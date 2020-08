NBA-News: Boston Celtics sorgen sich um Gordon Hayward nach Verletzung in Spiel 1 gegen die Sixers

Gordon Hayward hat sich beim 109:101-Sieg der Boston Celtics in Spiel 1 der ersten Playoff-Runde gegen die Philadelphia 76ers am rechten Knöchel verletzt. Nach einer ersten Untersuchung gehen die Celtics von einer Verstauchung des Knöchels aus, ein MRT soll mehr Klarheit bringen.

Wie Malika Andrews von ESPN berichtet, habe Hayward die Arena nach der Partie auf Krücken verlassen. Laut Adrian Wojnarowski (ebenfalls ESPN) soll sich der 30-Jährige noch am Montag (Ortszeit) einer MRT-Untersuchung unterziehen. Wie lange der Forward ausfällt, ist derzeit noch offen.

Hayward knickte im vierten Viertel gegen die Sixers beim Kampf um einen Defensiv-Rebound übel mit seinem rechten Knöchel um. Anschließend humpelte er sofort vom Parkett und konnte nicht mehr auf den Court zurückkehren. Hayward beendete die Partie mit 12 Punkten bei 5 von 13 aus dem Feld, 4 Rebounds, 3 Assists und 4 Steals.

"Wir wissen nicht, wie schlimm es ist, aber er hat eindeutig starke Schmerzen", sagte Celtics-Coach Brad Stevens nach dem Spiel. Es sah so aus, als ob sich schon eine Schwellung gebildet hätte."

Immerhin handelt es sich bei dem verletzten Knöchel um den rechten. Im ersten Spiel der Saison 2017/18 hatte sich Hayward eine schlimme Verletzung am linken Bein und Knöchel zugezogen, aufgrund der er die komplette Spielzeit verpasste. In der aktuellen Saison knüpfte er teilweise an seine starken Auftritte zu Jazz-Zeiten an und legte im Schnitt 17,5 Punkte, 6,7 Rebounds und 4,1 Assists auf.

Sollte Hayward vorerst ausfallen, wird ihn wohl Marcus Smart in der Starting Five ersetzen. Spiel 2 zwischen den Celtics und Sixers findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag statt (0.30 Uhr).