NBA-News: Montrezl Harrell von den L.A. Clippers verlässt Disney-Bubble aus familiären Gründen

Montrezl Harrell hat die NBA-Bubble in Disney World Orlando verlassen. Der Power Forward der L.A. Clippers muss offenbar einem familiären Notfall beiwohnen, er will zu einem späteren Zeitpunkt aber zum Team zurückkehren.

Das berichten sowohl Shams Charania (The Athletic) als auch Ohm Youngmisuk (ESPN) übereinstimmend. Wann der 26-Jährige in die Bubble zurückkehren wird, ist derzeit noch ungewiss.

Clippers-Coach Doc Rivers muss aktuell zudem auf Marcus Morris, Ivica Zubac und Landry Shamet verzichten. Auch bei ihnen ist noch offen, wann sie nach Orlando reisen werden. Immerhin kehrte am Donnerstag JaMychal Green ins Clippers-Training zurück.

Harrell legte in der bisherigen Saison Karrierebestwerte bei den Punkten (18,6) und Rebounds (7,1) auf bei einer Feldwurfquote von 58,0 Prozent. Der 2,01-Meter-Mann gilt als aussichtsreicher Kandidat für den Award als Sixth Man of the Year. Nach dem Ende der Saison wird er Unrestricted Free Agent.