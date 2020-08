NBA heute live: Basketball im TV, Livestream und Liveticker

Die NBA ist zurück und macht in den kommenden Wochen keine Pause. Auch heute stehen wieder sechs Partien auf dem Programm, darunter auch drei zur deutschen Primetime. Hier erfahrt Ihr, wie ihr sie live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt deinen Gratis-Monat und verfolge die heiße Phase der NBA-Saison!

NBA heute: Diese Partien gibt heute Abend und in der Nacht

Auch heute stehen wieder einige Topspiele auf dem Programm. Bereits um 19.30 Uhr treffen in Miami und Toronto zwei Schwergewichte der Eastern Conference aufeinander.

Direkt im Anschluss sind ab 22 Uhr gleich drei deutsche Spieler im Einsatz. Dennis Schröder trifft mit den Oklahoma City Thunder auf die Denver Nuggets, wobei OKC im Westen weiter Boden gut machen kann. Moritz Wagner und Isaac Bonga kämpfen zeitgleich mit den Washington Wizards um die vielleicht letzte Chance auf die Playoffs, der Gegner heißt Indiana.

In der Nacht geht der Kampf um den letzten Playoff-Platz im Westen weiter. Für New Orleans mit Top-Rookie Zion Williamson ist nach zwei Niederlagen ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten Memphis absolute Pflicht. Um 3 Uhr können dann die Los Angeles Lakers um LeBron James einen großen Schritt in Richtung Platz eins im Westen machen.

Datum Uhrzeit Heim Gast 3. August 19.30 Uhr Miami Heat Toronto Raptors 3. August 22 Uhr Oklahoma City Thunder Denver Nuggets 3. August 22 Uhr Washington Wizards Indiana Pacers 4. August 0.30 Uhr New Orleans Pelicans Memphis Grizzlies 4. August 2 Uhr Philadelphia 76ers San Antonio Spurs 4. August 3 Uhr Utah Jazz Los Angeles Lakers

NBA heute live: Basketball im TV und Livestream

Zwei der sechs Spiele werden in Deutschland von Streaming-Dienst DAZN übertragen. Das Portal besitzt die Rechte an zahlreichen NBA-Spielen, gleich mehrere Partien werden pro Tag übertragen.

Los geht es heute Abend mit dem Spiel zwischen den Raptors und Heat um 19.30 Uhr. 0.30 Uhr überträgt DAZN auch noch das Duell zwischen den New Orleans Pelicans und den Memphis Grizzlies.

Am morgigen Abend bekommen deutsche Fans dann auch noch ein Spiel komplett gratis. Auf SPOX sind dann die Milwaukee Bucks im Livestream im Einsatz. Gegner sind die Brooklyn Nets.

© getty

Die kommenden Spiele bei SPOX und DAZN in der Übersicht