NBA-News: Giannis Antetokounmpo ist Defensive Player of the Year 2019/20

Giannis Antetokounmpo hat den Award als Defensive Player of The Year für die Saison 2019/20 gewonnen. Der Star der Milwaukee Bucks gewann mit deutlichem Vorsprung vor Anthony Davis von den Los Angeles Lakers.

Für den Greek Freak ist es die erste Auszeichnung als bester Verteidiger der NBA in seiner Karriere, in der Saison 2018/19 landete er noch auf Platz zwei. Zudem ist der 25-Jährige erst der fünfte Spieler in der Geschichte der NBA, der in seiner Karriere sowohl den DPOY-Award als auch die Auszeichnung als MVP erhielt.

Antetokounmpo gewann 2018/19 den MVP-Award, auch in dieser Saison gilt er als Favorit. Sollte er in der selben Saison sowohl als MVP als auch als bester Verteidiger ausgezeichnet werden, würde er einem exklusiven Klub beitreten. Dies gelang bisher nur Michael Jordan (1987/88) und Hakeem Olajuwan (1993/94).

Insgesamt gingen 75 von 100 First-Place-Votes an den Griechen, der auf insgesamt 432 Punkte kam. Auf Platz zwei landete Anthony Davis von den Los Angeles Lakers. Der Big Man erhielt allerdings nur 200 Punkte (14 First-Place-Votes) und musste sich damit Giannis deutlich geschlagen geben. Der DPOY der vergangenen beiden Jahre Rudy Gobert erhielt 187 Punkte (6 First-Place-Votes) und belegt damit Rang drei.

Die individuellen Awards der Saison 2019/20 basieren auf den Leistungen bis zur Corona-bedingten Unterbrechung am 11. März. Zuvor führte Giannis die beste Defensive der Liga an, der Nr.1-Seed der Eastern Conference ließ nur 101,6 Punkte auf 100 Ballbesitze gerechnet zu. Mit Antetokounmpo auf dem Feld betrug das Defensive-Rating sogar nur 96,5. Bis zur Saisonunterbrechung legte Giannis im Schnitt 29,6 Punkte, 13,7 Rebounds, 5,8 Assists sowie jeweils 1 Steal und 1 Block in nur 30,9 Minuten Einsatzzeit auf.

NBA Defensive Player of the Year: Das offizielle Ergebnis