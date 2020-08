Dennis Schröder unter den Award-Finalisten der NBA - Antetokounmpo Favorit auf MVP-Auszeichnung

Dennis Schröder könnte erstmals in seiner NBA-Karriere einen Award gewinnen. Bei den am Samstag veröffentlichten Finalisten für die NBA-Awards ist der Braunschweiger mit dabei.

Schröder gehört zu den drei Finalisten für den Award des Sixth Man of the Year, also des besten Bankspielers. Der 26-Jährige in Diensten der OKC Thunder hatte seine bisher stärkste NBA-Saison gespielt und pro Partie 18,9 Punkte sowie 4 Assists im Schnitt aufgelegt.

Mit ihm konkurrieren Montrezl Harrell und Lou Williams (beide L.A. Clippers), der den Award bereits dreimal gewinnen konnte. Schröder weilt derzeit nicht bei seinem Team in der Bubble Disney World, allerdings werden die dortigen Spiele für die Awards ohnehin nicht berücksichtigt. Die Wähler gaben ihre Stimmen bereits vor dem Restart ab.

Die Gewinner werden im Lauf der Playoffs sukzessive bekannt gegeben. Beim wichtigsten Award, dem MVP, sind Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), LeBron James (Los Angeles Lakers) und James Harden (Houston Rockets) nominiert; Vorjahressieger Antetokounmpo gilt allerdings als Topfavorit. Alle drei Finalisten haben den Award bereits gewonnen, James sogar schon viermal.

NBA gibt Award-Finalisten bekannt: Dennis Schröder steht auf dem Podium © imago images 1/19 Wer räumt in dieser Saison die NBA-Awards ab? Am Samstag hat die NBA die Finalisten für jede Auszeichnung bekannt gegeben. SPOX hat den Überblick! © imago images / ZUMA Press 2/19 COACH OF THE YEAR: Nick Nurse (Toronto Raptors) © imago images / PanoramiC 3/19 Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks) © Getty 4/19 Billy Donovan (Oklahoma City Thunder) © imago images / ZUMA Press 5/19 MOST IMPROVED PLAYER: Bam Adebayo (Miami Heat) © imago images / Icon SMI 6/19 Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) © imago images / ZUMA Press 7/19 Luka Doncic (Dallas Mavericks) © imago images / Icon SMI 8/19 Ja Morant (Memphis Grizzlies) © imago images / Icon SMI 9/19 ROOKIE OF THE YEAR: Zion Williamson (New Orleans Pelicans) © imago images / ZUMA Wire 10/19 Kendrick Nunn (Miami Heat) © imago images / ZUMA Wire 11/19 SIXTH MAN OF THE YEAR: Lou Williams (L.A. Clippers) © imago images / ZUMA Wire 12/19 Montrezl Harrell (L.A. Clippers) © imago images / Icon SMI 13/19 Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder) © imago images / ZUMA Press 14/19 DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Rudy Gobert (Utah Jazz) © imago images / ZUMA Wire 15/19 Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) © imago images / ZUMA Wire 16/19 Anthony Davis (Los Angeles Lakers) © imago images / ZUMA Wire 17/19 MOST VALUABLE PLAYER: LeBron James (Los Angeles Lakers) © imago images / ZUMA Wire 18/19 Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) © imago images / Icon SMI 19/19 James Harden (Houston Rockets)

Hier geht es zu sämtlichen Finalisten bei den NBA-Awards.