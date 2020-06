NBA-News: Washingtons Ikone Wes Unseld gestorben

Der frühere NBA-Star Wes Unseld ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das gab die Familie des langjährigen Profis bekannt. Unseld hatte schon länger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter auch eine kürzlich aufgetretene Lungenentzündung.

"Er war der Felsen unserer Familien - ein sehr hingebungsvoller Patriarch, der in Gesellschaft seiner Frau, Kinder, Freunde und Mitspieler aufging", heißt es in dem Statement der Familie. "Er war unser Held und liebte es Basketball zu spielen und in diesem Bereich zu arbeiten für Baltimore und Washington D.C. - Städte, deren Logo er jahrelang stolz auf seiner Brust trug."

Unseld gehört seit 1988 der Hall of Fame an, neben Wilt Chamberlain ist er der einzige Spieler in der Geschichte der NBA, der in seiner Rookie-Saison zum MVP gewählt wurde.

1978 führte er die Washington Bullets (mittlerweile Washington Wizards) zu ihrer einzigen Meisterschaft. Für das Team lief er zunächst acht Jahre auf, nach seiner aktiven Karriere war er dort zudem sieben Jahre als Trainer tätig. In seiner gesamten Spielzeit wurde der Center zudem fünfmal zum All-Star gewählt.

Unseld legte über seine Karriere gesehen 10,8 Punkte und 14 Rebounds im Schnitt auf, seine Nummer 41 war die erste, die in Washington 1981 retired wurde.