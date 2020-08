NBA: Celtics-Sixers & Mavs-Clippers heute live im TV und Livestream sehen

Heute steht die erste Reihe an vierten Spielen in der ersten Runde der Playoffs an. Für die Philadelphia 76ers steht heute schon ein "Elimination Game" an. Die Dallas Mavericks wollen die Serie gegen die LA Clippers mit einem angeschlagenen Luka Doncic ausgleichen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele der NBA-Playoffs heute live im TV und Livestream sehen könnt.

NBA Playoffs heute live: Diese Spiele stehen heute an

Wir sind wieder bei den vier Serien angelangt, die die NBA-Playoffs vor knapp einer Woche eröffnet haben. Die Philadelphia 76ers vermissen Ben Simmons und stellen Joel Embiid bisher zu wenig Unterstützung zur Seite, so dass die Sixers schon heute gegen die Boston Celtics ausscheiden könnten.

Anschließend treffen die LA Clippers auf die Dallas Mavericks. Das größte Fragezeichen vor dieser Partie geht von Luka Doncics Knöchel aus. Ohne Doncic wirkte die Offensive der Mavericks oft einfallslos, was wohl für einen 1-3 Rückstand gegen Kawhi Leonard, Paul George und Co. führen würde.

© getty

Auch die Toronto Raptors können sich heute bereits ein paar Ruhetage vor der zweiten Playoff-Runde sichern, falls sie die 3-0-Führung gegen die verletzungsgeplagten Brooklyn Nets zu einem Sweep machen können.

Ähnlich einseitig wie die Serie Raptors-Nets verlief das letzte Spiel zwischen den Denver Nuggets und der Utah Jazz (87:124). Keiner der Nuggets erzielte in diesem Spiel mehr als 15 Punkte. Das muss die Mannschaft von Mike Malone heute ändern, falls sie die Serie zu einem 2-2 ausgleichen möchte.

Tipoff Heim Gast Serienstand Übertragung 19 Uhr Boston Celtics Philadelphia 76ers 3:0 DAZN/SPOX 21.30 Uhr LA Clippers Dallas Mavericks 2:1 NBA League Pass 0.30 Uhr Toronto Raptors Brooklyn Nets 3:0 DAZN 3.00 Uhr Denver Nuggets Utah Jazz 1:2 NBA League Pass

NBA: Die Playoffs heute live im TV und Livestream

Eins der vier Spiele am heutigen NBA-Spieltag ist im Livestream bei SPOX zu sehen. Das frühe Spiel um 19 Uhr deutscher Zeit zwischen den Celtics und Sixers läuft sowohl auf SPOX als auch DAZN. Raptors vs. Nets läuft auf DAZN. Die Spiele Clippers-Mavericks und Nuggets-Jazz werden im deutschsprachigen Raum nur im NBA League Pass übertragen.

NBA-Playoffs: LA Clippers vs. Dallas Mavericks heute im Liveticker

Die Dallas Mavericks haben den nächsten Superstar aus Europa in ihren Reihen und weiterhin eine riesige Fangemeinde in Deutschland. Für Euch gibt es heute eine Alternative zum NBA League Pass, das Spiel zu verfolgen: Den SPOX-Liveticker! Ab 21.30 seid Ihr mit dem Ticker live beim Spiel Clippers-Mavericks dabei und kriegt im Minutentakt die wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen aus Orlando!

Hier entlang zum Liveticker LA Clippers vs. Dallas Mavericks