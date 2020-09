NBA Playoff Preview - L.A. Clippers vs. Denver Nuggets: Ein Albtraum als Belohnung

Nach einem epischen Kampf sind die Denver Nuggets in die zweite Playoff-Runde eingezogen. Dort wartet mit den L.A. Clippers nun allerdings eine andere Hausnummer. Die SPOX-Vorschau zur Serie.

Spiel 1 der Serie findet in der Nacht auf Freitag (3 Uhr) statt.

L.A. Clippers vs. Denver Nuggets: Die Ausgangslage

"Wir spielen am Donnerstag?!"

Jamal Murrays Reaktion auf diese Information, die ihm SportsCenter-Host Scott Van Pelt nach dem Sieg über die Jazz in Spiel 7 gab, sagte mehr als Tausend Worte: Der Nuggets-Guard wirkte, als wünschte er sich in diesem Moment, dass Mike Conley den letzten Wurf irgendwie doch getroffen hätte. Die Nuggets haben sich durchgesetzt, aber jetzt geht es nahezu ohne Regenerationszeit weiter - und der kommende Gegner wird eher härter als leichter für Denver.

Nominell treffen in dieser Serie Platz zwei und Platz drei im Westen aufeinander, die Clippers und Nuggets trennten in der Regular Season bloß drei Siege. Und trotzdem ist der Favoritenstatus klar verteilt, was nicht nur daran liegt, dass die Nuggets nach ihrer Erstrundenserie stehend K.o. sein dürften und die Clippers nun fast fünf volle Tage Pause hatten.

Auch die Clippers hatten mit ihrem Erstrundenduell gegen Dallas zwar eine gewisse Mühe, richtig brenzlig war es aber nicht: Ohne den Doncic-Gamewinner in Spiel vier hätte man das Ganze frühzeitig entscheiden können, stattdessen sorgten Kawhi Leonard und Co. vor allem in Spiel 5 für klare Verhältnisse. Denver hingegen musste sich nach einem 1-3-Rückstand gegen ein limitiertes Jazz-Team mit aller Macht aus einer tiefen Grube graben.

Nun dürfte L.A. zudem noch einen "Neuzugang" begrüßen: Patrick Beverley kehrt wohl zurück, nachdem er Runde eins seit dem Eröffnungsspiel komplett verpasst hatte. Auf den defensivstarken Point Guard käme mit Murray vermutlich auch gleich eine der größten Herausforderungen zu. "Wir hoffen, dass wir zu unseren normalen Rotationen zurückkehren können", sagte Head Coach Doc Rivers, der im Lauf der Saison so selten sein komplettes Team zur Verfügung hatte.

In der Regular Season und auch in der Bubble haben die Clippers dennoch immer wieder ihre Klasse durchblitzen lassen, vor allem das Net-Rating spricht eine klare Sprache. In der ersten Playoff-Runde hatte L.A. auch die beste Offense (121,4 Punkte pro 100 Ballbesitzen), insbesondere Leonard präsentiert sich bis dato pünktlich zu seiner liebsten Jahreszeit (der Postseason) in einer bestechenden Form.

Die Nuggets wiederum brauchten zwar etwas Anlaufzeit, haben gegen Utah allerdings durch das Comeback sicherlich auch Selbstvertrauen getankt. Während sich Denver üblicherweise über die Offensive definiert, war es in Spiel 7 ausnahmsweise die Defense (nicht zuletzt von Gary Harris), die die Serie sicherte. Darauf wird man erneut aufbauen wollen.

L.A. Clippers vs. Denver Nuggets: Zahlen und Fakten

Clippers Nuggets Bilanz Regular Season 49-23 46-27 Offensiv-Rating (Platz) 113,3 (2) 112,6 (5) Defensiv-Rating (Platz) 106,9 (5) 110,4 (16) Net-Rating (Platz) 6,3 (2) 2,2 (11) Direkter Vergleich 2-1 1-2

NBA Playoffs: So gewinnen die Clippers die Serie

Die Clippers und insbesondere George brauchten in der Serie gegen Dallas etwas Zeit, um sich zu finden, konstant auf "Best Player Alive"-Niveau agierte dafür Leonard (33 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists im Schnitt), obwohl der Dreier noch nicht fallen wollte (29,4 Prozent). Kawhi dürfte sich auch gegen die Nuggets austoben: Ein richtig ideales Matchup hat Denver nicht für ihn.

Jerami Grant dürfte zunächst die meisten Minuten gegen ihn bekommen, allerdings hat der Forward in Sachen Kraft Defizite. Paul Millsap ist zu langsam, Michael Porter Jr. bisher ein reiner Offensivspieler, Craig und Harris sind gute Defender, aber eigentlich zu klein. Letztendlich ist das auch nur eins von diversen ungünstigen Matchups für Denver. Die Schwächen in ihrer Pick'n'Roll-Defense könnten Lou Williams und Montrezl Harrell gemeinsam offenbaren, das häufige Absinken von Jokic spielt elitären Midrange-Schützen wie Leonard komplett in die Karten. George hat in der Regular Season übrigens nahezu 60 Prozent seiner Dreier gegen Denver getroffen!

Auch auf der Gegenseite hat L.A. einige Mittel: Mehr als Utah dürften die Clippers in der Lage sein, Murray zu beschäftigen: Beverley dürfte anfangen, auch George oder Landry Shamet sind aber agil und langarmig genug, um den Kanadier vor sich zu halten. Und dann gibt es natürlich auch noch Leonard, der dieses Matchup in der Regular Season mehrfach persönlich annahm. Denver agiert zudem oft mit mehreren ungefährlichen Spielern (Harris, Craig ...), von denen problemlos ausgeholfen werden kann.

Das nominelle Matchup-Problem ist wiederum Jokic: Abgesehen von Ivica Zubac (der defensiv gegen Dallas groß aufspielte) und dem uralten Joakim Noah haben die Clippers keine langen Center im Kader. Vom Punkten abhalten wird man Jokic also wohl nicht. Aber: Die Clippers haben die Mittel, um sein Passing Game ein wenig zu entwerten.

Denvers Offense lebt davon, dass der Center am Zonenrand die Offense seziert und die anderen Spieler cutten und sich ohne Ball bewegen, bis Freiräume entstehen. L.A. kann diese Freiräume mit seiner Armada von langarmigen Flügelverteidigern limitieren.

NBA Playoffs - Comebacks nach 1-3-Rückstand: Nuggets sichern sich Platz in der Geschichte © getty 1/17 Mit diesem Wurf brachte Nikola Jokic die Denver Nuggets in die nächste Runde! Denver bog damit einen 1-3-Serienrückstand gegen Utah um. Das ist selten, wir zeigen, wie oft dies in der Geschichte der Playoffs bereits vorkam. © getty 2/17 Philadelphia 76ers (1) – Boston Celtics (2), Division Finals 1968: Boston war das erste Team, das ein 1-3 noch drehte und gewann dabei gleich dreimal auswärts. Sam Jones führte die Celtics in Spiel 7 zum Sieg. © getty 3/17 Los Angeles Lakers (2) – Phoenix Suns (4), Division Semifinals 1970: Nach einem Sieg zum Auftakt, verloren die Lakers die nächsten drei Spiele gegen die Suns. Dann folgten drei klare Angelegenheiten. © getty 4/17 Washington Bullets (1) – San Antonio Spurs (2), Conference Finals 1979: Die Spurs klauten gleich Spiel 1 und hielten sich dann zweimal zu Hause schadlos. Doch die Bullets kamen zurück. Bob Dandridge sorgte in Spiel 7 für die Entscheidung. © getty 5/17 Boston Celtics (1) – Philadelphia 76ers (3), Conference Finals 1981: Beide Teams gewannen 62 Spiele in der Regular Season. Philly lag bereits mit 3-1 vorne, aber am Ende setzte sich der spätere Meister dank Larry Bird durch. © getty 6/17 Phoenix Suns (2) – Houston Rockets (6), Conference Semifinals 1995: Nach einer schwachen Regular Season verbiss sich Meister Houston in die Playoffs. Mario Ellies “Kiss of Death” besiegelte in Spiel 7 das Aus der Suns nach 3-1-Führung © getty 7/17 Miami Heat (2) – New York Knicks (3), Conference Semifinals 1997: NY hatte alles im Griff, bis es in Spiel 5 zu einem Gerangel kam und Ewing, Houston, Starks und Johnson ein Spiel zuschauen mussten. Miami drehte die Serie © getty 8/17 Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8), 1. Runde 2003: Fast wäre es bereits in Runde 1 um den Ost-Primus geschehen. Doch dann legte Rookie Tayshaun Prince Tracy McGrady an die Kette und führte die Pistons in die nächste Runde © getty 9/17 Phoenix Suns (2) – L.A. Lakers (7), 1. Runde 2006: Nach dem Suns-Sieg zum Auftakt holten sich Kobe, Odom und Co. drei enge Spiele in Serie. Doch Phoenix schlug zurück. Leandro Barbosa führte den Favoriten in Spiel 7 zum Sieg © getty 10/17 Houston Rockets (2) – L.A. Clippers (3), Conference Semifinals 2015: Die Rockets lagen in Spiel 6 schon mit 19 Zählern zurück und schafften trotzdem den Sprung in die Conference Finals © getty 11/17 Golden State Warriors (1) vs. OKC Thunder (3), Western Conference Finals: Die Warriors standen nach Spiel 4 mit dem Rücken zur Wand - und das obwohl sie in der Regular Season 73 Spiele gewonnen hatten. © getty 12/17 Spiel 6 wird zum Wendepunkt! Klay Thompson nagelt 11 Dreier in den Korb, die Warriors überleben tatsächlich den Hexenkessel in Loud City. © getty 13/17 Auch Spiel 7 ist knapp, am Ende haben aber Curry und Co. die Nase vorn und ziehen erneut in die Finals ein. Dort warten die Cleveland Cavaliers um LeBron James ... © getty 14/17 Cleveland Cavaliers (1) - Golden State Warriors (1), Finals 2016: Mit 3-1 gingen die Dubs in Führung, doch das Blatt wendete sich mit der Sperre für Draymond Green in Spiel 5. © getty 15/17 LeBron und Kyrie drehten nun auf und erzwangen Spiel 7 in Oracle! James' Block gegen Iguodala und Kyries Wurf über Curry gingen in die Geschichte ein, die Cavs machten sich unsterblich. © getty 16/17 Vier Jahre später bogen die Nuggets einen 1-3-Serienrückstand wieder um. Jamal Murray überragte dabei in den Spielen 5 und 6 (42 & 50 PTS), Jokic machte in Spiel 7 den Deckel drauf. © getty 17/17 Es war ein absoluter Thriller. Mike Conley hatte noch einmal die Chance auf den Sieg für die Jazz, Donovan Mitchell riss schon die Arme hoch. Was für ein Bild und was für ein verrückter Abschluss dieser verrückten Serie.

Der Kader der L.A. Clippers in den Playoffs 2020

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Reggie Jackson Paul George Kawhi Leonard Marcus Morris Ivica Zubac Lou Williams Landry Shamet Rodney McGruder JaMychal Green Montrezl Harrell Patrick Beverley Terance Mann Patrick Patterson Joakim Noah Amir Coffey Johnathan Motley Mfiondu Kabengele

NBA Playoffs: So gewinnen die Nuggets die Serie

Die konzentrierte Defensiv-Leistung aus Spiel 7 müsste für Denver gegen ein deutlich stärkeres und variables Offensiv-Team zum Standard werden. Die Rückkehr von Harris ist eine große Hilfe, allerdings muss der Shooting Guard endlich das "Shooting" in seinem Spiel wiederfinden, sonst zerstört er das ohnehin schon etwas trügerische Spacing der Nuggets.

Es ist das alte Thema: Dass Jokic und auch Murray ihr Ding machen werden, ist zumindest in einem gewissen Maße erwartbar, auch wenn Murray in dieser Serie kaum wieder 31,6 Punkte bei 53,3 Prozent von der Dreierlinie (!) auflegen wird. Auch die Rollenspieler müssen aber abliefern. Denver schoss gegen Utah starke 42 Prozent von der Dreierlinie, kommt man gegen L.A. zumindest wieder in die Nähe davon, wäre ein großer Schritt getan.

Zudem, und das dürfte angesichts der Müdigkeit nicht die beste Aussicht sein: Die Nuggets müssen ständig in Bewegung bleiben. Intelligente Cuts und Off-Ball-Action rund um Jokic machen einen Großteil ihrer offensiven Klasse aus, allerdings können disziplinierte und vorbereitete Verteidigungen viel davon unterbinden. Es könnte sich als wertvoll herausstellen, Williams immer wieder auf Murray switchen zu lassen, damit die Clippers wenigstens diese Offensiv-Waffe nicht permanent einsetzen können.

Zuletzt: Jokic muss eventuell ein wenig seine Komfortzone verlassen und eher 25 statt 19 Würfe pro Spiel (wie gegen Utah) nehmen. Denver braucht ihn in dieser Serie zwingend als dominanten Scorer, auch wenn das nicht sein Naturell ist. Wenn er es schafft, Zubac in Foul-Probleme zu bringen, kann sich einiges öffnen.

Porter Jr. wiederum kann ein kleiner X-Faktor sein, der Forward hat mit den Clippers offensichtlich ohnehin noch eine Rechnung offen.

Der Kader der Denver Nuggets in den Playoffs 2020

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Jamal Murray Gary Harris Jerami Grant Paul Millsap Nikola Jokic Monte Morris Torrey Craig (Will Barton) Michael Porter Jr. Mason Plumlee P.J. Dozier Troy Daniels Keita Bates-Diop Noah Vonleh Bol Bol

Clippers vs. Nuggets: Wer gewinnt die Serie?

Die Nuggets sind für dieses Duell nicht zu beneiden, auch wenn die Jazz das vermutlich trotzdem tun. Abgesehen von Jokic haben die Clippers auf nahezu alles, was sie offensiv anbieten können, eine gute Antwort, und auf der Gegenseite komplettiert sich der Matchup-Albtraum. Denver ist kein gutes Defensiv-Team und trifft auf eine brandheiße, vielseitige Offense. Sie werden die Clippers nicht stoppen können. Prognose: Clippers in 5.