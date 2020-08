NBA heute live: Basketball im TV, Livestream und Liveticker

Auch heute Nacht wird in der NBA wieder gespielt - und einige Kracher stehen bereits zur deutschen Primetime auf dem Programm. Welche Begegnungen das sind und wie Ihr sie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

NBA heute: Diese Partien stehen am Abend/in der Nacht an

Nach dem Restart der NBA-Saison in der Nacht auf Freitag geht es am Wochenende direkt mit einigen Top-Duellen weiter. Tip-Off der heutigen Partien ist bereits um 19 Uhr deutscher Zeit. Dann treffen in Disney World Orlando die Denver Nuggets auf die Miami Heat - und das ganze gibt es live auf DAZN!

Direkt im Anschluss an die Partie ist Dennis Schröder am Start. Mit den Oklahoma City Thunder geht es für den deutschen Nationalspieler ab 21.30 Uhr gegen die Utah Jazz. Dann folgt das Duell von Top-Rookie Zion Williamson und den Pelicans mit den Clippers (0 Uhr), bevor in der Nacht noch die Lakers auf die Raptors treffen (2.30 Uhr)

Datum Uhrzeit Heim Gast 1. August 19.00 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 1. August 21.30 Uhr Oklahoma City Thunder Utah Jazz 2. August 0.00 Uhr L.A. Clippers New Orleans Pelicans 2. August 1.00 Uhr Indiana Pacers Philadelphia 76ers 2. August 2.30 Uhr Toronto Raptors L.A. Lakers

NBA heute live: Basketball im TV und Livestream

Livebilder von gleich drei Partien gibt es heute bei DAZN. Der Streamingdienst hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der NBA gesichert und zeigt viele Spiele der höchsten US-amerikanischen Basketballliga live.

Los geht es bei DAZN heute um 19 Uhr mit dem Spiel der Nuggets gegen die Heat, es folgt Clippers gegen Pelicans und letztlich auch das Duell der Raptors mit den Lakers.

Morgen Abend (2. August) gibt es dann ab 21.30 Uhr ein Spiel im kostenfrei empfangbaren SPOX-Livestream: Boston Celtics gegen Portland Trail Blazers ist eins von mehreren Spielen, die wir Euch parallel zum DAZN-Stream zeigen.

Die kommenden Spiele bei SPOX und DAZN in der Übersicht

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 1. August 19 Uhr Nuggets - Heat Flo Pertsch/Seb Dumitru DAZN 2. August 0 Uhr Clippers - Pelicans Lukas Schönmüller/Seb Dumitru DAZN 2. August 2.30 Uhr Raptors - Lakers Freddy Harder/Demond Greene DAZN 2. August 21.30 Uhr Celtics - Trail Blazers Alex Schlüter/Alex Vogel/Tobi Wahnschaffe DAZN/SPOX 3. August 19.30 Uhr Heat - Raptors Lukas Schönmüller/Ole Frerks DAZN 4. August 0.30 Uhr Pelicans - Grizzlies Freddy Harder/Alex Vogel DAZN 4. August 19.30 Uhr Bucks - Nets Mannie Winter/Alex Vogel DAZN/SPOX 5. August 0.30 Uhr Heat - Celtics Christoph Stadtler DAZN 5. August 20.30 Uhr Jazz - Grizzlies Alex Schlüter/Demond Greene DAZN 6. August 0.30 Uhr Lakers - Thunder Martin Gräfe/Alex Vogel DAZN 6. August 19.30 Uhr Kings - Pelicans Flo Pertsch/Alex Vogel DAZN 6. August 22 Uhr Bucks - Heat Lukas Schönmüller/Etienne Effenberg DAZN 7. August 0.30 Uhr Mavericks - Clippers Freddy Harder/Demond Greene DAZN 7. August 3 Uhr Rockets - Lakers Martin Gräfe DAZN 7. August 19 Uhr Spurs - Jazz Lukas Schönmüller/Dre Voigt DAZN 7. August 23 Uhr Nets - Kings Stefan Koch DAZN/SPOX 8. August 19 Uhr Trail Blazers - Clippers Benni Zander/Dre Voigt DAZN 8. August 21.30 Uhr Nuggets - Jazz Martin Gräfe/Seb Dumitru DAZN 9. August 0 Uhr Pacers - Lakers Stefan Koch/Demond Greene DAZN 9. August 2.30 Uhr Mavericks - Bucks Martin Gräfe/Seb Dumitru DAZN 9. August 20 Uhr Raptors - Grizzlies Benni Zander/Ole Frerks DAZN/SPOX 10. August 0.30 Uhr Blazers - Sixers Benni Zander/Alex Vogel DAZN 10. August 21 Uhr Jazz - Mavericks Freddy Harder/Alex Vogel/Tobi Wahnschaffe DAZN 11. August 0.30 Uhr Bucks - Raptors Mannie Winter DAZN 11. August 3 Uhr Lakers - Nuggets Benni Zander/Jan Jagla DAZN 11. August 20 Uhr Spurs - Rockets Christoph Stadtler/Demond Greene DAZN 12. August 0.30 Uhr Grizzlies - Celtics Mannie Winter DAZN 12. August 3 Uhr Wizards - Bucks Christoph Stadtler DAZN 12. August 22 Uhr Rockets - Pacers Stefan Koch DAZN/SPOX

DAZN: Abos, Kosten, Übertragungsrechte

Ein Abonnement bei DAZN kostet Euch entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr (entspricht etwa zehn Euro pro Monat).

Neben der NBA gibt es beim "Netflix des Sports" noch weitere US-Ligen (NFL, MLB, NHL), jede Menge europäischen Spitzenfußball (CL, EL, Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1) und zahlreiche Events aus dem Tennis, Kampfsport und Rennsport zu sehen.

NBA for free: Diese Spiele gibt's im gratis SPOX-Livestream