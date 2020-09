NBA Playoffs heute live: Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets im Livestream auf SPOX und DAZN sehen

Die NBA Playoffs stecken in ihrer Endphase. LeBron James und die Los Angeles Lakers wollen in die NBA Finals - dafür müssen sie aber erstmal an den Denver Nuggets und Nikola Jokic vorbei. Spiel 2 der Western Conference Finals steht an. Die Partie gibt es live auf SPOX und DAZN zu sehen! Hier gibt es alle Infos zur Übertragung und hier geht es direkt zum KOSTENLOSEN SPOX-LIVESTREAM.

NBA Playoffs heute live: Wann findet Spiel 2 zwischen den Los Angeles Lakers und den Denver Nuggets statt?

Das zweite Spiel der Western Conference Finals findet in der heutigen Nacht um 1.30 Uhr (deutscher Zeit) statt. Gespielt wird wie gewohnt in Disney World Orlando, genauer gesagt im ESPN Wide World of Sports Complex, dem Ausrichtungsort der gesamten NBA Playoffs 2020.

Da die Lakers in der Regular Season die bessere Bilanz hatten, haben sie in den ersten beiden Spielen nominell Heimrecht, das Spiel findet aber auf neutralem Boden und wie üblich nur mit virtuellen Fans statt.

NBA Playoffs live: Lakers - Nuggets heute im Livestream sehen

Spiel 2 zwischen den Los Angeles Lakers und den Denver Nuggets könnt Ihr live und kostenfrei im SPOX-LIVESTREAM verfolgen. Um die Übertragung kümmert sich das Duo Freddy Harder & Dre Voigt, die Berichterstattung beginnt mit Tip-Off um 1.30 Uhr.

NBA Playoffs - Los Angeles Lakers und Denver Nuggets im Kadervergleich: Zweimal Star-Power - und sonst? © getty / imago images 1/53 Heute Nacht starten auch die Lakers und Nuggets in die Conference Finals (ab 3 Uhr live auf DAZN). Wir stellen die Teams im Kadervergleich gegenüber. Wer hat die besseren Karten? Wir verraten es Euch! © getty 2/53 Nach dem Playoff-Aus der Clippers und Bucks sind die Lakers auf dem Papier der große Favorit auf die Larry O'Brien Trophy. Warum? Fragt mal bei LeBron James und Anthony Davis nach. Das Duo will die Lakers erstmals seit 2010 wieder in die Finals führen. © imago images 3/53 STARTER - POINT GUARD: LeBron James - Playoff-Stats 2019/20: 34,2 Minuten, 26,6 Punkte, 10,3 Rebounds, 8,8 Assists und 1,6 Steals bei 55,3 Prozent aus dem Feld und 37,1 Prozent von der Dreierlinie (10 Spiele). © getty 4/53 Das dürfte kaum überraschen: Dank LeBron sind die Lakers ein Spitzenteam. LeBron hat alle Fäden in der Hand und kontrollierte das Geschehen in den ersten beiden Runden fast nach Belieben. Und endlich kommt mehr Unterstützung von den Rollenspielern ... © imago images / ZUMA Wire 5/53 SHOOTING GUARD: Danny Green - Playoff-Stats 2019/20: 26,6 Minuten, 8,5 Punkte, 3,2 Rebounds und 1,4 Assists bei 38,8 Prozent aus dem Feld und 38,5 Prozent von der Dreierlinie (10 Spiele). © getty 6/53 Vom 3-and-D-Spezialisten vermisste L.A. zu Beginn des Restarts vor allem den ersten Teil der Jobbezeichnung. Nach einem katastrophalen Schooting-Einstand in der Bubble trifft er seit Spiel 3 der ersten Runde 42,5 Prozent von Downtown! © getty 7/53 SMALL FORWARD: Kentavious Caldwell-Pope - Playoff-Stats 2019/20: 27,2 Minuten, 9,2 Punkte, 1,8 Rebounds und 0,9 Steals bei 40,2 Prozent aus dem Feld und 41,2 Prozent von der Dreierlinie (10 Spiele). © getty 8/53 KCP hat sich genau wie Green mittlerweile gefangen. Er hat sich festgespielt und ist ohne Avery Bradley womöglich der beste Flügelverteidiger bei den Lakers, der nun gegen Murray ran muss. Gut 41 Prozent von der Dreierlinie sind ein netter Zusatz. © imago images 9/53 POWER FORWARD: Anthony Davis - Playoff-Stats 2019/20: 34,9 Minuten, 27,6 Punkte, 10,9 Rebounds, 4,1 Assists und 1,5 Blocks bei 58,6 Prozent FG und 39,1 Prozent Dreier (10 Spiele). © getty 10/53 LeBrons Co-Star spielt eine herausragende Saison und ganz starke Playoffs. Nun wird er es wohl in erster Linie mit dem Joker zu tun bekommen. Schafft er es, ähnlich wie in der regulären Saison, dessen Kreise einzuschränken? © getty 11/53 CENTER: JaVale McGee - Playoff-Stats 2019/20: 10,8 Minuten, 3,8 Punkte, 4,0 Rebounds und 1,0 Blocks bei 68,0 Prozent aus dem Feld (9 Spiele). © getty 12/53 Der Small-Ball der Rockets zwang McGee auf die Bank, gegen die Nuggets wird er aber wohl wieder starten. Als Ringbeschützer wertvoll, dazu ist er eine stetige Lob-Gefahr. Aber: Wie lange wird er wirklich spielen, bevor AD zurück auf die Fünf geht? © getty 13/53 BANK - Rajon Rondo (Point Guard) - Playoff-Stats 2019/20: 26,6 Minuten, 10,6 Punkte, 7,0 Assists und 2,0 Steals bei 51,2 Prozent aus dem Feld und 44,4 Prozent von der Dreierlinie (5 Spiele). © getty 14/53 Die wohl größte Erkenntnis aus der Serie gegen die Rockets: Playoff-Rondo gibt es wirklich! Nach langer Verletzungspause lieferte der Guard einige spektakuläre Auftritte ab. Nimmt LeBron Aufgaben als Playmaker ab und steht auch in der Defense seinen Mann © getty 15/53 Alex Caruso (Point Guard) - Playoff-Stats 2019/20: 23,9 Minuten, 6,9 Punkte, 3,0 Assists und 1,2 Steals bei 42,9 Prozent aus dem Feld und 28,1 Prozent von der Dreierlinie (10 Spiele). © getty 16/53 Der Fanliebling besitzt eine tolle Chemie mit LeBron, weswegen Caruso oft an großen Runs beteiligt ist. Das Shooting kommt und geht, dafür liefert Caruso Hustle und solide Defense. Der Lohn: Minuten in engen Spielen. © getty 17/53 Talen Horton-Tucker (Shooting Guard) - Playoff-Stats 2019/20: 8,5 Minuten, 7,0 Punkte und 2,5 Rebounds bei 50 Prozent aus dem Feld und 40 Prozent von der Dreierlinie (2 Spiele). © getty 18/53 Etwas überraschend warf Coach Frank Vogel den Zweitrundenpick der Lakers in der Serie gegen die Rockets in die Rotation. Und der 19-Jährige wusste in seiner limitierten Einsatzzeit mit dem Scoring zu gefallen. © imago images / ZUMA Wire 19/53 Dion Waiters (Shooting Guard) - Playoff-Stats 2019/20: 7,6 Minuten und 2,0 Punkte bei 33,3 Prozent aus dem Feld (5 Spiele). © getty 20/53 Einer von zwei Lakers-Guards, die mittlerweile fast gar keine Rolle mehr in der Rotation spielen. Mitunter aber immer noch gut für ein wenig Instant Offense von der Bank. © imago images / Icon SMI 21/53 J.R. Smith (Shooting Guard) - Playoff-Stats 2019/20: 10,2 Minuten, 2,3 Punkte und 0,5 Assists bei 23,8 Prozent aus dem Feld und 23,5 Prozent von der Dreierlinie (6 Spiele). © imago images / ZUMA Press 22/53 Die Lakers holten den Guard als Ersatz für Avery Bradley, der in Orlando nicht mit dabei ist. Bisher haben sie Smith aber kaum gebraucht, das wird sich aller Voraussicht nach auch in den Conference Finals nicht ändern. © getty 23/53 Kyle Kuzma (Power Forward) - Playoff-Stats 2019/20: 24,4 Minuten, 11,0 Punkte und 3,7 Rebounds bei 45,1 Prozent aus dem Feld und 32,4 Prozent von der Dreierlinie (10 Spiele). © getty 24/53 In einigen Partien übernahm Kuzma erfolgreich die Rolle als dritte Geige in der Lakers-Offense. Teilweise wechseln sich aber starke Performances mit Spielen ab, in denen er untertaucht. © imago images / ZUMA Wire 25/53 Markieff Morris (Power Forward) - Playoff-Stats 2019/20: 19,0 Minuten, 6,2 Punkte, 3,5 Rebounds und 1,0 Assists bei 49,0 Prozent aus dem Feld und 40,0 Prozent von der Dreierlinie (10 Spiele). © getty 26/53 Morris rückte gegen Ende der Rockets-Serie als Small-Ball-Fünfer in die Starting Five und machte seinen Job ordentlich. Trifft in der Postseason 40 Prozent aus der Distanz und verstärkt die Rotation auf den großen Positionen. © imago images / ZUMA Press 27/53 Dwight Howard (Center) - Playoff-Stats 2019/20: 15,7 Minuten, 6,6 Punkte, 5,7 Rebounds und 0,1 Blocks bei 60,0 Prozent aus dem Feld (7 Spiele). © getty 28/53 Genau wie McGee dürften auf D12 gegen die Nuggets wieder etwas mehr Minuten warten. Der Center überraschte bisher im Lakers-Trikot, verteidigt, reboundet und räumt am Korb auf. Von Problemen im Locker Room hörte man bisher noch nichts. © getty 29/53 Zweimal 1-3-Rückstand? Zweimal kein Problem für die Nuggets. Sowohl die Jazz als auch die Clippers haben die Comeback-Qualitäten Denvers bereits kennengelernt. Können sie auch für die Lakers ein Stolperstein sein? © getty 30/53 STARTER - POINT GUARD: Jamal Murray - Playoff-Stats 2019/20: 39,1 Minuten, 27,1 Punkte, 6,4 Assists und 5,0 Rebounds bei 50,2 Prozent aus dem Feld und 49,1 Prozent von der Dreierlinie (14 Spiele). © getty 31/53 Neben Jokic der überragende Mann auf Seiten der Nuggets in den bisherigen Playoffs. Zwei 50-Punkte-Spiele gegen die Jazz stehen auf seiner Habenseite, gegen LAC dann mit etwas Schatten vor Spiel 7 (40 Zähler). Genau das braucht Denver nun erneut. © imago images / ZUMA Press 32/53 SHOOTING GUARD: Gary Harris - Playoff-Stats 2019/20: 29,4 Minuten, 9,2 Punkte, 2,2 Rebounds und 1,7 Steals bei 42,9 Prozent aus dem Feld und 36,8 Prozent von der Dreierlinie (9 Spiele). © imago images / Agencia EFE 33/53 Harris war das Sorgenkind der Saison. Der Wurf fällt auch in den Playoffs nicht wirklich. Als bester Guard-Verteidiger im Kader kann Coach Michael Malone aber nicht auf ihn verzichten. © getty 34/53 SMALL FORWARD - Jerami Grant - Playoff-Stats 2019/20: 33,5 Minuten, 10,1 Punkte, 3,2 Rebounds und 1,0 Blocks bei 38,1 Prozent aus dem Feld und 33,3 Prozent von der Dreierlinie (14 Spiele). © imago images / Icon SMI 35/53 Grant ist ein athletischer Flügel, der verlässlich seinen Dreier trifft. Es wird interessant zu sehen sein, ob er die besten Spieler auf dem Flügel checken kann - in erster Linie heißt das in dieser Serie: LeBron James. © getty 36/53 POWER FORWARD: Paul Millsap - Playoff-Stats 2019/20: 23,7 Minuten, 8,4 Punkte, 4,1 Rebounds und 0,8 Steals bei 44,3 Prozent aus dem Feld und 37,5 Prozent von der Dreierlinie (14 Spiele). © getty 37/53 Mit 35 Jahren ist Millsap nur noch ein Rollenspieler, der durchwachsene Playoffs erlebte. Die Rangelei mit Marcus Morris in Spiel 5 (17 Punkte) entfachte ein Feuer in ihm, das aber auch nur kurz loderte. Gegen die Lakers muss mehr kommen. © getty 38/53 CENTER: Nikola Jokic - Playoff-Stats 2019/20: 37,6 Minuten, 25,4 Punkte, 10,8 Rebounds, 6,0 Assists und 0,9 Blocks bei 51,5 Prozent aus dem Feld und 44,0 Prozent von der Dreierlinie (14 Spiele). © getty 39/53 Der Serbe ist Dreh- und Angelpunkt der Nuggets-Offensive. Spielt bisher überragende Playoffs, die Clippers fanden gegen sein Playmaking keine Antworten. Dazu versenkt er bisher 44 Prozent von Downtown! © getty 40/53 BANK - Monte Morris (Point GUard) - Playoff-Stats 2019/20: 21,2 Minuten, 8,5 Punkte, 2,6 Assists und 0,7 Steals bei 47,0 Prozent aus dem Feld und 28,1 Prozent von der Dreierlinie (14 Spiele). © getty 41/53 Der 25-Jährige ist ein solider Backup, der wenig Fehler macht. Gleichzeitig fehlt es an Explosivität und Möglichkeiten in der Defense. Trotzdem eine Konstante in Denver. © imago images / Icon SMI 42/53 P.J. Dozier (Point Guard) - Playoff-Stats 2019/20: 11,5 Minuten, 3,0 Punkte und 1,1 Assists bei 34,8 Prozent aus dem Feld und 14,3 Prozent von der Dreierlinie (8 Spiele). © imago images / ZUMA Press 43/53 Nach gut 20 Minuten Einsatzzeit in mehreren Spielen gegen Utah, sah Dozier gegen die Clippers kaum das Feld. Mit fast zwei Metern ist er ein großer Guard mit gutem Ballhandling, der fehlende Wurf wiegt jedoch zu schwer. © imago images / Icon SMI 44/53 Torrey Craig (Small Forward) - Playoff-Stats 2019/20: 21,4 Minuten, 4,9 Punkte und 3,7 Rebounds bei 42,6 Prozent aus dem Feld und 30,3 Prozent von der Dreierlinie (14 Spiele). © imago images / Agencia EFE 45/53 Bei Craig sind die Wurf-Probleme ausreichend bekannt. Dafür verteidigt er in seinen Minuten meist den besten Spieler des Gegners, egal ob dies ein Point Guard oder ein Flügelspieler ist. Kann er LeBron zumindest einschränken? © getty 46/53 Michael Porter Jr. (Forward) - Playoff-Stats 2019/20: 24,5 Minuten, 11,1 Punkte und 6,9 Rebounds bei 44,8 Prozent aus dem Feld und 37,3 Prozent von der Dreierlinie (14 Spiele). © getty 47/53 Sein Potenzial stellte MPJ bereits mehrfach unter Beweis - genau wie seine noch fehlende Reife mit der öffentlichen Kritik an der Nuggets-Offense. Er reagierte er mit einer starken Crunchtime in Spiel 5 gg. LAC. Seine Defense ist aber ein Problem. © getty 48/53 Mason Plumlee (Center) - Playoff-Stats 2019/20: 10,0 Minuten, 1,8 Punkte, 3,4 Rebounds und 0,6 Blocks bei 47,6 Prozent aus dem Feld (14 Spiele). © getty 49/53 Plumlee ist die Antithese zu Jokic. Der Center glänzt mit seiner Athletik und zählt zu den besseren Reserve-Bigs der Liga. Gegen ein kleines Lineup der Lakers würde er aber wohl nicht viel Spielzeit sehen. © imago images / Icon SMI 50/53 Bol Bol (Small Forward) - Playoff-Stats 2019/20: 5,7 Minuten, 5,7 Punkte, 1,7 Rebounds und 0,7 Blocks bei 50 Prozent aus dem Feld und 66,7 Prozent von der Dreierlinie (3 Spiele). © imago images / Icon SMI 51/53 Bei allem Hype nach den Seeding Games muss man die Kirche im Dorf lassen. Bol ist weiterhin sehr roh und kam in den Playoffs kaum zum Einsatz. Das muss aber nicht heißen, dass sich das in den kommenden Jahren nicht ändern kann. © getty 52/53 Will Barton (Guard/Forward): Vor ziemlich genau einem Monat verließ der 29-Jährige die Bubble in Disney World, um seine Knieprobleme auszukurieren. Derzeit erscheint es aber wohl unwahrscheinlich, dass Barton im Laufe der West-Finals zurückkehren wird. © imago images / Icon SMI 53/53 FAZIT: Die Nuggets sind etwas zu sehr auf ihre Star-Power angewiesen, seit bei den Lakers die Rollenspieler ihren Rhythmus gefunden haben, sind LeBron und AD nicht mehr auf sich allein gestellt. Ach ja, und die Lakers haben LeBron und AD - Vorteil L.A.!

Lakers vs. Nuggets: Wie stoppt Denver den "angepissten" LeBron James?

Es sprach nicht unbedingt für das Spiel, dass im Nachhinein von Spiel 1 der Serie beinahe mehr über die MVP-Wahl und die Kommentare von LeBron James gesprochen wurde als über die Partie selbst. "Es hat mich angepisst", sagte James über das Wahlergebnis, bei dem er nur 16 von 101 Stimmen für den ersten Platz bekam und so keine Chance gegen Giannis Antetokounmpo hatte.

Das verhielt sich beim 126:114-Sieg seines Teams anders und Gründe, danach wütend zu sein, hatten in erster Linie die Nuggets. Denver spielte ein hervorragendes erstes Viertel (38:36), danach verloren die jungen Nuggets jedoch den Faden, was zu einem großen Anteil mit ihren Fouls zusammenhing. Allein im zweiten Viertel gingen die Lakers unglaubliche 24mal an die Freiwurflinie, die besten Spieler Denvers gerieten dabei ebenfalls in Foul-Trouble und konnten nur limitierte Minuten spielen.

Jamal Murray kam zwar auf 21 Punkte, fast alle ereigneten sich jedoch in Halbzeit eins, danach bekam der Kanadier kein Bein mehr auf den Boden. Auch Nikola Jokic hatte einen schweren Stand und war vor allem bei Dwight Howard gut aufgehoben, der ihm gleich mehrere Offensiv-Fouls anhängte. Lakers-Coach Frank Vogel stellte Howard vor Spiel 2 daher einen potenziellen Platz in der Starting Five in Aussicht.

Die Nuggets werden mehr von beiden Stars brauchen, wenn sie die Lakers in Gefahr bringen wollen, bei denen derzeit (abgesehen von der MVP-Wahl) alles nach Plan zu laufen scheint. Anthony Davis punktet oft quasi nach Belieben (37 Punkte in Spiel eins), LeBron dirigiert die Offensive meisterhaft. Und beide Superstars wirken, als würden sie noch nicht unbedingt am Limit spielen.

Weder Davis noch James stehen in den Playoffs bisher auch nur 35 Minuten im Schnitt auf dem Court, auch hier ist also Luft nach oben. James kratzt statistisch dennoch am Triple-Doube (25,5 Punkte, 9,9 Rebounds, 9,1 Assists), Davis steht bei 28,5 Punkten und 10,8 Rebounds. Zudem liefert auch der Supporting Cast immer konstantere Leistungen.

Die Nuggets darf man jedoch nicht abschreiben - das haben sie in diesen Playoffs schließlich schon mehrfach bewiesen. Gegen Utah und gegen die Clippers kam man jeweils nach einem 1-3-Rückstand noch zurück, dauerhaft konnte noch niemand das Two-Man-Game von Murray und Jokic stoppen, auch wenn es den Lakers in Spiel eins recht gut gelang.

Es wird ein Schlüssel für die Nuggets sein, sich diesmal nicht durch Frust aus der Ruhe bringen zu lassen. Das hat auch Murray erkannt: "Ich werde mich nicht hier hinsetzen und die Schuld auf die Schiedsrichter schieben. So etwas mache ich nicht. Wir müssen einfach weiterspielen und uns ihren Respekt verdienen."

NBA heute live: Voraussichtliche Starting Fives der Lakers und Nuggets

Team Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Lakers LeBron James Kentavious Caldwell-Pope Danny Green Anthony Davis JaVale McGee/Dwight Howard Nuggets Jamal Murray Gary Harris Jerami Grant Paul Millsap Nikola Jokic

Lakers - Nuggets: Die Western Conference Finals im Überblick