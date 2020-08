NBA-News: Montrezl Harrell vermutlich ab der kommenden Woche wieder bei den L.A. Clippers

Die L.A. Clippers können voraussichtlich in der kommenden Woche wieder auf Montrezl Harrell zurückgreifen. Der Big Man reiste am 17. Juli aus der Bubble in Disney World ab, um bei seiner schwer erkrankten Großmutter zu sein. Diese verstarb vor einigen Tagen, Harrell hatte eine sehr enge Verbindung zu ihr.

"Mir wurde gesagt, dass sie am Samstag beerdigt wird und Harrell kurz danach wieder nach Orlando fliegen wird", erklärte Yahoo-Reporter Chris Haynes am Rande des Sieges der Clippers gegen die Dallas Mavericks (hier geht es zu den Highlights). Harrell sei täglich negativ getestet worden, sodass er nach seiner Rückkehr nach einer viertätigen Quarantäne wieder an sämtlichen Teamaktivitäten teilnehmen kann.

Clippers-Coach Doc Rivers stellte bereits klar, dass die Entscheidung über eine Rückkehr einzig und allein beim Spieler liege: "Wenn er bereit ist, wird er zurückkommen. Du kannst nicht spielen, wenn du mental nicht auf der Höhe bist aufgrund deiner Emotionen." Nachdem das Team zuletzt noch auf mehrere Spieler verzichten müsste, wäre es mit dem Comeback Harrells rechtzeitig zum Playoff-Start wieder komplett.

Zuvor hatten außerdem Lou Williams und Patrick Beverley die Bubble verlassen. Letzterer verletzte sich allerdings bei der Niederlage gegen die Suns an der Wade und fiel gegen Dallas aus, weshalb Rivers die fehlende Guard-Dichte beklagte: "Wir haben immer noch einige Spieler, die unter Minuten-Restriktionen spielen." Auf einer Skala von 1 bis 10 seien die Clippers derzeit bei "6 oder 7".

Frühestens für die letzten beiden Seeding Games gegen Denver und Oklahoma City wäre Harrell wieder einsatzbereit, in seiner Abwesenheit hatte Ivica Zubac gegen die Mavs eine Career Night mit 21 Punkten und 15 Rebounds. JaMychal Green legte 10 Punkte und 5 Rebounds auf, während Joakim Noah nur kanpp zwei Minuten zum Einsatz kam.

Harrell legte im bisherigen Saisonverlauf 18,6 Punkte und 7,1 Rebounds im Schnitt auf und war somit der drittbeste Scorer der Clippers. Derzeit deutete alles darauf hin, dass die Clippers in der ersten Playoff-Runde erneut auf Dallas treffen. Der Vorsprung auf Platz drei, den die Denver Nuggets belegen, beträgt 1,5 Spiele.