NBA-News: Los Angeles Lakers hoffen auf Rajon Rondo in Spiel 2 - Ausfall bei den Trail Blazers

Während die Los Angeles Lakers in der Playoff-Serie gegen die Portland Trail Blazers auf eine Rückkehr von Rajon Rondo hoffen, muss Portland für mindestens drei Spiele auf Forward Zach Collins verzichten.

Nachdem Rajon Rondo in den vergangenen fünf Wochen mit einem gebrochenen Daumen in der rechten Hand passen musste, wurde sein Status vor dem zweiten Playoff-Spiel der Lakers gegen Portland nun vom Team auf "fraglich" geändert.

"Rondo arbeitet hart an seinem Comeback und wir freuen uns auf seine Rückkehr, wenn er bereit ist, aber nicht vorher", sagte Lakers-Coach Frank Vogel am Mittwoch: "Sein Einsatz ist fraglich, was bedeutet, dass die Chance bei 50/50 steht."

Die baldige Rückkehr des Aufbauspielers in Purple and Gold könnte für die Lakers nicht unbedeutend sein, deren Guard-Rotation nach Avery Bradleys Bubble-Absage geschrumpft war. Besonders seine Fähigkeit, zu kreieren, werde der in Spiel 1 unterdurchschnittlichen Offensive helfen, so Vogel und könnte bei LeBron James für Entlastung sorgen.

Portland: Zach Collins fehlt für mindestens 3 Spiele

Derweil teilten die Portland Trail Blazers via Twitter mit, dass Forward Zach Collins aufgrund einer Stressreaktion im linken Knöchel für mindestens drei Spiele ausfallen werde. Eine erneute MRT-Untersuchung sei für die kommende Woche angesetzt.

Collins hatte aufgrund der Verletzung das Play-in-Spiel der Blazers gegen Memphis verlassen müssen und schon Spiel 1 der Lakers-Serie verpasst. In der aktuellen Saison legt er für Portland durchschnittlich 7 Punkte und 6,3 Rebounds auf.