NBA-News: Coaches wählen Mike Budenholzer und Billy Donovan zum Coach of the Year

Mike Budenholzer von den Milwaukee Bucks und Billy Donovan von den Oklahoma City Thunder sind von der National Basketball Coaches Association zu den Trainern der Saison 2019/2020 gewählt worden. Die Abstimmung gilt für den Zeitraum vom Start der Saison bis zur Corona-Zwangspause am 11. März.

Für die Auszeichnung der NBCA stimmten alle 30 Head Coaches ab. Budenholzer und Donovan erhielten gleich viele Stimmen, laut ESPN landete Raptors-Coach Nick Nurse nur eine Stimme hinter dem Duo auf Rang drei.

"Ich fühle mich geehrt, von den Coaches ausgezeichnet zu werden", bedankte sich Donovan in einem Statement. "Sie sind so eine großartige Gruppe, die ich bewundere und respektiere."

Donovan führte die Thunder um Nationalspieler Dennis Schröder durchaus überraschend auf Platz sechs der Western Conference vor der Corona-bedingten Unterbrechung. Budenholzer, der auch 2019 von der NBCA als Coach of the Year ausgezeichnet wurde, sammelte mit den Bucks die miesten Siege in der kompletten Association.

Weitere Stimmen der Coaches erhielten Taylor Jenkins (Memphis Grizzlies), Nate McMillan (Indiana Pacers), Erik Spoelstra (Miami Heat), Brad Stevens (Boston Celtics) und Frank Vogel (Los Angeles Lakers).

Auch die NBA selbst vergibt einen Award für den Coach of the Year, über den ausgewählte Medienvertreter abstimmen. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Laufe der Playoffs ab Mitte August bekanntgegeben.