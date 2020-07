NBA, Los Angeles Lakers: Anthony Davis glaubt an gestiegene Titelchance

Anthony Davis von den Los Angeles Lakers sieht seine Farben für den Restart in Orlando im Vorteil. Laut des Forwards sind die Lakers ein heißer Anwärter auf den Titel, da LeBron James und Co. von der Pause enorm profitieren würden.

"Für uns ändert sich nicht viel", sagte Davis in einem Conference Call mit Reportern. "Natürlich werden wir Avery Bradley vermissen, aber wir haben Jungs, die gesund und bereit sind. Ich glaube sogar, dass unsere Chance auf die Meisterschaft größer ist, weil wir alle ausgeruht sind. Es wird darum gehen, wer es am Ende mehr will."

Für Bradley verpflichteten die Lakers erst kürzlich Shooting Guard J.R. Smith, kur vor der Corona-Unterbrechung hatten sich die Lakers in Dion Waiters und Forward Markieff Morris weitere Verstärkung ins Boot geholt.

Los Angeles Lakers: Anthony Davis lobt Neuzugänge

Davis hofft, dass die neuen Spieler auch wirklich helfen können. "Markieff hat schon gezeigt, dass er ein wichtiger Spieler in unserem Team sein kann. Dion und J.R. werden das auch sein. J.R. kann werfen und Dion ist ein guter Scorer, der auch den Ball verteilen kann."

Die Lakers werden laut Medienberichten am 9. Juli nach Florida reisen und dort dann ihre Vorbereitung starten. Am 30. Juli steht dann das erste Spiel nach dem Restart auf dem Programm, wenn die Lakers auf die L.A. Clippers treffen.

Der erste Platz im Westen ist Davis, LeBron und Co. wohl nicht mehr zu nehmen. Mit einer Bilanz von 49-14 haben die Lakers bereits ein Polster von 5,5 Spielen auf den Stadtrivalen, der Platz zwei in der Conference einnimmt.