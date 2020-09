NBA Playoffs - Jayson Tatum nimmt Schuld nach Celtics-Pleite gegen Heat auf sich: "War nicht ich selbst"

Die Boston Celtics stehen nach der Niederlage in Spiel 4 gegen die Miami Heat in den Eastern Conference Finals mit dem Rücken zur Wand (hier geht es zu den Highlights der Partie). Für Ratlosigkeit im Lager der Kelten sorgte vor allem der teils uninspirierte Auftritt in Halbzeit eins. Jayson Tatum nahm die Schuld auf sich.

"Ich war nicht aggressiv genug", zeigte sich Jayson Tatum kurz nach der 109:112-Pleite selbstkritisch. "Ich habe in der ersten Halbzeit keinen einzigen Punkt erzielt. Das ist inakzeptabel. Ich wusste, dass ich besser spielen muss und das habe ich versucht zu tun."

Sechsmal schickte der 22-Jährige in der ersten Hälfte den Ball auf die Reise Richtung Korb, keiner der ohnehin wenigen Abschlüsse war erfolgreich. Erst nach dem Seitenwechsel drehte Tatum so richtig auf. Seinen 16 Zählern im dritten Viertel (6/8 FG) ließ er 12 weitere Punkte im Schlussabschnitt (4/8 FG) folgen (hier gibt es seine besten Szenen im Video). Gegen die Miami Heat und insbesondere den überragenden Tyler Herro half das aber letztlich nichts mehr.

Auf die Frage, warum er und die Celtics im so wichtigen Spiel 4 der Ost-Finals bei einem Serienrückstand von 1-2 nicht wirklich in die Gänge kamen, hatte der ratlose Tatum keine Antwort parat. "Ich wünschte, ich hätte eine", sagte der Celtics-Star. "Ich nehme die Schuld auf mich. Ich habe in der ersten Halbzeit nicht wie ich selbst gespielt."

Tatum wusste selbst am besten, dass gerade zu Beginn der Partie mehr von ihm kommen muss. Sein Coach Brad Stevens nahm ihn dagegen in Schutz: "Das ist Basketball. Ich will es nicht zu sehr vereinfachen, aber wir alle haben mal Abende, an denen wir das Gefühl haben, dass nichts für uns geht."

NBA - Die meisten Punkte von Rookies in einem Playoff-Spiel: Tyler Herro besser als Jordan und Bird © getty 1/14 Mit seinem Monsterspiel gegen Boston hat Tyler Herro Historisches vollbracht. 37 Punkte bedeuten eine der besten Playoff-Performances eines Rookies aller Zeiten. Hier gibt's das Ranking! © getty 2/14 PLATZ 11 - Alonzo Mourning: 34 Punkte für Charlotte Hornets vs. New York Knicks am 14. Mai 1993. Alter: 23 Jahre, 95 Tage. © getty 3/14 PLATZ 11 - Brandon Jennings: 34 Punkte für Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks am 17. April 2010. Alter: 20 Jahre, 206 Tage. © getty 4/14 PLATZ 11 - Larry Bird: 34 Punkte für Boston Celtics vs. Houston Rockets am 14. April 1980. Alter: 23 Jahre, 129 Tage. © getty 5/14 PLATZ 8 - Andrew Toney: 35 Punkte für Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics am 22. April 1981. Alter: 23 Jahre, 150 Tage. © getty 6/14 PLATZ 8 - Michael Jordan: 35 Punkte für Chicago Bulls vs. Milwaukee Bucks am 24. April 1985. Alter: 22 Jahre, 74 Tage. © getty 7/14 PLATZ 8 - Marques Johnson: 35 Punkte für Milwaukee Bucks vs. Denver Nuggets am 23. April 1978. Alter: 22 Jahre, 74 Tage (zudem kam auch Kareem Abdul-Jabbar auf diese Ausbeute, er wird in dieser Liste aber weiter vorne geführt). © getty 8/14 PLATZ 6 - Derrick Rose: 36 Punkte für Chicago Bulls vs. Boston Celtics am 18. April 2009. Alter: 20 Jahre, 196 Tage. © getty 9/14 PLATZ 6 - Lou Hudson: 36 Punkte für St. Louis Hawks vs. San Francisco Warriors am 30. März 1967. Alter: 22 Jahre, 262 Tage (auch Kareem Abdul-Jabbar kam auf diese Ausbeute). © getty 10/14 PLATZ 5 - Tyler Herro: 37 Punkte für Miami Heat vs. Boston Celtics am 23. September 2020. 20 Jahre und 247 Tage. © getty 11/14 PLATZ 4 - Donovan Mitchell: 38 Punkte für Utah Jazz vs. Oklahoma City Thunder am 27. April 2018. 21 Jahre, 232 Tage ( auch Kareem Abdul-Jabbar kam gleich mehrfach auf diese Ausbeute). © getty 12/14 PLATZ 3 - Chuck Person: 40 Punkte für Indiana Pacers vs. Atlanta Hawks am 1. Mai 1987. Alter: 22 Jahre, 308 Tage. © getty 13/14 PLATZ 2 - Magic Johnson: 42 Punkte für Los Angeles Lakers vs. Philadelphia 76ers am 16. Mai 1980. Alter: 20 Jahre, 276 Tage. © getty 14/14 PLATZ 1 - Kareem Abdul-Jabbar: 46 Punkte für Milwaukee Bucks vs. Philadelphia 76ers am 3. April 1970. Alter: 22 Jahre, 352 Tage. Kareem legte als Rookie 33 und mehr Punkte in weiteren acht Playoff-Spielen auf.

Boston Celtics kündigen harten Fight für Spiel 5 gegen Miami an

Dass Tatum in der Halbzeit seinen persönlichen Schalter gefunden und dann auch umgelegt habe, wertete Stevens als gutes Zeichen. "Ich glaube, das ist alles, was Jayson sehen musste. Er war viel bestimmter, viel aggressiver in der zweiten Halbzeit", erklärte der Head Coach der Kelten. "In der ersten Halbzeit hat er einfach nicht den Weg durch den Korb gefunden und dann braucht es für großartige Spieler nur ein oder zwei Treffer und ihr Selbstvertrauen ist wieder da."

Allerdings hatte nicht nur Tatum in Spiel 4 Probleme. Stevens gab zu, dass Boston von Glück sprechen konnte, zur Halbzeit nur mit 6 Punkten hinten zu liegen. Kemba Walker beendete die Partie zwar mit 20 Punkten, traf aber nur 6/14 aus dem Feld. Auch bei Marcus Smart fiel wenig bis gar nichts (10 Punkte, 3/12 FG, 1/8 Dreier). Zusätzlich leistete sich Boston 19 Turnover - Miami nur 8.

Nun heißt es für die Celtics in Spiel 5 in der Nacht auf Samstag (ab 2.30 Uhr live auf DAZN): Win or go home. "Wir müssen besser sein. Wir wissen, was auf dem Spiel steht", sagte Tatum. "Wir müssen ein komplettes Spiel abliefern, ansonsten gehen wir bald nach Hause."

"Wir müssen definitiv zusammenhalten, bis zum Ende kämpfen", gab Jaylen Brown (21 Punkte, 8/14 FG) die Marschroute vor. "Das ist das beste, was wir tun können, um diese Organisation, uns selbst und unsere Familien zu repräsentieren: Zusammenhalten und hart spielen. Und ich glaube, jeder wird da mitziehen."

Boston Celtics vs. Miami Heat: Die Serie im Überblick