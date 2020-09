NBA: Kawhi Leonard und die Clippers vor Spiel 7 gegen die Denver Nuggets - Ein bisschen Panik ist angebracht

Die Denver Nuggets gehen nicht ohne Kampf unter, das mussten erst die Utah Jazz und nun die L.A. Clippers erfahren. Was müssen Kawhi Leonard, Paul George und Co. also in Spiel 7 anders machen als Utah? Stecken die Clippers nach einer weiteren verschenkten Führung in Spiel 6 (hier zu den Highlights im Video) bereits zu tief im Panikmodus?

Das Endergebnis von 98:111 aus Sicht der Clippers lässt kaum noch vermuten, dass L.A. sich zu Beginn des dritten Viertels mit einer 19-Punkte-Führung vermutlich schon im Finale der Western Conference sah. Die Clips hatten jedoch offenbar nichts aus ihrer verspielten Führung aus Spiel 5 gelernt und legten ab einem gewissem Zeitpunkt keine Playoff-Intensität mehr an den Tag.

Doc Rivers hatte eine konkrete Vermutung, ab wann seine Mannschaft den Fuß vorzeitig vom Gas nahm. "Ich glaube, dass die Dynamik des Spiels sich komplett verändert hat, nachdem Murray verletzt zu Boden ging", sagte der Head Coach. Das war jedoch bereits zu Beginn des dritten Viertels, der angesprochene Jamal Murray konnte nach einigen Minuten auf das Spielfeld zurückkehren und den Nuggets dazu verhelfen, den Spielabschnitt mit 28:14 zu gewinnen.

Oft wird in so einem Fall, wenn ein Team eine solche Führung wieder herschenkt, fehlende Motivation in der Defensive deutlich, bei den Clippers brach jedoch die Offensive ein. "In der ersten Halbzeit kamen wir in die Zone, haben den Ball wieder herausgepasst und uns Würfe erarbeitet. In der zweiten Halbzeit haben wir den Ball gehalten und keinen Druck auf die Defense ausgeübt", sagte Rivers.

Das fehlende Ball Movement wird an einer Statistik sehr deutlich: Nur vier Clippers erzielten Punkte in der zweiten Halbzeit - Paul George (16 Punkte), Kawhi Leonard (11), Lou Williams (6) und JaMychal Green (2).

Clippers vs. Nuggets: Wo ist das Scoring der Clippers-Bank hin?

Dass das Scoring der Clippers auf zu wenige Schultern verteilt wird, ist dabei kein neues Phänomen in den laufenden Playoffs. Williams und Montrezl Harrell bildeten in der regulären Saison ein dominantes Duo, das mit dem Pick'n'Roll Spiele übernehmen konnte, doch bisher waren sie unzuverlässig, wenn sie am stärksten gebraucht wurden.

Die beiden hochdekorierten Sixth Men (of the Year) erzielen gegen die Nuggets bisher nur jeweils 10 Punkte pro Spiel. Zudem sind Harrells Minuten aufgrund seiner schwachen Defensive gegen Nikola Jokic aktuell kaum vertretbar, da sich sowohl Ivica Zubac als auch JaMychal Green deutlich besser gegen den Joker, der in der Serie 70 Prozent seiner Feldwürfe gegen Harrell im Korb unterbringt, anstellen. Zum Vergleich: Zubac hielt den Serben bisher bei einer Trefferquote von 47,5 Prozent.

Green ist aktuell der einzige Spieler von der Clippers-Bank, der konstant ähnliche Leistungen wie in der regulären Saison abruft. Kombiniert mit Harrells Problemen scheint die Erhöhung von Greens Minuten wie eine mögliche Anpassung, die Rivers bisher noch nicht genutzt hat.

Landry Shamet spielt zwar noch zwischen 10 und 25 Minuten pro Spiel, hat gegen die Nuggets jedoch noch nicht mehr als 4 Punkte in einem Spiel erzielt. Gerade sein Dreier (3/17 in der Serie) sieht extrem wacklig aus. Mit ihm hört die Rotation des Teams, das noch im Frühjahr sorgenlos zwölf verschiedene Spieler einsetzte, zum jetzigen Zeitpunkt auch schon auf.

Clippers vs. Nuggets: Die Nuggets stehen mit dem Rücken zur Wand und grinsen

Die Nuggets derweil haben in diesen Playoffs schon jetzt fünf Elimination Games absolviert und gewonnen, so viele wie kein NBA-Team je zuvor. Denver ist immer noch ein junges, aufstrebendes Team und kann bereits zufrieden sein mit den bisherigen Playoff-Leistungen. Was jetzt noch hinzukommt, ist ein Bonus.

Die Clippers dagegen spielen unter ganz anderen Umständen, ein erneutes Ausscheiden so kurz vor Erreichen der Western Conference Finals wäre vermutlich die größte sportliche Enttäuschung der Franchise-Historie. Das wussten die Nuggets bisher zu nutzen. "Ich denke eher, dass der Druck bei ihnen liegt", betonte Jokic nach Spiel 6, in dem er 34 Punkte (13/22 FG) aufgelegt hatte.

Der Druck und die hohen Erwartungen an das Team entstanden bereits, als gleich zwei Superstars in Leonard und George im vergangenen Sommer in die Stadt der Engel kamen. Teilweise scheinen sich die Clippers auf ihrer dadurch kreierten Favoritenrolle jedoch ein wenig auszuruhen.

"Manchmal verlassen wir uns einfach darauf, so gut zu spielen, wie wir auf dem Papier sind, anstatt das Spiel wirklich zu Ende zu spielen", hatte Marcus Morris vor Spiel 6 gesagt: "Es ist aber erst zweimal passiert, also reagieren wir noch nicht über." Mittlerweile war dieses Phänomen jedoch auch schon ein drittes Mal in aller Deutlichkeit zu beobachten. Und die Clippers haben nur noch eine Chance, richtig zu reagieren.

NBA - Die Gewinner und Verlierer der bisherigen Playoffs 2020: Bucks am Boden - Luka Doncic Superstar © getty 1/24 Die Bucks, das beste Team der regulären Saison, müssen nach der Pleite in Spiel 5 gegen die Heat schon nach der zweiten Playoff-Runde die Heimreise antreten. Giannis und Co. gehören damit zu den Verlierern der Postseason. Aber wer sind die Gewinner? © getty 2/24 Verlierer der Playoffs 2020 - MILWAUKEE BUCKS: Keine Frage, gemessen an den eigenen Ansprüchen ist das Aus in der zweiten Rund eine herbe Enttäuschung. 56 Siege (vier mehr als die zweitplatzierten Lakers) standen am Ende der regulären Saison zu Buche ... © getty 3/24 ... dazu wird Giannis Antetokounmpo ziemlich sicher seinen zweiten MVP-Award abräumen. Entsprechend hieß das klar ausgegebene Ziel: die Championship. Doch nun? Nun wird es Fragen um die Zukunft von Giannis (der wird 2021 Free Agent) und Coach Bud geben. © imago images / Icon SMI 4/24 INDIANA PACERS: Wer nur zwei Wochen nach der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung mit dem eigenen Head Coach diesen nun doch entlässt, für den können die Playoffs nicht überragend gelaufen sein. © getty 5/24 Für die Pacers endete die erste Runde gegen Miami mit einem Sweep, anschließend musste Nate McMillan seinen Platz räumen. Zwar übernahm er die Verantwortung für das fünfte Erstrunden-Aus in Serie (vier unter McMillan), ... © getty 6/24 ..., doch das Verletzungspech sollte nicht unerwähnt bleiben. Sabonis war in der Bubble nicht dabei, Lamb verpasste einen Großteil der Saison genau wie Oladipo. Letzterer geht in sein letztes Vertragsjahr. Droht ein Trade? Interessenten gibt es genug. © getty 7/24 ORLANDO MAGIC: Zunächst schaffte es das "Heimteam" in Disney World nicht, in den Seeding Games an den Nets vorbeizuziehen. Die Bestrafung folgte in Form eines 1-4 gegen die Bucks. Die Magic sind graues Mittelmaß - und werden es wohl erstmal bleiben. © getty 8/24 DAS SHOOTING VON LUGUENTZ DORT: 26 Prozent Dreierquote - überragend war das nicht, vor allem wenn man bedenkt, dass der 21-Jährige pro Partie 8,3 Versuche aus der Distanz nahm. Und seine 6/12-Dreier-Performance aus Spiel 7 schon mit eingerechnet ist ... © imago images / ZUMA Press 9/24 Dennoch war der Kanadier eine der positiven Überraschungen der Playoffs (dazu später mehr), doch an seinem Shooting sollte er unbedingt feilen, will er nicht als Andre-Roberson-Duplikat in die Thunder-Historie eingehen. © getty 10/24 PHILADELPHIA 76ERS: Klar, Ben Simmons war verletzt, dennoch hätten die Sixers nicht sang- und klanglos mit 0-4 gegen die Celtics untergehen müssen. Schließlich haben sie ja noch einen gewissen Joel Embiid in den eigenen Reihen. © getty 11/24 Der bekommt eine Extra-Erwähnung. Statt die Sixers zumindest zu einem Playoff-Sieg zu wuchten, machte der Kameruner nach seinem Saisonende vielmehr mit Tweets über Jimmy Butler auf sich aufmerksam. Ob da jemand den Heat-Star vermisst? © getty 12/24 Gewinner der Playoffs 2020 - LUKA DONCIC: Sein Gamewinner in OT von Spiel 4 ist wohl einer DER Momente der bisherigen Postseason. Und sonst so? 31 Punkte, 9,8 Rebounds und 8,7 Assists im Schnitt - in seinen ersten NBA-Playoffs! © getty 13/24 DALLAS MAVERICKS: Doncic ist auf dem besten Weg zum Superstar, wenn er nicht schon einer ist. Davon profitieren natürlich auch die Mavs. Wohl niemand hätte den Texanern zugetraut, dass sie so gut gegen die Clippers mithalten. Erst in Spiel 6 war Schluss. © getty 14/24 JAMAL MURRAY und DONOVAN MITCHELL: Das Privatduell der beiden Youngster war einfach überragend. Zwei 50-Punkte-Spiele auf beiden Seiten, dazu 36,3 (Mitchell) und 27,4 (Murray) Punkte im Schnitt. Das hat einfach Spaß gemacht. © getty 15/24 Genau wie die komplette Serie inklusive dem irren Finish in Spiel 7. Torrey Craig hätte mit seinem vergebenen Layup zum Sündenbock für ein Nuggets-Aus werden können - wenn nicht der finale Dreier von Mike Conley wieder aus dem Ring gesprungen wäre. © getty 16/24 DIE JUNGEN WILDEN DER NBA: Murray (23), Mitchell (24) und natürlich Doncic (21) stehen sinnbildlich für eine neue Generation an NBA-Stars, die in dieser Postseason erstmals so richtig ihre Spuren hinterlassen hat. Die Zukunft der Liga ist in guten Händen © getty 17/24 MIAMI HEAT: Wer das beste Team der regulären Saison aus den Playoffs kegelt und dazu auch noch den amtierenden (und wahrscheinlich auch aktuellen) MVP vor dessen Verletzung für seine Verhältnisse ruhig stellt, der hat sich hier einen Platz verdient. © getty 18/24 Die Heat sind ein eingeschworener Haufen, die ihrem Anführer Jimmy Butler in jede Playoff-Schlacht folgen. Dazu hat Bam Adebayo den nächsten Schritt gemacht, FIBA-Dragic und die Schützen sind absolut on fire. Sind nun sogar die Finals drin? © getty 19/24 JIMMY BUTLER: Auch er soll eine Extra-Erwähnung bekommen. War sein Ruf nach dem unrühmlichen Ende seiner Timberwolves-Karriere und zu Sixers-Zeiten doch etwas angekratzt, scheint er nun fast komplett wieder hergestellt. © getty 20/24 Der 30-Jährige genießt seinen Ruf als harter Arbeiter, sowohl im Training als auch in den Spielen. Und vor allem in der Crunchtime, in der er Miami nun schon einge Male zum Sieg geballert hat. Kaum jemand passt so gut zur viel beschworenen Heat-Culture. © getty 21/24 JACQUE VAUGHN: Die Aufgabe für den ehemaligen Interimscoach der Nets war sicherlich keine leichte: Sieben teils Corona-, teils verletzungsbedingte Ausfälle, kein Kyrie Irving, kein Kevin Durant. Dafür eine Menge Herz. © getty 22/24 Vaughn wusste zu beeindrucken, stellte sein Team hervorragend ein und gewann 5 der 8 Seeding Games. Da war der Raptors-Sweep in Runde eins relativ egal. Zum Head Coach reichte es zwar nicht, dafür wird er unter Nash der bestbezahlte Assistant der Liga. © getty 23/24 DIE DEFENSE VON LUGUENTZ DORT: Spaß hatte James Harden in der ersten Runde sicherlich nicht. Dort übernahm die Hauptlast gegen den Bärtigen präsentierte sich als unnachgiebiger Wachhund. Harden traf im direkten Duell nur 31,5 Prozent FG. © imago images / Icon SMI 24/24 PORTLAND TRAIL BLAZERS: Zugegeben, auch dieser Pick ist von den Seeding Games beeinflusst, in denen Lillard Portland in die Playoffs wuchtete. Gegen L.A. stellte aber auch Melo seine Kritiker ruhig, nachdem er fast 1 Jahr lang keinen Job in der NBA hatte

Clippers vs. Nuggets: Wie müssen die Clippers Spiel 7 gestalten?

Bei den sich angehäuften schlechten Endphasen und verspielten Führungen der Clippers ist es einfach zu vergessen, wie dominant dieses Team sein kann, wenn es sein volles Potenzial abruft. Immerhin hat L.A. sich in nur wenig mehr als einer Halbzeit die 19-Punkte-Führung erspielt. Die Clippers sollten sich also dringend vornehmen, die Nuggets in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus der Halle zu schießen.

Das Problem aus Sicht der Clippers ist jedoch, dass ein Blowout in einem Spiel 7 historisch gesehen eher selten vorkommt. Selbst die Serie zwischen den Nuggets und Utah, die vorher durch Offensivexplosionen und individuelle Leistungen geprägt war, endete in einem punktarmen 80:78-Sieg für die Nuggets.

Auch wenn die Clippers nominell das bessere Personal für eine Defensivschlacht haben, sollten sie das Spiel vor den Schlussminuten entscheiden und auch entscheiden können. Die Motivation der Clippers muss vor allem in der Offensive eine 180-Grad-Wendung nehmen.

Ohne einfache Punkte früh in der Shotclock und in der Zone, die in der zweiten Hälfte von Spiel 6 komplett wegfielen, wird L.A. den Nuggets nicht davonrennen können. Und dann kommt es vielleicht nur noch drauf an, wer das kleine Quäntchen Glück mehr hat - damit können die Clippers sich als Titelcontender nicht zufrieden geben, egal wie Spiel 7 letztendlich entschieden wird.

