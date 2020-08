NBA - Ab in den Urlaub: Der Offseason Outlook für die Sacramento Kings

Die Sacramento Kings gehörten zu den ersten Teams, die sich in der Bubble aus dem Playoff-Rennen verabschieden mussten. Dem Team von De'Aaron Fox steht nun ein spannender Herbst bevor. SPOX gibt den Überblick zur Offseason.

Bevor es beim Restart losging, hatten die Kings mit einer 28-36-Bilanz noch die gleiche Ausgangsposition wie die Pelicans, doch schon bevor es losging, häuften sich die negativen Nachrichten. Marvin Bagley verletzte sich erneut und fehlte komplett, dazu hatten gleich vier Spieler positive Coronatests vorzuweisen. Sacramento erlangte nie Kontinuität, nach nur einem Sieg aus den ersten sechs Spielen war ihr Schicksal schnell besiegelt.

Sacramento Kings: So lief die Saison 2019/20

Das Thema mit der fehlenden Kontinuität zog sich in Sacramento durch die gesamte Saison, ebenso wie die Verletzungssorgen. Zu Beginn des Jahres fehlte De'Aaron Fox, Bagley stand insgesamt bloß 13 Spiele zur Verfügung und teilweise hatte Sacramento keinen echten Center auf der Platte. Da der neue Head Coach Luke Walton außerdem ein neues System installierte, kamen die Kings nur langsam in die Spielzeit.

Auf kurze Phasen der Besserung folgten dann immer wieder Einbrüche, im Dezember etwa verloren die Kings acht Spiele in Folge und lagen danach bei einer 15-29-Bilanz. Dank des teilweise herausragenden Shootings von Buddy Hield und Bogdan Bogdanovic ging es wieder aufwärts, mit Fox (und Hield als Bankspieler) wurden direkt vor der Unterbrechung sieben von zehn Spielen gewonnen.

Das Momentum ging den Kings aber verloren - in der Bubble ging vor allem Hield die Luft aus, während Fox individuell zumindest noch stark spielte. Mehr als zwei Siege gegen die schwachen Pelicans (und ein Abschlusserfolg gegen dezimierte Lakers) sprangen in Disney World aber nicht heraus.

© imago images / ZUMA Wire

Sacramento Kings: Die Offseason-Fragen

Können die Kings Bogdan Bogdanovic halten?

Der serbische Scharfschütze wird Restricted Free Agent, die Kings können also bei jedem Angebot mitziehen. Das Problem: Sie haben im vergangenen Sommer bereits Hield für viel Geld gehalten (4 Jahre, 94 Mio.), beide Spieler haben große Überschneidungen, auch wenn Bogdanovic mehr mit dem Ball in der Hand anfangen kann. Hield schimpfte zeitweise zudem über seine Rolle als Bankspieler.

In einem Idealszenario würde man Hield vermutlich traden und Bogdanovic halten - ob man sich beide leisten kann, ist unklar. Bogdanovic dürfte in einer miesen Free-Agent-Klasse das eine oder andere gute Angebot bekommen. Er ist zwar ein schwacher Verteidiger, offensiv aber bestens geeignet für die heutige Liga. Denkbar könnte auch ein Sign-and-Trade sein, da Sacramento einige Bedarfspositionen hat, der finanzielle Spielraum sich jedoch in Grenzen hält.

Bekommt De'Aaron Fox einen Maximalvertrag?

Auch beim Spielmacher steht eine Entscheidung an. Fox kann erstmals eine vorzeitige Vertragsverlängerung unterschreiben und viel spricht dafür, dass Sacramento ihn so früh und lange wie möglich binden will. Fox ist der erklärte Franchise-Player in der kalifornischen Hauptstadt, er hat auch selbst bereits betont, dass er gerne bei den Kings bleiben möchte.

Der Preis ist wohl die Frage. Fox hat das Potenzial, ein Top-5-Point Guard in der Liga zu werden, noch ist er aber mindestens einen richtig stabilen Wurf (nur 29,2 Prozent Dreierquote) davon entfernt. Stand jetzt würde Sacramento überbezahlen, wenn man ihm einen Maximalvertrag anbietet - andererseits ist das für die Kings oft notwendig, um ihre besten Spieler zu halten.

Welche Deals sind sonst noch möglich?

Restricted Free Agent : Bogdanovic

: Bogdanovic Unrestricted Free Agents : Yogi Ferrell, Kent Bazemore, Corey Brewer, Harry Giles, Anthony Tolliver, Alex Len

: Yogi Ferrell, Kent Bazemore, Corey Brewer, Harry Giles, Anthony Tolliver, Alex Len Spieler-Option : Jabari Parker (6,5 Mio.)

: Jabari Parker (6,5 Mio.) Gehälter 2020/21: 96,9 Mio. Dollar (Salary Cap 2019/20: 109,1 Mio.)

Abgesehen von Bogdanovic und Fox ist Giles die interessanteste Personalie. Sacramento hatte auf die Option für ein weiteres Vertragsjahr verzichtet, deswegen kommt der Big Man nun auf den Markt, dabei hätte er als günstiger und immer noch junger Center (22 Jahre) durchaus seinen Wert. Vor allem dann, wenn Bagley sich weiter immer wieder mit Verletzungen herumplagt.

So oder so sind die Kings auf den großen Positionen dünn besetzt, auch wenn sich Richaun Holmes im Lauf der Saison immerhin etablieren konnte. Auf der Wunschliste von Vlade Divac dürften in der Offseason daher ein weiterer Big sowie mindestens ein Flügelverteidiger mit Länge stehen. Der finanzielle Spielraum, um solche Spieler zu bekommen, ist aber limitiert, es sei denn, man gibt einen der jüngeren Spieler via Trade ab.

NBA - Der letzte Playoff-Kader der Sacramento Kings aus dem Jahr 2005/06: Pechvögel, Strolche, Legenden! © getty 1/17 Kein Team wartet in der NBA länger auf eine Playoff-Teilnahme als die Sacramento Kings. Im Jahr 2006 erreichte Sac-Town letztmals die Postseason – wer war damals dabei? SPOX präsentiert den königlichen Kader. © getty 2/17 Zunächst wichtig zu erwähnen: Der langjährige Kings-Forward und zwischenzeitliche Franchise-Player Peja Stojakovic wurde im Januar der Saison zu den Indiana Pacers getradet. Für ihn kam der damalige Bad Boy Ron Artest … © getty 3/17 Unter Head Coach Rick Adelman gewannen die Kings 44 Spiele und erreichten die Postseason. Die folgenden zwölf Spieler wurden in der Erstrundenserie gegen die San Antonio Spurs (2-4) dann eingesetzt … © getty 4/17 POINT GUARD – MIKE BIBBY: Der Einser, der insgesamt sechseinhalb Jahre für die Kings spielte, hatte 05/06 sein bestes Jahr überhaupt (21,1 Punkte pro Spiel). Gehörte in den 00er Jahren zu den besten Spielern, die nie All-Star wurden. © getty 5/17 SHOOTING GUARD – RON ARTEST: Der spätere Metta World Peace sollte der neue Franchise-Player werden, nachdem er in Indiana nach der "Malice" keinen Anschluss mehr fand. Machte seinem Ruf in den Playoffs alle Ehre, als er für Spiel 2 suspendiert wurde. © getty 6/17 SHOOTING GUARD – KEVIN MARTIN: In diesem Spiel durfte dann Martin ausnahmsweise starten, der sonst zumeist als Sixth Man agierte. Der spätere Elite-Scorer war zu diesem Zeitpunkt erst in seiner zweiten Saison. © getty 7/17 SMALL FORWARD – BONZI WELLS: Früher ein Teil der "JailBlazers" in Portland, zeigte Wells gegen die Spurs seine ganze Klasse: Mit 23,2 Punkten und 12 Rebounds im Schnitt war er in dieser Serie Sacramentos Bester. © getty 8/17 POWER FORWARD – KENNY THOMAS: War in Sacramento der personifizierte Malocher, der nicht viele Ansprüche stellte und seinen Job vor allem defensiv erledigte. Nicht, dass das gegen Tim Duncan einfach gewesen wäre. © getty 9/17 CENTER – BRAD MILLER: Der zweimalige All-Star und Teilzeit-Hippie absolvierte 05/06 seine letzte richtig gute Saison. Hatte ein Jahr zuvor das höchste individuelle Offensiv-Rating der NBA vorzuweisen. © getty 10/17 BANK – SHAREEF ABDUR-RAHIM: Neben Martin der wichtigste Bankspieler der Kings. Abdur-Rahim legte sechsmal über 20 Punkte pro Spiel auf, erreichte tatsächlich aber nur in dieser Saison die Playoffs! © getty 11/17 FRANCISCO GARCIA: Der Dominikaner schaffte es in diesem Jahr als Rookie in Adelmans Playoff-Rotation. Seine beste Saison kam drei Jahre später, als er 12,7 Punkte pro Spiel auflegte. © getty 12/17 JASON HART: Der einstige Zweitrundenpick spielte in zehn NBA-Jahren für insgesamt neun Teams. Das Wort Journeyman passt bei ihm also wie die Faust aufs Auge. © getty 13/17 CORLISS WILLIAMSON: Der Forward hatte einige starke Jahre (Karriere-Schnitt 11,1 Punkte), 05/06 neigte sich seine Laufbahn aber bereits dem Ende zu. Hatte keine große Rolle in den Playoffs (nur elf Minuten eingesetzt). © getty 14/17 VITALY POTAPENKO: Das ließ sich auch über den Ukrainer Potapenko sagen, bei ihm waren es sogar nur neun Minuten. Absolvierte nach dieser Postseason nur noch drei NBA-Spiele, insgesamt verbrachte er elf Jahre in der Liga. © getty 15/17 RONNIE PRICE: Auch Price, damals ein Rookie, kam in den Playoffs nur auf neun Minuten. Der Backup-Guard toppte nie 5,3 Punkte im Schnitt, hielt sich aber trotzdem zwölf Jahre in der Liga. © getty 16/17 General Manager war damals Geoff Petrie, der bis 2013 die Geschicke des Teams leitete. Knapp zwei Jahre später übernahm Vlade Divac diese Aufgabe. © getty 17/17 Die Playoffs wurden auch unter Divac aber bisher nicht erreicht. Vergangene Saison holten die Kings mit 39 Siegen immerhin die meisten seit der 05/06er Spielzeit. Darauf will man in dieser Saison aufbauen.

Diese Spieler stehen kommende Saison unter Vertrag

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center De'Aaron Fox Buddy Hield Harrison Barnes Nemanja Bjelica Richaun Holmes Cory Joseph Justin James Marvin Bagley Harry Giles

Ausblick: Die Ziele der Sacramento Kings 2020/21

Die Kings sind ein talentiertes Team, sie laufen jedoch Gefahr, im brutalen Westen schnell an einen Punkt zu gelangen, an dem sie viel zu viel Geld für ein nur durchschnittliches Team bezahlen. Schon jetzt haben sie einen teuren Kader, dabei spielt der beste King noch auf seinem Rookie-Vertrag. Es wird schwierig, diesen Kern noch durch externe Verstärkungen zu ergänzen.

Viel wird daher daran hängen, ob sich Bagley nach einem absoluten Seuchenjahr fangen und dann schnell steigern kann. Die Kings zogen den Big Man 2018 einem gewissen Luka Doncic vor, das könnte sie noch lange beschäftigen. Sacramento wird auch kommende Saison die Playoffs anvisieren, es dürfte jedoch erneut ziemlich eng werden. Seit 2006 warten die Kings auf eine Teilnahme an der echten Saison.