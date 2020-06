NBA News: Trae Young liebäugelt wohl mit Wechsel zu Klutch Sports

Trae Young von den Atlanta Hawks hat seine bisherige Agentur Octagon verlassen. Nun scheint Klutch Sports die besten Karten auf den Jungstar zu haben.

Dies berichtet Yahoo Sports. Demnach hat der 21-Jährige seine bisherige Agentur bereits informiert und will nun in Kürze mit Interviews anfangen. Dabei habe er keine Eile, der große Favorit sei jedoch Stand jetzt Klutch, die Agentur des LeBron James-Vertrauten Rich Paul.

Young verlässt Octagon wohl vor allem deshalb, weil sein bisheriger Agent Omar Wilkes kürzlich eine neue Position bei Klutch akzeptiert hat und dort als Head of Basketball Operations fungieren wird. Damit soll Paul als CEO seinen Fokus auf andere Dinge richten können.

NBA: Diese Stars stehen bei Klutch Sports unter Vertrag © getty 1/25 Rich Paul ist nicht nur ein Freund von LeBron James aus Jugendzeiten. Er ist auch der Gründer von Klutch Sports, einer Beraterfirma. SPOX zeigt, welche Klienten der LeBron-Buddy unter Vertrag hat. © getty 2/25 Der bekannteste Spieler bei Klutch ist natürlich LeBron James in Diensten der Los Angeles Lakers. © getty 3/25 Seit dem Sommer 2018 wird Anthony Davis von Klutch vertreten. Wohl nicht ganz zufällig forderte The Unibrow Ende Januar 2019 einen Trade von den Pelicans. Im Sommer folgte schließlich der Wechsel zu den Lakers und LeBron. © getty 4/25 Der neuste Name in der Klutch-Sports-Familie ist Draymond Green, der im Sommer 2019 eine lukrative Vertragsverlängerung bei den Warriors unterschrieb. Das sind aber nicht die einzigen namhaften NBA-Stars bei Klutch Sports. © getty 5/25 Ben Simmons (Philadelphia 76ers) © getty 6/25 John Wall (Washington Wizards) © getty 7/25 Eric Bledsoe (Milwaukee Bucks) © getty 8/25 Tristan Thompson (Cleveland Cavaliers) © getty 9/25 Markieff Morris (Detroit Pistons) © getty 10/25 Nerlens Noel (Thunder) © getty 11/25 Miles Bridges (Charlotte Hornets) © getty 12/25 Dejounte Murray (San Antonio Spurs) © getty 13/25 Kentavious Caldwell-Pope (Los Angeles Lakers) © getty 14/25 Cory Joseph (Sacramento Kings) © getty 15/25 Ben McLemore (Houston Rockets) © getty 16/25 J.R. Smith (derzeit ohne Team) © getty 17/25 Trey Lyles (San Antonio Spurs) © getty 18/25 Terrance Ferguson (Oklahoma City Thunder) © getty 19/25 Dion Waiters (Miami Heat) © getty 20/25 Malik Beasley (Denver Nuggets) © getty 21/25 Jordan Clarkson (Cleveland Cavaliers). © getty 22/25 Montrezl Harrell (L.A. Clippers) © getty 23/25 Jusuf Nurkic (Portland Trail Blazers) © getty 24/25 Auch bei den jüngeren Spielern streckt Paul bereits seine Fühler aus. So repräsentiert er beispielsweise Talent Darius Bazley, der 2019 an Position 23 von den Thunder gedraftet wurde. © getty 25/25 Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

Young legte in der laufenden Saison, seiner zweiten in der NBA, im Schnitt 29,6 Punkte und 9,3 Assists auf, zudem wurde er erstmals All-Star. Seine Hawks sind jedoch nicht beim Restart in Orlando dabei.

Zu den NBA-Klienten von Klutch gehören neben James unter anderem auch Anthony Davis, Draymond Green und Ben Simmons.