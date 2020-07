NBA-News: Lakers-Star Anthony Davis wohl fit für den Restart gegen die L.A. Clippers

Anthony Davis hat bekräftigt, dass er den Los Angeles Lakers beim Restart der NBA-Saison zur Verfügung stehen wird. In einem Testspiel gegen die Orlando Magic vor wenigen Tagen hatte sich der Big Man am Auge verletzt.

"Es ist der Plan, dass ich spiele", sagte Davis am Mittwoch, nachdem er wieder am kompletten Training der Lakers teilgenommen hatte. "Ich werde heute noch einmal von einem unserer Ärzte evaluiert und bekomme dann ein Update."

Am vergangenen Wochenende hatte AD in einem Testspiel gegen die Orlando Magic einen Finger von Michael Carter-Williams ins Auge bekommen. Nach der unglücklichen Aktion musste Davis das Parkett verlassen und kehrte nicht mehr zurück. Im letzten Lakers-Testspiel am Montag war der 27-Jährige nicht mit dabei, auch das Training am Dienstag hatte er noch verpasst.

Gegenüber den Journalisten bestätigte AD am Mittwoch aber, dass er sich besser fühle und er sich "in die richtige Richtung" bewege. Während der Trainingseinheit trug die Braue eine spezielle Brille, um seine Augen zu schützen. "Das hat sich heute ganz anders angefühlt", sagte Davis.

Die Lakers starten in der Nacht auf Freitag in die acht Seeding Games vor den Playoffs. Im zweiten Spiel nach dem NBA-Restart treffen die Lakers auf die Clippers (ab 3 Uhr live auf DAZN), Lakers-Coach Frank Vogel wollte sich noch nicht festlegen, ob Davis spielen kann oder nicht.

"Es war großartig, ihn zurückzuhaben. Es hängt aber noch von der Untersuchung heute Abend ab, wie er sich die Nacht über fühlt und wir werden sehen, wie es seinen Augen morgen geht", erklärte Vogel.