NBA: Ärger um Lou Williams von den L.A. Clippers nach Verlassen der Bubble

Lou Williams von den L.A. Clippers verließ erst kürzlich aus persönlichen Gründen die "Bubble" in Orlando. Nun ermittelt nach Medienberichten die NBA gegen den Sixth Man der Clippers.

Das Problem ist ein Foto von Williams, der in einer Instagram-Story von Rapper Jack Harlow in einem Stripclub in Atlanta auftauchte. Der Rapper löschte das Foto anschließend und schrieb später auf Twitter, dass es sich dabei um ein altes Foto handele. Inzwischen ist aber auch dieser Tweet nicht mehr aufrufbar.

Gegenüber Ramona Shelburne von ESPN gab Williams inzwischen aber zu, dass er kurzzeitig in jenem Club war, diesen aber nach kurzer Zeit wieder verlassen habe. "Wir haben das alle gesehen und können es nicht gutheißen", sagte Clippers-Coach Doc Rivers im Gespräch mit Brad Turner von den L.A. Times über die Aktion seines Schützlings.

Sweet Lou hatte Orlando verlassen, da mit Paul. G Williams ein Familienmitglied kürzlich verstorben war. Spieler, welche Disney World verlassen, müssen nach den Regeln der NBA bei der Rückkehr mindestens vier Tage in Quarantäne gehen. Die NBA hält sich jedoch die Möglichkeit offen, diese auf bis zu zehn Tage auszudehnen.

Sollte Williams diese zehn Tage fehlen, würde der Sixth Man gleich zwei Spiele verpassen und würde damit auch rund 150.000 Dollar verlieren, wie Bobby Marks von ESPN berichtete.