference Semifinals gegen die Los Angeles Lakers planen die Houston Rockets wohl einen "Culture Reset", also eine Neuausrichtung der Franchise. Dabei sind zwei Namen als Nachfolger von Head Coach Mike D'Antoni im Gespräch.

Das geht aus einem Bericht von Kelly Iko und Sam Amick von The Athletic hervor. Demnach will Rockets-Eigentümer Tilman Fertitta General Manager Daryl Morey im Prozess der Neuausrichtung in dessen Position halten.

Mit dem ESPN-Experten und Ex-Rockets-Coach Jeff van Gundy und Clippers-Assistant und Ex-Cavaliers-Coach Tyronn Lue hat Fertitta zudem zwei Kandidaten für die Nachfolge von Mike D'Antoni im Auge.

Nach dem Playoff-Aus verkündete der langjährige Houston-Trainer, dass er seinen zum Saisonende auslaufen Vertrag nicht verlängern werde.