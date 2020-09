NBA Playoffs: Wer zeigt die Finals der NBA?

Die Los Angeles Lakers und die Miami Heat sind in die NBA Finals eingezogen. Wer die Finalserie im TV und Livestream zeigt, verrät Euch SPOX.

NBA Finals: Mannschaften, Startdatum, Modus

Die diesjährigen Teilnehmer an den NBA Finals sind die Los Angeles Lakers und die Miami Heat. Die Lakers waren nach der regulären Saison das an Nummer eins gesetzte Team im Westen und bezwangen ihre drei bisherigen Gegner in den Playoffs jeweils mit 4:1. Die Heat waren im Osten hingegen nur an Nummer fünf gesetzt. Die Mannschaft rund um Star Jimmy Butler hatte bisher aber mit keinem Gegner große Probleme. Genau wie die Lakers verloren die Heat bisher nur drei Spiele in den Playoffs.

Startschuss der Finalserie ist in der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober. Das erste Spiel beginnt um 3 Uhr deutscher Zeit. Auch die NBA Finals finden coronabedingt ohne Zuschauer auf neutralem Boden in Disney World in Florida statt.

Keine Änderungen gibt es hingegen beim Modus der Playoffs. Die Finalserie wird im Best-of-Seven-Modus ausgespielt: Die Mannschaft, die als erste vier Spiele für sich entscheiden kann, gewinnt die Serie und wird NBA-Champion.

NBA Playoffs: Wer zeigt die Finals?

Die kompletten NBA Finals werden im Livestream auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt alle Partien live und in voller Länge. Dabei habt ihr bei jedem Spiel die Wahl zwischen dem deutschen und dem US-amerikanischen Kommentar.

Für alle NBA-Fans, die sich nicht die ganzen Nächte um die Ohren schlagen können, aber die Finals dennoch nicht verpassen wollen, gibt es gute Nachrichten: Alle Partien sind auch im Re-Live abrufbar.

Der Streamingdienst überträgt zusätzlich zu den NBA Finals auch die Bundesliga, Champions League und Europa League, sowie die NFL und die MLB. Der erste Monat auf DAZN ist kostenlos. Im Anschluss kostet der Dienst 11,99 Euro im Monat. Entscheidet Ihr Euch für ein Jahresabonnement, werden 119,99 Euro fällig.

Los Angeles Lakers - Reaktionen zu LeBron-Dominanz in Game 5 gegen Denver Nuggets: "Was wir gerade sehen wird es so nie wieder geben!" © Twitter 1/16 Die Los Angeles Lakers stehen in den NBA Finals! Maßgeblich daran beteiligt war LeBron James mit einer MVP-Performance von 38 Punkten, 16 Rebounds und 10 Assists. SPOX hat die Reaktionen zu Spiel 5 der Lakers gegen die Denver Nuggets gesammelt. © Twitter/MagicJohnson 2/16 Earvin "Magic" Johnson (Lakers-Legende, Hall-of-Famer): "Ihr könnt mir nicht erzählen, dass LeBron nicht der MVP der Liga ist. Er hat die Lakers mit einer 38-16-10-Leistung in die NBA Finals geführt!" © Twitter/royceyoung 3/16 Royce Young (NBA-Redakteur bei ESPN): "Die Nuggets können immer noch das erste Team sein, dass von einem 4-1-Rückstand zurückkommt. Ich habe nachgeschaut. Das hat noch kein Team geschafft." © Twitter/getnickwright 4/16 Nick Wright (Radio Host, Fox Sports): "Manche Leute haben echt geglaubt, dass Kawhi besser als dieser Typ ist." © Twitter/manuginobili 5/16 Manu Ginobili (ehemaliger Spurs-Star): "LeBron, LeBron, LeBron... Wir schätzen seine Großartigkeit viel zu selten!" © Twitter/theelginbaylor 6/16 Elgin Baylor (Lakers-Legende, Hall-of-Famer): "King James! Triple-Double und das Spiel zu Ende gebracht! Auf geht's in die NBA Finals!" © Twitter/basketballfosho 7/16 "Er hat es verstanden, die Aufgabe ist noch nicht erledigt!" © Twitter/ole_frerks 8/16 Ole Frerks (NBA-Ressortleiter bei SPOX) © Twitter/ShannonSharpe 9/16 Shannon Sharpe (NFL-Legende, Radio-Host Fox Sports): "Lasst uns es anerkennen, Bron ist immer noch der König der NBA." © Twitter/spidadmitchell 10/16 Donovan Mitchell (Utah Jazz): "Naaa, Bron spielt gerade verrückt gut!!!" © Twitter/DwyaneWade 11/16 Dwyane Wade (ehemaliger Heat-Star): "Noch einer! Gratulationen an meinen Bruder King James zu seinem zehnten Finals-§inzug. Was wir gerade sehen, wird es so nie wieder geben!" © Twitter/statmuse 12/16 LeBron James hat vier Playoff-Triple-Doubles im Alter von 35 Jahren oder älter, mehr als der Rest aller NBA-Spieler jemals (Chris Paul, John Stockton und Elgin Baylor mit jeweils einem) © Twitter/yungburneraact 13/16 Das lassen wir mal unkommentiert im Original stehen... © Twitter/drevoigt 14/16 Andre Voigt (Chefredakteur FIVE-Magazin) © Twitter/AndrewSiciliano 15/16 Andrew Siciliano (NFL-Reporter): "LeBron spielt dieses Spiel, als wäre er stinksauer, dass die Lakers heute Nacht nicht frei haben!" © Twitter/MirjamSwanson 16/16 Mirjam Swanson zitiert Nuggets-Coach Michael Malone: "Er hat übernommen, wie großartige Spieler es in solchen Spielen eben machen."

NBA Finals: Die Termine der Serie

Die Finalserie beginnt in der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober.

Spiel Datum Uhrzeit Heim Gast Spiel 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat Spiel 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat Spiel 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers Spiel 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers Spiel 5 (falls notwendig) 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat Spiel 6 (falls notwendig) 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers Spiel 7 (falls notwendig) 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat

NBA: Die letzten Finalsserien

Beide Finalteilnehmer waren in der letzten Dekade schon NBA-Meister. Der jetzige Laker LeBron James führte die Heat 2013 zu ihrem bisher letzten Titel, die letzte Meisterschaft der Lakers liegt sogar bereits zehn Jahre zurück.