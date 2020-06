Kyrie Irving spaltet die NBA-Gemeinde: Störenfried oder Leader?

Vor gut einer Woche hat sich Kyrie Irving gegen einen Restart der NBA-Saison in Disney World Orlando ausgesprochen. Anschließend musste der Star der Brooklyn Nets einiges an Kritik einstecken, dabei ist seine Intention richtig. Doch seine eigene Vergangenheit steht ihm selbst im Weg.

Als Anfang Juni zunächst die 30 Teambesitzer und anschließend auch die Spielergewerkschaft NBPA den Plan zur Fortsetzung der Saison abgesegnet hatten, ging ein kollektiver Freudenschrei durch die Basketball-Welt: Die NBA ist zurück!

Knapp drei Monate hielt zu diesem Zeitpunkt die Corona-bedingte Auszeit bereits an, doch endlich war ein Ende der Basketball-Dürre für Spieler wie Fans gleichermaßen in Sicht. Es dauerte allerdings nicht lange, bis das euphorische Bild, das unter anderem NBA-Commissioner Adam Silver zu transportieren versuchte, erste Risse bekam.

Gut fünf Wochen vor dem anvisierten Termin für den Restart am 30. Juli gibt es weiterhin einige Fragezeichen, nicht nur aufgrund der steigenden Anzahl von Coronafällen in Florida. Sondern auch, weil in den vergangenen Wochen zahlreiche Athleten ihre Bedenken hinsichtlich der Restart-Pläne zum Ausdruck gebracht haben.

Die Gefahr durch das Coronavirus spielt dabei natürlich eine Rolle, doch in erster Linie geht es vielen Spielern um die Sorge, die Fortsetzung der NBA-Saison könnte die Aufmerksamkeit von aktuell wichtigeren Dingen wie der Black-Lives-Matter-Bewegung ablenken. Der Wortführer dieser Gruppe: Kyrie Irving.

Nach Irving-Aussagen: Perkins attackiert Nets-Star

Der Point Guard der Brooklyn Nets ist einerseits Gesicht des Protests der Spieler, andererseits Sündenbock. Ersteres für diejenigen, die die Sorgen und Bedenken der Athleten ernst nehmen. Auch für die weniger bekannten NBA-Profis, die sich über Irving eine Stimme in der Debatte erhoffen, einen prominenten Anführer.

Andere sehen in dem 28-Jährigen einfach einen Störenfried. "Niemand hört auf Kyrie", sagte Kendrick Perkins, ehemaliger NBA-Center und heutiger ESPN-Analyst, zuletzt in der Radioshow The DA Show, wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass Irving einen Conference Call mit etwa 80 Spielern organisiert und sich gegen eine Saisonfortsetzung ausgesprochen hatte.

"Die NBA wird weitermachen. Das einzige was er macht, ist unnötiges Drama zwischen den NBA-Brüdern zu stiften, das wir aktuell nicht brauchen", schimpfte Perkins weiter. "Dass er nun um sich schlägt, macht er nur, um in die Nachrichten zu kommen. Er schmeißt einfach ein bisschen Sand ins Getriebe, ohne aber wirkliche Macht zu haben, um etwas zu ändern. Er plustert sich einfach nur grundlos auf." Der ehemalige Big Man der Celtics, Thunder, Pelicans und Cavs ist mit seiner Abneigung gegenüber Kyrie im NBA-Universum aber nicht allein.

NBA: Der SPOX Re-Draft 2011 mit Kyrie Irving, Kawhi Leonard & Co.: Diese Reihenfolge wäre richtig gewesen © getty 1/15 Heute vor neun Jahren wählten die Cavs an erster Stelle des Drafts Kyrie Irving aus, um das Team in die Zukunft zu führen. Der Jahrgang 2011 bot noch viele weitere kommende Superstars auf. SPOX hat den Draft neu geordnet. © getty 2/15 Nr. 1: Cleveland Cavaliers - Kawhi Leonard (15) (Pick: Kyrie Irving): Nicht, dass Kyrie ein schlechter Pick gewesen wäre. Kawhi jedoch ist mittlerweile der vielleicht beste NBA-Spieler. Hätte er sich auch in Ohio so stark entwickelt? © getty 3/15 Nr. 2: Minnesota Timberwolves - Klay Thompson (11) (Pick: Derrick Williams): Minny leistete sich mit Williams einen Flop, dabei war noch viel Talent zu haben. Klay hätte sich gut mit Superstar Kevin Love ergänzen können. © getty 4/15 Nr. 3: Utah Jazz - Kyrie Irving (3) (Pick: Enes Kanter): Im Frontcourt waren die Jazz 2011 eigentlich gut besetzt, bei den Guards nicht - das hätte Uncle Drew im Alleingang ändern können! Auch wenn Irving im Mormonenstaat eine ulkige Vorstellung ist. © getty 5/15 Nr. 4: Cleveland Cavaliers - Jimmy Butler (30) (Pick: Tristan Thompson): In unserem Re-Draft schnappt sich Cleveland zwei der absolut besten Two-Way-Player der NBA auf dem Flügel. Und wenn dann noch LeBron 2014 zurückgekehrt wäre ... wow! © getty 6/15 Nr. 5: Toronto Raptors - Kemba Walker (9) (Pick: Jonas Valanciunas): Die Raptors konnten 2011 jedes Talent gut gebrauchen, kaum ein Team war schlechter. Mit Walker käme ein künftiger All-Star und 60-Punkte-Scorer. Auch wenn JV kein schlechter Pick war. © getty 7/15 Nr. 6: Washington Wizards - Tobias Harris (19) (Pick: Jan Vesely): Vesely fand sich in der NBA nie zurecht, Harris dagegen entwickelte sich über mehrere Stationen zu einem der vielseitigeren Scorer. Eine gute Ergänzung zu John Wall! © getty 8/15 Nr. 7: Sacramento Kings - Nikola Vucevic (19) (Pick: Bismack Biyombo): Einen Center wollten die Kings, obwohl sie DeMarcus Cousins schon hatten, diesmal bekommen sie aber einen besseren. Vucevic gehört mittlerweile zu den besten Fünfern der Liga. © getty 9/15 Nr. 8: Detroit Pistons - Isaiah Thomas (60) (Pick: Brandon Knight): IT schwang sich vom letzten Pick (!) zu einem MVP-Kandidaten (2017) auf. Mit besserer Gesundheit würde er hier höher stehen, bleibt trotzdem der größte Gewinner des Re-Drafts. © getty 10/15 Nr. 9: Charlotte Hornets - Bojan Bogdanovic (31) (Pick: Kemba Walker): Auch für Bogi gibt es einen großen Sprung. Mittlerweile ist er einer der vielseitigsten NBA-Forwards, auch wenn Charlotte in diesem Fall eher verliert. © getty 11/15 Nr. 10: Milwaukee Bucks - Jonas Valanciunas (10) (Pick: Jimmer Fredette): Fredette fand in der NBA nie sein Glück. Valanciunas hätte es den Bucks erlaubt, schon früher die Ära des oft verletzten Andrew Bogut zu beenden und neu zu beginnen. © getty 12/15 Nr. 11: Golden State Warriors - Tristan Thompson (4) (Pick: Klay Thompson): Tauschen wir Thompson für Thompson. Steph Curry hätte seinen Lieblings-Mitspieler verloren - aber dafür jemanden bekommen, der all seine Fehlwürfe einsammelt und verteidigt. © getty 13/15 Nr. 12: Utah Jazz - Enes Kanter (4) (Pick: Alec Burks): Kanter bleibt in Utah, nun aber an der Seite von Kyrie. Trotz aller defensiver Probleme ist der Türke offensiv und als Rebounder sehr wertvoll. © getty 14/15 Nr. 13: Phoenix Suns - Marcus Morris (14) (Pick: Markieff Morris): Jetzt wird's schief: Die Suns kriegen den etwas konstanteren Teil der Morris-Twins ...... © getty 15/15 Nr. 14: Houston Rockets - Markieff Morris (13) (Pick: Marcus Morris): ... und dieser tauscht einfach mit seinem Bruder die Plätze. Wir hoffen aber, dass auch in diesem Paralleluniversum ein Trade die beiden zumindest zeitweise ins gleiche Team bringt.

Kyrie Irving der Verschwörungstheoretiker

Adrian Wojnarowski von ESPN beschrieb dessen Ruf in Liga-Kreisen als "Störer", regelmäßig sorgt Irving auch unter Fans mit seinen Äußerungen für Kopfschütteln. Es scheint eine grundsätzliche Skepsis gegenüber Kyrie zu herrschen, für die der sechsmalige All-Star allerdings auch selbst verantwortlich ist.

Der Ursprung dieses Argwohns gegenüber Irving ist wohl auf den Februar 2017 zurückzuführen, als er erstmals mit einem Auftritt abseits des Parketts für ordentlich Wirbel sorgte. "Glaubt ihr, dass die Erde rund ist?", fragte der damalige Cavs-Guard im Podcast seiner Teamkollegen Richard Jefferson und Channing Frye. "Das ist keine Verschwörungstheorie. Ich sage euch, die Erde ist eine Scheibe."

Es war nicht Kyries einziger abstruser Gedankengang, den er in diesem Podcast von sich gab: Der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy? Getötet von der Federal Reserve. Bob Marley? Hinter dessen Tod stecke die CIA. Material, das sonst nur in den dunkelsten Ecken von Youtube zu finden ist.

Kyrie Irving der schwierige Teamkollege

Später behauptete Irving, er hätte natürlich gescherzt, nur um im Sommer 2018 in einem Interview die Bürger dazu aufzurufen, doch "eigene Recherche" zu betreiben. Wenige Monate später entschuldigte er sich zwar, doch die kruden Aussagen blieben im kollektiven Gedächtnis der NBA-Fans natürlich hängen.

Die Eskapaden mit den Teamkollegen bei seinen verschiedenen Stationen taten ihr übrigens, um den Ruf von Irving nachhaltig zu belasten. Nachdem er an der Seite von LeBron James 2016 den Titel nach Cleveland holte, wollte er ein Jahr später weg, raus aus dem Schatten des Kings. Angeblich sprach er während den Playoffs tagelang nicht mit seinen Mitspielern.

Irving erzwang einen Trade, die Celtics schnappten zu, doch bereits im zweiten Jahr der Irving-Achterbahn schien er die eigenen Mitspieler gegen sich aufgebracht zu haben. Spätestens seit seiner Zeit in Boston sind seine Stimmungsschwankungen berüchtigt.

Nach seinem Wechsel zu den Nets im Sommer 2019 dauerte es nur wenige Monate, bis Jackie MacMullan (ESPN) von den ersten Spannungen berichtete. Im Januar schien Irving dann einige Mitspieler öffentlich vor den Bus zu werfen. Gut möglich, dass dies gar nicht der Intention seiner Worte entsprach, doch aufgrund seiner Historie als zumindest schwieriger Mitspieler stürzten sich die Medien sofort auf die Geschichte.

© imago images / UPI Photo

Nicht der Überbringer ist entscheidend, sondern die Nachricht

Die vergangenen Spielzeiten haben gezeigt, dass Irving kein guter Leader auf dem Parkett ist, entsprechend stellten Perkins und einige andere in Frage, warum Irving nun ein guter Leader für die Interessen der NBPA sein soll? Dabei sind Irvings Bedenken berechtigt, was auch der Zuspruch zahlreicher Spieler wie unter anderem John Wall oder Dwight Howard zeigt.

"Ich bin nicht so sehr an ihm als Nachrichtenüberbringer interessiert als an der Nachricht selbst", erklärte ein anonymer Spieler aus der Western Conference gegenüber ESPN, als die Sorgen der Spieler aus dem Conference Call an die Öffentlichkeit drangen.

Neben Irving hat auch Avery Bradley die Rolle als Anführer einer Spielerkoalition übernommen, die die Sorgen und Bedenken der Spieler an die Liga herantragen und sich mit den Ressourcen der NBA für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen will. Die Inhalte dieser Überlegungen sind das entscheidende, nicht die Personen, die sie übermitteln.

Davon abgesehen liegt es in Irvings Verantwortung als von den Spielern gewählter Vizepräsident der NBPA, deren Anliegen zu vertreten. Dass die Black-Lives-Matter-Bewegung in Anbetracht des nahenden NBA-Restarts nicht in den Hintergrund gerät sowie gesundheitliche Bedenken aufgrund der Coronavirus-Pandemie gehören zweifelsfrei dazu. Diese Bedenken haben offenbar einige NBA-Spieler, auch wenn andere wie beispielsweise Austin Rivers sich dafür ausgesprochen haben, die Bühne der NBA für ihre Botschaften zu nutzen.

NBA - Kareem Abdul-Jabbar und seine Nachfolger: Diese Superstars erzwangen einen Trade © getty 1/41 Kareem Abdul-Jabbar war einer der ersten Stars, die einen Trade forderten, um anderswo nach Größe zu streben. Nach ihm sollten noch viele weitere prominente Namen folgen ... © getty 2/41 WILT CHAMBERLAIN: 1968 von den Philadelphia 76ers zu den Los Angeles Lakers getradet. © getty 3/41 Das Verhältnis zwischen dem dominanten Center und Sixers-Besitzer Irv Kosloff war angekratzt. Wilt drohte angeblich sogar damit, in die ABA zu wechseln, sollte er nicht getradet werden. Offenbar war er auf der Suche nach mehr Glamour, den fand er in L.A. © getty 4/41 KAREEM ABDUL-JABBAR: 1975 von den Milwaukee Bucks zu den Los Angeles Lakers getradet. © getty 5/41 Im Vorfeld der Saison 1974/75 informierte die Center-Legende die Bucks-Verantwortlichen über seinen Trade-Wunsch. Der Grund? Sein Lifestyle passe nicht zum Lifestyle in Milwaukee. Nach der Saison landete er in L.A. © getty 6/41 CHARLES BARKLEY: 1992 von den Philadelphia 76ers zu den Phoenix Suns getradet. © getty 7/41 Selbst mit Sir Charles schafften es die Sixers nie über die zweite Runde hinaus, 1992 verpasste Philly sogar die Playoffs komplett. Eigentlich wollte Barkley nach Portland, stattdessen landete er bei den Suns, mit denen er die Finals erreichte. © getty 8/41 CHRIS WEBBER: 1994 von den Golden State Warriors zu den Washington Bullets getradet. © getty 9/41 Schon in seinem Rookie-Jahr fand sich Webber, Nr.1-Pick von 1993, überhaupt nicht mit Coach Don Nelson zurecht. Der Big Man war unglücklich mit dem Trade seines Freundes Billy Owens, wollte in eine größere Stadt und einfach nur weg von Nelson. © getty 10/41 DENNIS RODMAN: 1995 von den San Antonio Spurs zu den Chicago Bulls getradet. © getty 11/41 Der exzentrische Rodman im beschaulichen San Antonio? Das passte nicht. Nach nur zwei von Eskapaden geprägten Jahren in Texas wollte einer der besten Rebounder aller Zeiten weg. In Chicago spielte er eine wichtige Rolle beim zweiten Bulls-Threepeat. © getty 12/41 ALONZO MOURNING: 1995 von den Charlotte Hornets zu den Miami Heat getradet. © getty 13/41 Jahre später beteuerte der Hall of Famer, dass er Charlotte nie verlassen wollte. Der damalige Eigentümer George Shinn erinnert sich aber anders: Mourning habe ein lukratives Angebot der Hornets abgelehnt und wollte lieber in einen größeren Markt. © getty 14/41 LATRELL SPREWELL: 1999 von den Golden State Warriors zu den New York Knicks getradet. © getty 15/41 Im Dezember 1997 attackierte Sprewell Warriors-Coach P.J. Carlesimo während einer Trainingseinheit und würgte ihn für mehrere Sekunden - wenig überraschend das Ende seiner Dubs-Karriere. Im Januar 1999 bekam der Forward in New York eine zweite Chance. © getty 16/41 STEPHON MARBURY: 1999 von den Minnesota Timberwolves zu den New Jersey Nets getradet. © getty 17/41 Der gebürtige New Yorker hoffte offenbar auf einen größere Markt mit mehr Werbemöglichkeiten und wollte näher zu seiner Familie. Anderen Berichten zufolge hatte er einfach keinen Bock auf Minnesota und war neidisch auf Kevin Garnetts Monstervertrag. © getty 18/41 RAY ALLEN: 2003 von den Milwaukee Bucks zu den Seattle SuperSonics getradet. © getty 19/41 Mit dem Allen-Trade an die Westküste schockten die Bucks nicht nur die NBA, sondern auch die eigenen Fans. Hinter den Kulissen rumorte es aber schon eine Weile zwischen dem Scharfschützen und Head Coach George Karl. © getty 20/41 VINCE CARTER: 2004 von den Toronto Raptors zu den Brooklyn Nets getradet. © getty 21/41 Zunächst brachte Half Man Half Amazing die Raptors auf die NBA-Landkarte, mit lustlosem Spiel und einer Trade-Forderung machte er sich in Kanada aber äußerst unbeliebt. Mittlerweile haben die meisten Raptors-Fans Carter verziehen. © getty 22/41 SHAQUILLE O'NEAL: 2004 von den Los Angeles Lakers zu den Miami Heat getradet. © getty 23/41 Shaq und Kobe waren sich in der Stadt der Engel längst nicht mehr grün, eine gemeinsame Zukunft in L.A. schien unmöglich. Angeblich machten 20 der 30 Teams Angebote für den Diesel - Shaq wollte wohl eigentlich nach Dallas statt nach Miami. © getty 24/41 JASON KIDD: 2008 von den New Jersey Nets zu den Dallas Mavericks getradet. © getty 25/41 Schon zuvor rankten sich Trade-Gerüchte um Kidd, den offenbar die Lakers wollten. Ein Deal kam aber nicht zustande. Im Januar 2008 machte der Point Guard seinen Wechsel-Wunsch öffentlich, kurz darauf schnappten die Mavs zu. © getty 26/41 CHRIS PAUL: 2011 von den New Orleans Hornets zu den L.A. Clippers getradet sowie 2017 von den Clippers zu den Houston Rockets und 2019 von den Rockets zu den Oklahoma City Thunder. © getty 27/41 Der große Teamerfolg blieb CP3 bisher verwehrt, dabei verließ er sowohl NOLA als auch die Clippers, um anderswo nach dem Titel zu streben. Angeblich forderte er 2019 auch einen Trade von den Rockets, nachdem das Verhältnis mit Harden in die Brüche ging. © getty 28/41 CARMELO ANTHONY: 2011 von den Denver Nuggets zu den New York Knicks getradet. © getty 29/41 Das Melo-Drama: Anstatt in Denver eine langfristige Verlängerung zu unterschreiben, wollte er unbedingt in den Big Apple. Im Februar 2011 erfüllte sich sein Wunsch, auch wenn die Knicks eine Menge abgeben mussten. © getty 30/41 DWIGHT HOWARD: 2012 von den Orlando Magic zu den Los Angeles Lakers. © getty 31/41 Schon zu Beginn der 11/12er Saison machte D12 seinen Trade-Wunsch deutlich, der Beginn eines irren Hickhacks. Er zog seine Forderung zurück, verzichtete auf eine Ausstiegsklausel am Saisonende - nur um in der Offseason doch wieder einen Trade zu fordern. © getty 32/41 KYRIE IRVING: 2017 von den Cleveland Cavaliers zu den Boston Celtics getradet. © getty 33/41 Nach mehreren Jahren an der Seite von LeBron - und einer Championship mit den Cavs - forderte Kyrie im Sommer 2017 einen Trade, um sich aus dem Schatten des Kings zu befreien. Wirklich glücklich wurde er in Boston aber auch nicht ... © getty 34/41 DENNIS SCHRÖDER: 2018 von den Atlanta Hawks zu den Oklahoma City Thunder getradet. © getty 35/41 Im Sommer '18 machte DS17 in einem Interview deutlich, dass sich seine Begeisterung über einen Rebuild in Atlanta in Grenzen hielt. Ein Trade nach Indiana oder Milwaukee "wäre nicht verkehrt", so Schröder, der schließlich in OKC landete. © getty 36/41 JIMMY BUTLER: 2018 von den Minnesota Timberwolves zu den Philadelphia 76ers getradet. © getty 37/41 Wenige Wochen vor dem Saisonstart gab Butler seine Trade-Forderung bekannt, zum Saisonstart stand er dennoch im Wolves-Kader. Legendär ist eine Trainingseinheit, in der er mit einem C-Team die eigentlichen Starter nass gemacht haben soll. © getty 38/41 KAWHI LEONARD: 2018 von den San Antonio Spurs zu den Toronto Raptors getradet. © getty 39/41 Eine Verletzung in der Saison 2017/18 brachte das Verhältnis mit den Spurs ins Wanken. Die beiden Parteien waren sich ob der Behandlung uneinig, selbst einige Teamkollegen fielen Kawhi in den Rücken. Der holte ein Jahr später mit Toronto den Titel. © getty 40/41 ANTHONY DAVIS: 2019 von den New Orleans Pelicans zu den Los Angeles Lakers getradet. © getty 41/41 AD kassierte für seine öffentliche Trade-Forderung im Februar 2019 sogar eine Geldstrafe der Liga. Die Pelicans präsentierten sich zunächst als Spielverderber, erst im darauffolgenden Sommer bekam die Braue seinen Willen. Nun spielt er für die Lakers.

Kyrie Irving der NBPA-Vizepräsident

Anfang des Jahres wurde Irving in das Amt gewählt, nachdem Pau Gasol nach drei Jahren als einer von sechs Vizepräsidenten ausschied. Neben Irving haben auch Bismack Biyombo, Malcolm Brogdon, Jaylen Brown, C.J. McCollum und Garrett Temple dieses Amt inne, dazu sind Andre Iguodala (erster Vizepräsident), Anthony Tolliver (Schatzmeister) und Chris Paul (Präsident) Teil des Executive Committees der NBPA. Viele von ihnen haben sich in den vergangenen Wochen an Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt beteiligt.

"Ich will dabei helfen, die Union mit innovativen Ideen, nicht nur bei sozialen Problemen, sondern auch im unternehmerischen Bereich, voranzubringen", sagte Irving damals in einem Statement. Nichts anderes macht er aktuell.

Seine eigenen öffentlichen Ausrutscher in der Vergangenheit haben jedoch dafür gesorgt, dass jedes Wort beziehungsweise jede Handlung Irvings auf die Waagschale geworfen wird. Warum hat er beispielsweise nicht schon vor der Abstimmung über die Wiederaufnahme der Saison seine Kritik zum Ausdruck gebracht?

Die Restart-Pläne der NBA wurden mit keiner Gegenstimme der NBPA akzeptiert, zudem ist Irving, der verletzungsbedingt übrigens nicht in Disney World dabei sein wird, mit seiner Idee einer eigenen Basketball-Liga der Spieler sicherlich über das Ziel hinausgeschossen.

Mit diesem Vorschlag hat Irving den Kritikern wie Perkins eine hervorragende Vorlage gegeben, ihn zu attackieren. Interessant wäre aber die Reaktion auf die Sorgen und Bedenken der Spieler gewesen, hätte jemand anderes als Kyrie seine Stimme als erstes erhoben. Der Aufschrei wäre sicherlich nicht so groß gewesen. Vielleicht wären die Bedenken sogar untergegangen.