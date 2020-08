Die erste Runde der NBA Playoffs ist in vollem Gange, einige Teams haben sich bereits für die Conference-Halbfinals qualifiziert. Wer schon weitergekommen ist und wann die Spiele der zweiten Runde beginnen, erfahrt Ihr hier.

Sichere Dir Deinen gratis Probemonat auf DAZN und verfolge zahlreiche Spiele der NBA Playoffs live!

NBA, Playoffs: Wann beginnt die zweite Runde?

Mit den Boston Celtics und den Toronto Raptors haben sich zwei Teams mit 4-0 gegen ihren jeweiligen Kontrahenten in Runde eins durchgesetzt. Die Raptors schlugen die dezimierten Brooklyn Nets, die Celtics überraschend deutlich die enttäuschenden 76ers aus Philadelphia. Nun kommt es in den Semifinals der Eastern Conference zum ersten direkten Duell in den Playoffs - an den folgenden Terminen:

Spiel Termin 1 Freitag, 28. August, 0.30 Uhr (deutscher Zeit) 2 Samstag, 29. August (US-Zeit, Uhrzeit offen) 3 Montag, 31. August (US-Zeit, Uhrzeit offen) 4 Mittwoch, 2. September (US-Zeit, Uhrzeit offen) *5 Freitag, 4. September (US-Zeit, Uhrzeit offen) *6 Sonntag, 6. September (US-Zeit, Uhrzeit offen) *7 Dienstag, 8. September (US-Zeit, Uhrzeit offen)

*falls notwendig

All-Time Dreierschützen Playoffs: LeBron schnappt sich einen Splash Brother © getty 1/26 LeBron James hat sich mit 4 Dreiern gegen die Blazers in der Rangliste der meisten Playoff-Dreier auf das Treppchen geballert. Doch wer hat in der Postseason noch mehr Distanzwürfe getroffen? Hier kommt das Ranking. © getty 2/26 PLATZ 25: Chris Paul - 180 Dreier in 105 Spielen - New Orleans Hornets, L.A. Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder (Stand: 23. August 2020). © getty 3/26 PLATZ 24: Dan Majerle - 181 Dreier in 123 Spielen - Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Miami Heat. © getty 4/26 PLATZ 23: Kawhi Leonard - 184 Dreier in 114 Spielen - San Antonio Spurs, Toronto Raptors, L.A. Clippers (Stand: 23. August 2020). © getty 5/26 PLATZ 22: J.J. Redick - 189 Dreier in 110 Spielen - Orlando Magic, Milwaukee Bucks, L.A. Clippers, Philadelphia 76ers (Stand: 23. August 2020). © getty 6/26 PLATZ 21: Rasheed Wallace - 190 Dreier in 177 Spielen - Portland Trail Blazers, Detroit Pistons, Boston Celtics. © getty 7/26 PLATZ 19: Michael Finley - 200 Dreier in 129 Spielen - Dallas Mavericks, San Antonio Spurs, Boston Celtics. © getty 8/26 PLATZ 19: Scottie Pippen - 200 Dreier in 208 Spielen - Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers. © getty 9/26 PLATZ 18: Jason Terry - 221 Dreier in 124 Spielen - Dallas Mavericks, Boston Celtics, Houston Rockets, Milwaukee Bucks. © getty 10/26 PLATZ 17: Danny Green - 235 Dreier in 127 Spielen - San Antonio Spurs, Toronto Raptors (Stand: 23. August 2020). © getty 11/26 PLATZ 16: Jason Kidd - 236 Dreier in 158 Spielen - Phoenix Suns, New Jersey Nets, Dallas Mavericks, New York Knicks. © getty 12/26 PLATZ 15: Kyle Korver - 245 Dreier in 138 Spielen - Philadelphia 76ers, Utah Jazz, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks (Stand: 23. August 2020). © getty 13/26 PLATZ 14: Robert Horry - 261 Dreier in 244 Spielen - Houston Rockets, Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs. © getty 14/26 PLATZ 13: Chauncey Billups - 267 Dreier in 146 Spielen - Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, Denver Nuggets, New York Knicks, Los Angeles Clippers. © getty 15/26 PLATZ 12: Paul Pierce - 276 Dreier in 170 Spielen - Boston Celtics, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Los Angeles Clippers. © getty 16/26 PLATZ 11: Derek Fisher - 285 Dreier in 259 Spielen - Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder. © getty 17/26 PLATZ 10: James Harden - 289 Dreier in 119 Spielen - Oklahoma City Thunder, Houston Rockets (Stand: 23. August 2020). © getty 18/26 PLATZ 9: J.R. Smith - 291 Dreier in 132 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers (Stand: 23. August 2020). © getty 19/26 PLATZ 8: Kobe Bryant - 292 Dreier in 220 Spielen - Los Angeles Lakers. © getty 20/26 Platz 7: Kevin Durant - 304 Dreier in 139 Spielen - Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors (Stand: 23. August 2020). © getty 21/26 PLATZ 6: Reggie Miller - 320 Dreier in 144 Spielen - Indiana Pacers. © getty 22/26 PLATZ 5: Manu Ginobili - 324 Dreier in 218 Spielen - San Antonio Spurs. © getty 23/26 PLATZ 4: Klay Thompson - 374 Dreier in 123 Spielen - Golden State Warriors (Stand: 23. August 2020). © getty 24/26 PLATZ 3: LeBron James - 375 Dreier in 242 Spielen - Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers (Stand: Stand: 23. August 2020). © getty 25/26 PLATZ 2: Ray Allen - 385 Dreier in 171 Spielen - Milwaukee Bucks, Seattle SuperSonics, Boston Celtics, Miami Heat. © getty 26/26 PLATZ 1: Stephen Curry - 470 Dreier in 112 Spielen - Golden State Warriors (Stand: 23. August 2020).

NBA Playoffs live im TV und Livestream

Zahlreiche Spiele der Playoffs sind live auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt jeden Abend oder jede Nacht mindestens eine Partie. Hier im Liveticker-Kalender findet Ihr die Übersicht zu allen Übertragungen.

Neben der NBA hat DAZN auch die weiteren US-Ligen NFL, NHL, MLB und MLS im Programm. Außerdem überträgt der Streamingdienst jede Menge Spitzenfußball aus der Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Serie A und vieles mehr.

Ihr habt die Möglichkeit, das Angebot kostenfrei für einen Monat zu testen, im Anschluss kostet ein Abo entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

NBA Playoffs: Die Serien in der 1. Runde im Überblick

In der Eastern Conference stehen auch die Miami Heat kurz vor dem Einzug in Runde zwei, während die Serien im Westen äußerst spannend sind. Zwischen den Clippers und den Mavericks steht es 2-2, auch der Top-Seed, die Los Angeles Lakers um LeBron James, haben bereits ein Spiel gegen Portland verloren.

Die Playoff-Begegnungen in der Eastern Conference

Team 1 Team 2 Aktueller Stand Milwaukee Bucks (1) Orlando Magic (8) 2-1 Toronto Raptors (2) Brooklyn Nets (7) 4-0 Boston Celtics (3) Philadelphia 76ers (6) 4-0 Miami Heat (4) Indiana Pacers (5) 3-0

Die Playoff-Begegnungen in der Western Conference

Team 1 Team 2 Aktueller Stand Los Angeles Lakers (1) Portland Trail Blazers (8) 2-1 L.A. Clippers (2) Dallas Mavericks (7) 2-2 Denver Nuggets (3) Utah Jazz (6) 1-3 Houston Rockets (4) Oklahoma City Thunder (5) 2-1

NBA Playoffs: Die weiteren Termine

Obowohl eine Mehrzahl der Erstrundenserien noch nicht beendet ist, stehen bereits die Rahmendaten für die weiteren Runden fest. Wie bereits erwähnt, wird die zweite Runde am 27. August (US-Zeit) zwischen den Celtics und Raptors eröffnet. Ein Spiel 7 der NBA Finals würde am 13. Oktober stattfinden. Dies ist der spätestmögliche Termin, an dem die Playoffs beendet werden sollen.