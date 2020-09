NBA Playoff Preview Boston Celtics vs. Miami Heat: Wenn Stärke und Stärke aufeinandertreffen

In den Finals der Eastern Conference treffen die ausgeruhten Miami Heat nach ihrem Favoritensturz auf die Boston Celtics, die ein Playoff-Drama hinter sich haben. Es steht der nächste Krimi bevor - in einer Serie, die das Duell Stärke vs. Stärke bereithält. Die SPOX-Vorschau.

Boston Celtics vs. Miami Heat: Die Ausgangslage

Wer hätte das gedacht! Während Miami seine Zweitrundenserie gegen die Milwaukee Bucks, das beste Regular-Season-Team des Ostens, bereits in der Nacht zum Mittwoch beendete und durch einen 103:94-Sieg in Spiel 5 die Überraschung perfekt machte, musste Boston gegen die Raptors über die volle Distanz gehen. Erstmals in der Geschichte steht kein First- oder Second-Seed in den Eastern-Conference-Finals.

Nach einer dramatischen Double-Overtime-Niederlage in Game 6 entschieden die Celtics ein ebenso umkämpftes Entscheidungsspiel für sich, mussten dabei aber deutlich mehr Körner lassen als der kommende Gegner. In Runde eins hatten beide Teams bei Sweeps gegen die Pacers beziehungsweise Nets keinerlei Probleme.

Ein Blick auf die bisher gespielten Playoff-Minuten zeigt, dass Miami einer engen Serie mit deutlich weniger Sorgenfalten entgegenblicken dürfte als die Celtics: Mit 318 Minuten spielten Jimmy Butler und Bam Adebayo nur unwesentlich mehr als Daniel Theis (304). Die Top 4 Bostons knackt die Marke von 400 Minuten deutlich (Jayson Tatum: 433).

Mit Brad Stevens und Erik Spoelstra treffen zwei der besten Head-Coaches der Association aufeinander. Im Duell gegen die Bucks hat Spoelstra eindrucksvoll gezeigt, welchen Einfluss eine Trainer-Leistung auf den Ausgang einer Serie haben kann, indem die Heat Giannis Antetokounmpo mit Ausnahme von Spiel 2 sehr gut im Griff hatten.

Auch der Vergleich mit Boston bietet ausreichend Storylines: Besonders interessant dürfte das Duell Heat-Offense gegen Celtics-Defense werden, wo sich Stärke und Stärke gegenüberstehen. Gegen Milwaukee kam Miami auf ein Offensiv-Rating von 113, 10,5 Punkte über dem Schnitt der Bucks. Gleichzeitig ließ Boston gegen Toronto nur 100,3 Punkte pro 100 Possessions zu, 10,5 Punkte unter dem Raptors-Schnitt.

Geht es nach den Heat, wird die Serie mehr über den Einsatz als die spielerische Klasse entschieden. "Wir werden das Rad nicht neu erfinden", erklärte Spoelstra. "Je tiefer du in den Playoffs bist, je weiter eine Serie voranschreitet, desto weniger Überraschungen gibt es. Es geht um den Einsatz, um den es eigentlich immer gehen sollte."

NBA Playoffs: Der Boxscore von Spiel 6 der Eastern Conference Finals 2012 zwischen den Miami Heat und den Boston Celtics © imago images / ZUMA Press 1/29 Die bisher letzte Playoff-Serie zwischen Miami und Boston (Spiel 1 am Mittwoch ab 0.30 Uhr live auf DAZN) ging über die volle Länge - dank einer legendären Leistung von LeBron James. Ein Blick auf den Boxscore von Spiel 6 der Conference Finals 2012. © imago images / ZUMA Press 2/29 LeBron James hatte bis dahin überwiegend schlechte Playoff-Erfahrungen im TD Garten gemacht, nun stand die Big Three bei 2-3 wieder vor dem Aus. Doch LeBron übernahm: Zur Halbzeit hatte der King 30 Punkte (12/14 FG), die Heat führten mit 55:42. © imago images / ZUMA Press 3/29 Auf Seiten der Celtics konnte einzig Rajon Rondo (21 Punkte, 10 Assists) gegen LeBrons Dominanz ankämpfen. Boston war in der zweiten Halbzeit jedoch noch ungefährlicher und ging mit 79:98 unter. Die Heat gewannen auch Spiel 7 in Miami. © imago images / ZUMA Press 4/29 MIAMI HEAT - POINT GUARD: Mario Chalmers - 9 Punkte (3/6 FG), 1 Rebound, 2 Assists, 2 Steals und 2 Fouls in 35:37 Minuten. © imago images / ZUMA Press 5/29 SHOOTING GUARD: Dwyane Wade - 17 Punkte (6/17 FG), 8 Rebounds, 4 Assists, 3 Steals, 3 Turnover und 2 Fouls in 38:46 Minuten. © imago images / ZUMA Press 6/29 SMALL FORWARD: LeBron James - 45 Punkte (19/26 FG), 15 Rebounds, 5 Assists, 4 Turnover und 3 Fouls in 44:49 Minuten. © imago images / ZUMA Press 7/29 POWER FORWARD: Shane Battier - 8 Punkte (3/7 FG), 2 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals, 1 Block, 1 Turnover und 3 Fouls in 33:08 Minuten. © imago images / ZUMA Press 8/29 CENTER: Udonis Haslem - 6 Punkte (2/6 FG), 9 Rebounds, 1 Assist und 4 Fouls in 22:41 Minuten. © imago images / ZUMA Press 9/29 BANK: Chris Bosh (Center) - 7 Punkte (3/8 FG), 6 Rebounds, 1 Assist, 3 Blocks, 1 Turnover und 1 Foul in 28:06 Minuten. © imago images / ZUMA Press 10/29 Mike Miller (Guard) - 0 Punkte (0/3 FG), 2 Rebounds, 1 Steal, 2 Turnover und 1 Foul in 16:16 Minuten. © imago images / Icon SMI 11/29 Norris Cole (Guard) - 2 Punkte (1/2 FG), 1 Turnover und 2 Fouls in 7:47 Minuten. © imago images / ZUMA Press 12/29 Joel Anthony (Center) - 0 Punkte (0/0 FG) in 3:34 Minuten. © imago images / ZUMA Press 13/29 James Jones (Forward) - 2 Punkte (2/2 FT) in 3:29 Minuten. © imago images / ZUMA Press 14/29 Juwan Howard (Forward): 2 Punkte (0/1 FG), 1 Rebound in 3:11 Minuten. © imago images / ZUMA Press 15/29 Ronny Turiaf (Center): 0 Punkte (0/0 FG), 2 Fouls in 2:36 Minuten. © imago images / Icon SMI 16/29 Dexter Pittman: DNP. © imago images / ZUMA Press 17/29 BOSTON CELTICS - POINT GUARD: Rajon Rondo - 21 Punkte (8/14 FG), 4 Rebounds, 10 Assists, 3 Steals, 7 Turnover und 2 Fouls in 41:05 Minuten. © imago images / ZUMA Press 18/29 SHOOTING GUARD: Ray Allen - 10 Punkte (3/7 FG), 3 Rebounds, 1 Assist, 1, Steal, 1 Block, 1 Turnover und 1 Foul in 35:38 Minuten. © imago images / ZUMA Press 19/29 SMALL FORWARD: Paul Pierce - 9 Punkte (4/18 FG), 5 Rebounds, 1 Assist, 3 Steals, 1 Block, 3 Turnover und 3 Fouls in 30:44 Minuten. © imago images / Icon SMI 20/29 POWER FORWARD: Brandon Bass - 12 Punkte (5/8 FG), 7 Rebounds und 2 Fouls in 33:49 Minuten. © imago images / ZUMA Press 21/29 CENTER: Kevin Garnett - 12 Punkte (6/14 FG), 5 Rebounds, 1 Block, 1 Turnover und 1 Foul in 31:08 Minuten. © imago images / Icon SMI 22/29 BANK: Mickael Pietrus (Forward) - 2 Punkte (1/4 FG), 3 Rebounds, 1 Turnover und 1 Foul in 21:02 Minuten. © imago images / Icon SMI 23/29 Keyon Dooling (Guard) - 0 Punkte (0/2 FG), 2 Rebounds, 1 Assist, 2 Steals und 1 Foul in 14:53 Minuten. © imago images / ZUMA Press 24/29 Marquis Daniels (Guard) - 8 Punkte (3/4 FG), 1 Rebound und 2 Fouls in 8:06 Minuten. © imago images / ZUMA Press 25/29 Ryan Hollins (Center) - 2 Punkte (1/1 FG) und 3 Fouls in 7:43 Minuten. © imago images / Icon SMI 26/29 Sasha Pavlovic (Forward) - 0 Punkte (0/1 FG), 1 Rebound und 1 Foul in 4:26 Minuten. © imago images / Icon SMI 27/29 Sean Williams (Forward) - 0 Punkte (0/0 FG), 1 Rebound und 1 Foul in 4:26 Minuten. © imago images / Icon SMI 28/29 Greg Stiemsma (Center) - 0 Punkte (0/0 FG), 1 Rebound und 1 Foul in 3:50 Minuten. © imago images / Icon SMI 29/29 E'Twaun Moore (Guard) - 3 Punkte (1/2 FG), 1 Rebound und 1 Assist in 3:10 Minuten.

Boston Celtics vs. Miami Heat: Zahlen und Fakten

Celtics Heat Bilanz Regular Season 48-24 44-29 Offensiv-Rating (Platz) 112,8 (4) 111,9 (7) Defensiv-Rating (Platz) 106,5 (4) 109,3 (12) Net-Rating (Platz) 6,3 (3) 2,7 (7) Direkter Vergleich 2-1 1-2

NBA Playoffs 2020: So gewinnen die Celtics die Serie

Die um drei Tage kürzere Pause könnte möglicherweise ein bald wieder genesener Schlüsselspieler kompensieren: Gordon Hayward, der sich sich im ersten Playoff-Spiel der Kobolde ein Verletzung am Sprunggelenk zuzog, wird den Celtics im Laufe der Serie wohl wieder zur Verfügung stehen. "Ich denke, er wird irgendwann in der Serie zurückkehren, aber ich weiß noch nicht, wann", erklärte Celtics-Coach Brad Stevens nach Spiel 7 gegen Toronto.

Spiel 1 wird er definitiv verpassen, am Montag absolvierte er laut Stevens einige kontaktlose, individuelle Einheiten. Dass er wie erhofft zu Spiele 2 wieder zurückkehrt, scheint aufgrund dieser Aussagen und Haywards Verletzungshistorie aber zweifelhaft.

Der Flügelspieler zeigte vor seiner Ausfall gute Leistungen und legte in der Regular Season durchschnittlich 17,5 Punkte, 6,7 Rebounds und 4,1 Assists bei einer Dreierquote von 38,3 Prozent auf. Sollte er rechtzeitig wieder Normalform erreichen, könnte er der sowieso schon auf mehrere Schultern verteilten und nur schwer ausrechenbaren Offensive der Celtics eine weitere Dimension verleihen.

Ankommen wird ohne Hayward noch mehr auf die Leistung von Kemba Walker: Der Point Guard, bei dem sich schon die gesamte Saison über Licht und Schatten abwechselte, gelobte nach katastrophalem Spiel 6 gegen Toronto (7 Punkte, 2/11 FG) Besserung, liefern konnte er jedoch nur bedingt (14, 5/16 FG). Gegen den formstarken Dragic sowie die Scharfschützen Miamis muss der ehemalige Charlotte-Star auch defensiv dagegenhalten, damit sich der (auf dem Papier) stärkere Backcourt Bostons auch im Ergebnis niederschlägt.

Aber vor allem offensiv muss Walker endlich liefern. Butler wird mit Tatum und Brown alle Hände voll zu tun haben, Dragic ist nicht mehr als ein durchschnittlicher Verteidiger und auch Robinson hat seine Qualitäten eher auf der anderen Seite des Feldes. Bei aller defensiven Flexibilität der Heat durch Jae Crowder, Andre Iguodala oder auch Adebayo muss Walker seine Schnelligkeitsvorteile im direkten Duell mit den Bigs konsequent ausspielen.

Auch das Talent-Level in der Spitze spricht für Boston, selbst vorerst ohne Hayward. Neben Tatum (25,2 Punkte und 10,1 Rebounds in den Playoffs), der den Schritt zum Star vollzogen hat, spielt Jaylen Brown ebenfalls eine ordentliche Postseason, wobei 30,2 Prozent aus der Distanz noch Steigerungspotenzial bieten. Herz und Seele der Kelten ist jedoch ein anderer.

Marcus Smart, zum zweiten Mal in Folge ins All-Defensive First Team gewählt, glänzte gegen die Raptors an beiden Enden des Feldes. Ob LeBron-Gedächtnis-Block, Triple-Double oder 5 Dreier - Smart lieferte, wenn er gebraucht wurde. Die Rückkehr von Hayward würde helfen, dass die durchschnittlich 38 Playoff-Minuten von Smart zumindest etwas zurückgehen, damit dieser seine Intensität in einem weiteren ausgeglichenen Duell aufrechterhalten kann.

Boston Celtics: Der Playoff-Kader 2020

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Kemba Walker Marcus Smart Jaylen Brown Jayson Tatum Daniel Theis Brad Wannamaker Romeo Langford Grant Williams Semi Ojeleye Robert Williams III Tremont Waters Carsen Edwards Gordon Hayward Enes Kanter Tacko Fall

NBA Playoffs 2020: So gewinnen die Heat die Serie

Dass Jimmy Butler Miamis bester Spieler und Anführer ist, ist unbestritten. Dennoch spielten sich im Laufe der regulären Saison sowie in der Bubble mehrere Teammates in den Vordergrund, die entweder die Scoring-Last von den Schultern Butlers nahmen oder durch Einsatz in der Defensive überzeugten. Gelingt dies auch gegen ein Team, das die Regular Season mit einem Top-5-Wert abschloss, was Offensive- und Defensive-Rating betrifft?

Im Angriff zeigt sich, dass neben gelegentlichen Scoring-Explosionen von Jimmy Buckets - wie er sie in Spiel 1 gegen die Bucks mit 40 Punkten zeigte - ein (statistisch) verhaltener Auftritt von Butler nichts Negatives bedeuten muss. Im Laufe der bisherigen Playoffs gab es bereits vier verschiedene Topscorer - sei es durch einen Dreierregen von Duncan Robinson oder einen dominanten Auftritt in der Zone von Bam Adebayo.

In den direkten Duellen in der regulären Saison deuteten die Heat an, dass ihnen das Matchup mit Boston durchaus liegt. Zwei der drei Spiele endeten mit einem Erfolg, beim letzten Spiel in der Bubble Anfang August sprangen Adebayo (12 Rebounds) und Robinson (5 Dreier) als Topscorer mit jeweils 21 Zählern für den fehlenden Butler in die Bresche, auch Dragic (20) überzeugte in seiner damaligen Rolle als Backup-Spielmacher.

Adebayo (16,2 Punkte, 11,7 Rebounds und 4,8 Assists in den bisherigen Playoffs) könnte der heimliche Schlüsselspieler der Serie sein. In zwei der drei Spielen gegen Boston kam er auf ein Double-Double, trotz beachtlicher Leistungen von Daniel Theis (9,5 Punkte und 6,6 Rebounds in den Playoffs) liegen die Vorteile im Frontcourt auf Seiten der Heat. Enes Kanter ist aus der Rotation gerutscht, Robert Williams III ist nur in limitierten Minuten spielbar.

Wollen die Heat erstmals seit 2014 die Finals erreichen, muss zudem der Dreier fallen. In der Regular Season traf das Team vom South Beach 37,9 Prozent der Versuche (Platz zwei), in den Playoffs sogar noch minimal besser. Problem: Die switching-freudigen Celtics ließen in der bisherigen Postseason nur 30,5 Prozent erfolgreiche Würfe vom Perimeter zu - keine andere Franchise machte es besser. Unter anderem im Fokus: Robinson, der nach bärenstarken 44,6 Prozent in der Regular Season "nur" noch 39,3 Prozent in den Playoffs versenkte.

Miami Heat: Der Playoff-Kader 2020

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Goran Dragic Duncan Robinson Jimmy Butler Jae Crowder Bam Adebayo Kendrick Nunn Tyler Herro Andre Iguodala Derrick Jones Jr. Kelly Olynyk Gabe Vincent Meyers Leonard Kyle Alexander

Celtics vs. Heat: Wer gewinnt die Serie?

Welches Team den Osten in den Finals vertreten darf, scheint völlig offen. Eine Serie über nur vier oder fünf Spiele mit Blick auf die gezeigten Leistungen scheint unwahrscheinlich. Die Celtics sollten ein erneutes siebtes Spiel gegen frischere Heat unbedingt vermeiden, dann könnten die Kräfte trotz Alpha-Tier Smart das Pendel zugunsten Miamis ausschlagen lassen. Gelingt ihnen das, spricht die individuelle Qualität sowie die Defense für Boston. Prognose: Celtics in 6.