NBA - Los Angeles Lakers News und Gerüchte: LeBron James stört frühzeitige MVP-Entscheidung nicht

LeBron James hat kein Problem damit, dass das MVP-Voting bereits vor dem Restart abgeschlossen wird, und freut sich über seine neue Dominanz in der Western Conference. Head Coach Frank Vogel hat derweil bestätigt, wer für Avery Bradley als Starter einspringen soll.

LeBron James stört frühzeitige MVP-Entscheidung nicht

In den vergangenen Tagen sickerte durch, dass die NBA die Seeding-Games in Disney World nicht mit einbeziehen wird, wenn es um die Awards geht. Die stimmberechtigten Wähler sollen ihre Picks bereits vor dem Restart Ende Juli abgeben. LeBron James, der als einer von zwei starken Kandidaten auf den MVP-Award gilt, hat damit kein Problem.

"Ich bin nicht davon enttäuscht, dass Dinge passieren" sagte James am Montag zu Reportern. "Man kontrolliert, was man kontrollieren kann, und das kann ich nicht kontrollieren. Was das MVP-Rennen angeht, denke ich, dass ich gezeigt habe, was ich kann. Nicht nur individuell sondern auch als Team, mit uns als Nr.1-Seed im Westen."

James hat den Award bereits viermal gewonnen, der Topfavorit in diesem Jahr ist allerdings Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks. James zeigte sich dennoch stolz darauf, dass er nach 15 Jahren in der Eastern Conference nun auch im Westen das bestplatzierte Team anführt.

"Es gab immer dieses Gerede: ‚LeBron kann das im Osten tun, aber wenn er jemals im Westen spielen würde, was könnte er dann tun?'", grinste der 35-Jährige. "Ich habe das natürlich gehört. Deswegen fühlt sich das natürlich sehr gut an, dass wir da oben stehen und so gut gespielt haben, wie wir es taten."

James legte in der Regular Season bisher 25,7 Punkte und 10,6 Assists im Schnitt auf. Der 25-jährige Antetokounmpo legte 29,6 Punkte, 13,7 Rebounds und 5,8 Assists auf, seine Bucks (53-12) hatten zudem eine bessere Bilanz als die Lakers (49-14).

LeBron James vermisst Kobe Bryant

James wurde am Montag auch nach der verstorbenen Lakers-Legende Kobe Bryant gefragt. James' Punkteschnitt in seiner 17. NBA-Saison (25,7 Punkte) wurde bisher nur von Bryant übertroffen, der im Jahr 2012/13 durchschnittlich 27,3 Zähler produziert hatte. Bryant kam im Januar bei einem Helikopterabsturz ums Leben, nur wenige Tage, nachdem James ihn in der All-Time Scoring List der NBA überholt hatte.

"Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mindestens einmal an ihn denke", sagte James. "Es vergeht auch kein Tag, an dem unsere Organisation sich nicht an ihn erinnert."

NBA: Die einzigartige Karriere von Lakers-Legende Kobe Bryant in Bildern © getty 1/31 Der tragische Tod von Kobe Bryant erschütterte die komplette NBA-Welt. SPOX blickt zurück auf die einzigartige Karriere der Lakers-Legende. © getty 2/31 Kobe Bryant gehörte zu den besten Spielern in der NBA-Geschichte. Bereits an der Lower Merion High School überzeugte Bryant und wurde 1996 ins McDonald's-All-American-Team gewählt © getty 3/31 Der Scorer entschied sich gegen das College und meldete sich direkt zum NBA-Draft an. Die Hornets zogen Bryant 1996 an 13. Stelle, tradeten ihn jedoch zu den Lakers. © getty 4/31 Die Lakers sicherten sich im selben Jahr die Dienste von Shaquille O'Neal. Die Geburtsstunde eines Traumduos. Auf dem Court jedenfalls. © getty 5/31 Wenige Monate später gewann die Black Mamba den Slam Dunk Contest in Cleveland. © getty 6/31 Am 17. Dezember 1997 lieferte sich der 19-Jährige ein spektakuläres Duell mit Michael Jordan. His Airness beendete das Spiel mit 36 Punkte, die Mamba mit 33. © getty 7/31 Im Jahr 2000 folgte die erste Meisterschaft für Kobe Bryant und die Lakers. © getty 8/31 Bereits ein Jahr später folgte Titel Nummer zwei. Diesmal in der Opferrolle: Allen Iverson und die Sixers. © getty 9/31 Und 2002? Three Peat! © getty 10/31 Doch nach den Meisterschaften zerbrach das Team nach und nach. Nach den 2004er Finals (Niederlage gegen Detroit) wechselte Shaq nach Miami. © getty 11/31 Ohne Shaq musste Bryant die Lakers alleine tragen. Der Teamerfolg blieb zunächst aus, dafür gelangen Kobe 2006 gegen die Raptors stolze 81 Punkte - bis heute die zweitbeste Punkteausbeute in einem Spiel nach Wilt Chamberlains 100 Punkten 1962. © getty 12/31 In der selben Saison sowie ein Jahr später 2006/07 wurde Bryant Scoring-Champion der NBA. © getty 13/31 Da Scoring allein nicht genügt, verdingte sich Kobe ganz nebenbei als mehr als brauchbarer Defender. Neunmal stand Bryant im All-Defensive First Team. © getty 14/31 Doch der Teamerfolg mit den Lakers blieb weiter aus, Lakers-GM Mitch Kupchak reagierte und holte 2008 Pau Gasol per Trade nach Los Angeles. © getty 15/31 Endlich! 2008 gab's die MVP-Trophäe - nach der ersten "halben" Saison mit Gasol. In den Finals verloren Bryant und die Lakers aber gegen Boston. © getty 16/31 2009 und 2010 folgten dann aber zwei weitere Meisterschaften - Nummer vier und fünf für die Black Mamba. © getty 17/31 Bei beiden Titeln glänzte Bryant in den Playoffs und wurde zum Finals-MVP gewählt. © getty 18/31 Mit dem Team USA holte der Veteran 2008 und 2012 Goldmedaillen bei den Olympischen Sommerspielen. © getty 19/31 Der Lakers-Star war der erste Sportler, der sich auf dem Hollywood Boulevard verewigen durfte. © getty 20/31 Im All-Star Game war Kobe ebenfalls ein gern gesehener Gast. 18-mal war er beim Spiel dabei. 2003 versaute er Michael Jordan bei dessen letztem Auftritt zudem den Gamewinner. © getty 21/31 Viermal wurde Kobe zum All-Star MVP gewählt. Einzig Bob Pettit wurde ebenso oft geehrt. © getty 22/31 Der erste große gesundheitliche Rückschlag: Beim Heimspiel gegen die Warriors zog sich Bryant 2013 einen Achillessehnenriss zu und musste lange pausieren. © getty 23/31 Es folgte eine weitere schwere Verletzung, doch der künftige Hall-of-Famer kämpfte sich zurück. © getty 24/31 Am 14. Dezember 2014 überholte der damals 36-Jährige Michael Jordan in der All-Time-Scoring-List und steht jetzt hinter Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone und LeBron James auf Rang vier. Es ist der individuelle Höhepunkt einer beeindruckenden Karriere. © getty 25/31 In der Nacht zum 30. November 2015 gab Kobe sein Karriereende nach der Saison bekannt. © getty 26/31 Auf seiner Abschieds-Tour wurde er überall gefeiert, andere Spieler wie Paul George zollten ihm ihren Respekt. © getty 27/31 Am 13. April 2016 war es dann soweit: Kobes letztes Spiel stand an. Gegen die Utah Jazz machte er seinem Namen alle Ehre und legt unfassbare 60 Punkte auf. © getty 28/31 Anschließend hieß es endgültig: Mamba out! © getty 29/31 Im Dezember 2017 wurde Bryant schließlich eine der größten Ehren im US-Sport zuteil. Die Lakers zogen seine Trikots mit den Nummern 8 und 24 unter das Hallendach des Staples Centers. © getty 30/31 Auch nach der sportlichen Karriere blieb Bryant erfolgreich - als Filmemacher. 2018 gewann er mit "Dear Basketball" den Oscar in der Kategorie "Bester Animationskurzfilm". © getty 31/31 Nun muss die NBA-Welt viel zu früh Abschied von Kobe Bryant nehmen. Mit nur 41 Jahren verstarben er und seine 13-jährige Tochter Gianna bei einem Helikopterabsturz. SPOX verneigt sich vor einer unfassbaren Karriere.

Frank Vogel: Kentavious Caldwell-Pope soll starten

Den Lakers fehlen in Disney World mit Avery Bradley und Rajon Rondo zwei wichtige Guards, ersterer hatte im Lauf der Saison überwiegend die Rolle als Starting Shooting Guard neben James ausgefüllt. Da Bradley jedoch aus persönlichen Gründen auf den Restart verzichtet hat, wird nun Kentavious Caldwell-Pope befördert.

"Ich bin mir ziemlich sicher, dass KCP starten wird", bestätigte Head Coach Frank Vogel am Montag erneut. Der 27-Jährige startete im Lauf der Spielzeit bereits in 20 Spielen, insgesamt verzeichnete er in 63 Einsätzen 9,5 Punkte bei starken 39,4 Prozent Dreierquote. Auch defensiv soll er den wichtigen Bradley weitestgehend ersetzen.

© getty

JaVale McGee möchte Masken mit seinem Konterfei verkaufen

Lakers-Center Dwight Howard wurde vor wenigen Tagen gemeldet, weil er in Disney World ohne seine Maske herumlief. In einem Instagram Live-Video am Montag hat er sich nun über das Thema lustig gemacht und unter anderem betont, dass er "nicht gewusst" habe, "dass das Virus durch die Luft fliegt und nach Leuten sucht." Er wolle seine Maske jedoch fortan tragen.

Sein Teamkollege JaVale McGee wiederum will ein Geschäft daraus machen. Wie der Center am Montag sagte, werde er "ziemlich bald" damit anfangen, Masken mit seinem Konterfei zu verkaufen.

