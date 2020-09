NBA-Playoffs: Wer zeigt die NBA Finals live im TV und Livestream?

LeBron James, Anthony Davis und die Los Angeles Lakers stehen in den NBA Finals! Doch wann beginnen die Finals überhaupt, und wo sind die NBA-Playoffs zu sehen? Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr die NBA Finals live im TV und Livestream sehen könnt.

Ihr wollt alle Spiele NBA Finals live und in voller Länge sichern?

NBA-Finals: Termine und Ort

Die NBA-Finals werden wie alle NBA-Spiele, die seit der coronabedingten Unterbrechung im März stattgefunden haben, im sicheren Umfeld in Disney World in Florida stattfinden. Die NBA hat dort eine "Bubble" eingerichtet, in der sichergestellt werden kann, dass keine Person das Virus reintragen kann.

Die Termine der Finals stehen noch nicht ganz fest und hängen davon ab, ob die Eastern Conference Finals in Spiel 6 oder erst in Spiel 7 enden.

NBA-Finals bei sechs Spielen in ECFs

Datum Uhrzeit Spiel Gast Heim 1. Oktober 3 Uhr 1 Heat Lakers 3. Oktober 3 Uhr 2 Heat Lakers 5. Oktober 1.30 Uhr 3 Lakers Heat 7. Oktober 3 Uhr 4 Lakers Heat 10. Oktober 3 Uhr 5 (falls nötig) Heat Lakers 12. Oktober 1.30 Uhr 6 (falls nötig) Lakers Heat 14. Oktober 3 Uhr 7 (falls nötig) Heat Lakers

NBA-Finals bei sieben Spielen in ECFs

Datum Uhrzeit Spiel Gast Heim 3. Oktober 3 Uhr 1 Heat/Celtics Lakers 5. Oktober 1.30 Uhr 2 Heat/Celtics Lakers 7. Oktober 3 Uhr 3 Lakers Heat/Celtics 10. Oktober 3 Uhr 4 Lakers Heat/Celtics 12. Oktober 1.30 Uhr 5 (falls nötig) Heat/Celtics Lakers 14. Oktober 3 Uhr 6 (falls nötig) Lakers Heat/Celtics 17. Oktober 3 Uhr 7 (falls nötig) Heat/Celtics Lakers

NBA-Finals live im TV und Livestream sehen

Die NBA-Playoffs laufen im deutschsprachigen Raum nicht im Free-TV.

DAZN zeigt seit den Conference Finals alle Spiele der NBA-Playoffs live und in voller Länge.

Nach dem kostenlosen Probemonat habt Ihr dort die Möglichkeit, ein monatlich kündbares Abo für 11,99 oder das Jahresabonnement für 119,99 Euro für volle zwölf Monate abzuschließen.

Außerdem könnt Ihr alle Spiele der NBA in der regulären Saison sowie in den Playoffs im NBA League Pass sehen.

NBA-Finals: Wer spielt gegen die Lakers?

In den Eastern Conference Finals ist zwischen den Boston Celtics und den Miami Heat alles offen, die Heat führen im Moment mit 3-2. Beiden Mannschaften fehlt der absolute Superstar, von denen die Lakers in James und Davis gleich zwei in ihren Reihen haben, doch Miami und Boston haben mit Erik Spoelstra und Brad Stevens zwei geniale Coaches und Teams, die ihre taktischen Anweisungen fast perfekt umsetzen können.

Mit Jimmy Butler, Bam Adebayo, Jayson Tatum und Jaylon Brown fehlt es der Serie auch nicht an individueller Klasse, außerdem kann zu jedem Zeitpunkt ein Spieler wie Tyler Herro für die Heat in Spiel 4 oder Daniel Theis für die Celtics den Unterschied machen.

Boston Celtics vs. Miami Heat: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 1 16. September 0.30 Uhr Boston Celtics Miami Heat 114:117 OT 2 18. September 1 Uhr Boston Celtics Miami Heat 101:106 3 20. September 2.30 Uhr Miami Heat Boston Celtics 106:117 4 24. September 2.30 Uhr Miami Heat Boston Celtics 112:109 5 26. September 2.30 Uhr Boston Celtics Miami Heat 121:108 6 28. September 1.30 Uhr Miami Heat Boston Celtics 7* 1. Oktober 2.30 Uhr Boston Celtics Miami Heat

Lakers vs. Nuggets: Die Serie im Überblick

Die Los Angeles Lakers um LeBron James, Anthony Davis und Rajon Rondo haben die Denver Nuggets in fünf Spielen in den Western Conference Finals besiegt. Ausschlaggebend dafür waren der Buzzerbeater von der Dreierlinie in Spiel 2 durch Davis und die überragende Leistung von 38 Punkten, 16 Rebounds und 10 Assists durch James in Spiel 5.