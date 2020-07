NBA heute live im TV und Livestream mit den Dallas Mavericks und Milwaukee Bucks

Die NBA geht am heutigen Freitag weiter, unter anderem sind die Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks und die Houston Rockets im Einsatz. Wo Ihr die Spiele live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

NBA: Welche Spiele finden heute statt?

Das Spektakel eröffnen die Orlando Magic und die Brooklyn Nets am heutigen Abend um 20.30 Uhr deutscher Zeit. Um 22.00 Uhr spielen dann die Phoenix Suns gegen die Washington Wizards und die Memphis Grizzlies gegen die Portland Trail Blazers.

In der Nacht geht es mit gleich mehreren Krachern weiter: Um 0.30 Uhr treffen die Milwaukee Bucks in der Nacht auf Samstag auf die Boston Celtics, um 2.00 Uhr spielen die San Antonio Spurs gegen die Sacramento Kings. Für den Abschluss des Tages sorgen schließlich die Dallas Mavericks und die Houston Rockets: Die beiden Texas-Rivalen treffen um 3.00 Uhr aufeinander.

Alle NBA-Spiele in der Nacht von Freitag auf Samstag im Überblick:

Uhrzeit Team A Team B Übertragung 20.30 Uhr Brooklyn Nets Orlando Magic DAZN 22.00 Uhr Washington Wizards Phoenix Suns League Pass 22.00 Uhr Portland Trail Blazers Memphis Grizzlies League Pass 0.30 Uhr Milwaukee Bucks Boston Celtics DAZN 2.00 Uhr San Antonio Spurs Sacramento Kings League Pass 3.00 Uhr Dallas Mavericks Houston Rockets DAZN

NBA: Die Spiele heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle NBA-Fans: DAZN überträgt gleich drei der heutigen Spiele live und in voller Länge, darunter auch das Spiel der Dallas Mavericks. Los geht die Übertragung des Streamingdienstes um 20.30 Uhr mit den Orlando Magic und den Brooklyn Nets. Martin Gräfe (Kommentator) und Dre Voigt (Experte) werden das Spiel am Mikrofon begleiten.

Um 0.30 Uhr überträgt DAZN dann das Spiel zwischen den Milwaukee Bucks und den Boston Celtics. Dort ist Flo Pertsch als Kommentator im Einsatz. Zum Abschluss wird dann auch die Begegnung zwischen den Mavs und Rockets gezeigt. Hier ist Lukas Schönmüller Kommentator, Alex Vogel steht ihm als Experte zur Seite.

DAZN kostet 119,99 Euro im Jahr oder 11,99 Euro im Monat. Neben der NBA hat der Streamingdienst auch Spitzenfußball, Tennis, US-Sport, UFC, Golf und vieles mehr im Angebot. Neukunden können zudem einen kostenlosen Probemonat beim "Netflix des Sports" abschließen.

Wer alle Spiele am Abend und aus der Nacht live und in voller Länge sehen will, kann dies mit dem NBA League Pass tun. Dort wird jedes Saisonspiel im Livestream gezeigt.

NBA: Das Rennen um Platz acht in der Western Conference

Das Rennen um Platz acht in der Western Conference ist derzeit besonders spannend. Gleich fünf der sechs Teams sind heute im Einsatz. Die Grizzlies könnten ihren Vorsprung mit einem Sieg über die Trail Blazers weiter ausbauen.