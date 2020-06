Dennis Schröder: "Sportler spielen eine große Rolle im Kampf gegen Rassismus"

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung als Sportler in Zeiten der Massenproteste gegen Rassismus und Polizeigewalt besonders ernst.

"Sportler spielen eine sehr große Rolle im Kampf gegen Rassismus. Jeder hat Einfluss auf die Welt. Wenn sich alle Sportler zusammenschließen und sagen, so und so sollten wir vorgehen, dann würde das auf jeden Fall vieles bewirken", sagte Schröder der Bild-Zeitung.

Der durch Polizeigewalt herbeigeführte Tod des Afro-Amerikaners George Floyd habe Schröder schockiert. "Was die letzten Jahre passiert ist, dass viele Leute schwarze Leute ungerecht behandeln und ohne Grund aggressive Methoden anwenden - das ist schockierend und traurig. Die Community muss auf jeden Fall was dagegen machen", sagte der Profi der Oklahoma City Thunder.

"Er hätte auch einfach 'Nigga' sagen können": So erbost reagieren US-Sportstars auf einen Trump-Tweet © imago images 1/11 Nach dem Tod von George Floyd bei einer Festnahme in Minneapolis eskaliert die Lage in der Großstadt. Proteste gegen Polizeibrutalität führen zu mehr Gewalt. Präsident Trump gießt weiter Öl ins Feuer, Stars melden sich erbost zu Wort. Die Reaktionen. © twitter.com/realDonaldTrump 2/11 Der Auslöser: Donald Trump bezeichnet die Protestanten als "Gangster", die das Andenken des zu Tode gekommenen Afroamerikaners Floyd "entehren". Trump droht sogar mit Erschießungen: "Wenn die Plünderungen losgehen, geht auch die Schießerei los." © twitter.com/JCrossover 3/11 JAMAL CRAWFORD (Ex-NBA-Profi): "Gangster, die das Andenken von George Floyd entehren? Was tust du gegen die Polizisten, die überhaupt erst dafür gesorgt haben, das man ihm gedenken muss?" © twitter.com/1jordanbell 4/11 JORDAN BELL (NBA-Champion 2018): "Der Unterschied zwischen 'Gangstern' und 'anständigen Menschen' ist ihre Hautfarbe." Bei rechtsradikalen Demos 2017 in Charlottesville hatte Trump gesagt, das dort auch "sehr viele anständige Leute" gewesen seien. © twitter.com/isaiahthomas 5/11 ISAIAH THOMAS (zweimaliger NBA All-Star): "Er hätte auch einfach 'diese Nigger' sagen können." © twitter.com/JaredDudley619 6/11 JARED DUDLEY (NBA-Profi bei den Los Angeles Lakers): "Mach Amerika wieder groß, huh?" Hintergrund: "Make America great again" war das Hauptmotto von Donald Trump in seinem Wahlkampf 2015/16. Erstmals wurde der Slogan 1980 von Ronald Reagan benutzt. © twitter.com/Kaepernick7 7/11 COLIN KAEPERNICK (ehemaliger NFL-Quarterback): "Wenn Höflichkeit zum Tod führt, ist Revolte die einzige logische Reaktion. [...] Wir haben das Recht, uns zu wehren! Ruhe in Power George Floyd." © instagram.com/kingjames 8/11 Bereits vor dem Trump-Tweet hatten sich einige Sportgrößen zum Tod von George Floyd geäußert, darunter auch LEBRON JAMES (NBA-Profi bei den Los Angeles Lakers): "Versteht ihr jetzt? Oder ist es immer noch verschwommen für euch?" © twitter.com/SteveKerr 9/11 STEVE KERR (Ex-NBA-Profi und Headcoach der Golden State Warriors): "Das ist Mord. Widerlich! Ernsthaft, was ist los mit uns?" © twitter.com/MalcolmJenkins 10/11 MALCOLM JENKINS (NFL-Profi bei den New Orleans Saints): "Wir können nicht über Gerechtigkeit sprechen, bis die Mörder von George Floyd angeklagt und veurteilt werden. [...] Wer schützt uns vor der Polizei? © imago images 11/11 Auch in Deutschland meldeten sich einige Stars zu Wort - beispielsweise JEROME BOATENG (Profi beim FC Bayern München): "Sein Name war George Floyd. Sagt seinen Namen, betet für seine Familie. Ich kann nicht glauben, dass es schon wieder passiert ist."

Schröder: "Ist eine Erziehungssache"

Auch er selbst wurde bereits als kleiner Junge mit Rassismus konfrontiert. "Im Kindergarten gab es schon erste Situationen, wo Leute mich gefragt haben, warum meine Haut so dreckig ist. Aber als Kind bist du ehrlich und weißt nichts von der Situation. Das kann man denen zu der Zeit nicht übel nehmen. Die haben nachgefragt, weil sie es nicht wissen", so Schröder: "Aber wenn man älter wird, ist es eine Erziehungssache, denen mitzuteilen, wie es sein sollte. Da hatte ich auch viele Situationen, wo Leute mich beschimpft haben."

Für Schröder und Oklahoma geht die Saison am 31. Juli weiter. Die NBA setzt die wegen der Coronakrise unterbrochene Spielzeit mit 22 Mannschaften in Disney World in Orlando/Florida fort.