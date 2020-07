NBA-Gerüchte: Mark Jackson dank Beziehung zu Kevin Durant ein Coaching-Kandidat bei den Nets?

Nach der Trennung von Kenny Atkinson im März führt derzeit Interimscoach Jacque Vaughn die sportlichen Geschicke der Brooklyn Nets. Wer künftig als Head Coach fungieren wird, ist allerdings noch offen. Ein Kandidat könnte angeblich Mark Jackson sein - wohl dank seiner guten Beziehung zu Kevin Durant.

Wie Brian Windhorst von ESPN in seinem Podcast "Hoop Collective" spekulierte, könnte der 55-Jährige tatsächlich für den Posten als Head Coach der Nets in Frage kommen. Demnach verbindet Jackson und Nets-Superstar Kevin Durant eine gute Beziehung.

"Es gibt aktuell wenig Diskussionen um den Nets-Coach", gab Windhorst zwar zu, nur um dann hinzuzufügen: "Aber es gibt ein paar interessante Sachen, wenn man die sozialen Netzwerke genau verfolgt. Rich Kleiman, der Business-Partner von Kevin Durant und sehr einflussreich, hat in letzter Zeit über Mark Jackson getweetet."

Zwar habe Kleiman auf der Plattform nicht direkt Jackson als neuen Head Coach der Nets gefordert, dafür habe er aber seinen Gefallen über eine Story der New York Post, die Jackson und Jason Kidd mit den Nets in Verbindung brachte, zum Ausdruck gebracht.

"Es ist bekannt, dass Mark Jackson und Kevin Durant eine gute Beziehung haben", so Windhorst weiter. "Diese Tweets und die Jackson/Durant-Verbindung sind in der NBA nicht unbemerkt geblieben. Es gibt Leute, die über Mark Jackson als Kandidat (für die Nets, Anm. d. Red.) sprechen."

Zudem wird spekuliert, dass die Superstars der Nets, Durant und Kyrie Irving, zumindest einen kleinen Einfluss auf die Entscheidung des Front Office, wer künftig in Brooklyn an der Seitenlinie stehen wird, haben könnten. Ähnliche Spekulationen gab es bereits bei der Verpflichtung von Michael Beasley, ebenfalls ein Freund von KD. Beasley wird aufgrund eines positiven Corona-Tests allerdings nicht in Disney World auflaufen können.