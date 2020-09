NBA Playoffs - Finals: Termine, Daten, Schedule

In den NBA Finals stehen sich in dieser Saison die Los Angeles Lakers und die Miami Heat gegenüber. Alle wichtigen Termine und Daten zur Finalserie erfahrt Ihr hier.

NBA Finals: Wann beginnt die Serie?

Tip-Off der diesjährigen NBA Finals ist in der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober. Am Donnerstag um 3 Uhr nachts starten die Los Angeles Lakers und Miami Heat in die Finalserie.

Offiziell sind im ersten Spiel die Lakers die Heimmannschaft, das Spiel wird aber wie schon die gesamten Playoffs und auch die restlichen Finals-Partien ohne Zuschauer in der NBA Bubble in Disney World in der Nähe von Orlando, Florida ausgetragen. Zuschauer, die nicht zu einem der beiden Teams zugehörig sind, wird es nicht geben.

NBA Finals: Modus und Termine

Wie gewöhnlich wird die Finalserie im Best-of-Seven-Modus ausgespielt. Die erste Mannschaft, die vier Spiele gewinnt, wird zum Meister 2020 gekürt. Die Spiele 5 bis 7 finden nur bei Bedarf statt.

Spiel Datum Uhrzeit Heim Gast Spiel 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat Spiel 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat Spiel 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers Spiel 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers Spiel 5 (falls notwendig) 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat Spiel 6 (falls notwendig) 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers Spiel 7 (falls notwendig) 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat

NBA Playoffs: So seht Ihr die Finals im TV und Livestream

Alle Spiele der NBA Finals könnt Ihr live auf DAZN sehen. Los geht's mit der Übertragung von Spiel 1 in der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober um 3 Uhr. Alle Spiele könnt Ihr nach Ende der Begegnung auch auf Abruf im Re-Live sehen.

Bei allen Partien habt ihr zudem die Wahl zwischen der deutschen Kommentarspur sowie dem US-amerikanischen Originalkommentar von ABC. Dort werden voraussichtlich Mike Breen, Jeff Van Gundy und Mark Jackson die Spiele kommentieren.

Los Angeles Lakers: Der Weg in die Finals

Alle Augen sind auf LeBron James gerichtet: Der King ist als erst vierter Spieler der NBA-Geschichte in seine zehnte Finalserie eingezogen. Mit den Lakers könnte er jetzt seinen vierten Ring holen - und zwar mit dem dritten verschiedenen Team. Im letzten Jahr krönten sich die Toronto Raptors zum Champion.

Runde Gegner Serienergebnis Runde 1 Portland Trail Blazers 4:1 Runde 2 Houston Rockets 4:1 Conference Finals Denver Nuggets 4:1

Miami Heat: Der Weg in die Finals

Die Heat sind die Sensation der Playoffs: Obwohl sie im Osten nur an Nummer fünf gesetzt waren, zogen sie souverän in die Finals ein und eliminierten auf dem Weg dorthin unter anderem die Milwaukee Bucks mit MVP Giannis Antetokounmpo.