NBA: Shawn Marion sieht sich als sicheren Kandidaten für die Hall of Fame

Shawn Marion, unter anderem Teil des Meisterteams der Dallas Mavericks im Jahr 2011, wurde im vergangenen Jahr erstmals für die Hall of Fame nominiert. Der Forward schaffte es zunächst aber nicht, Marion glaubt aber, dass es nur eine Frage der Zeit sei.

"Ich glaube, dass ich ein Vermächtnis für das Spiel hinterlassen haben", sagte Marion zu Michael Lee (The Athletic). "Aber wer entscheidet das? Was nehmen sie als Grundlage? Wenn man sich alle Zahlen anschaut, bin ich ein sicherer Kandidat."

Marions Hochzeit war vor allem bei den Phoenix Suns, als er mit Steve Nash, Amar'e Stuodemire und Coach Mike D'Antoni die Seven-Seconds-or-less-Ära prägte, die Suns blieben jedoch ohne einen Titel. In dieser Zeit wurde Marion viermal ins All-Star-Team gewählt, zweimal schaffte er das All-NBA Third Team.

Nun liegt es aber in der Hand des Komitees zu entscheiden, ob es für Marion reicht. "Ich habe darüber keine Kontrolle", weiß auch Marion. "Es ist Politik, da passiert viel. Gewisse Dinge hat man sich aber verdient und ich habe es mir verdient."

NBA - Dallas Mavericks 2011/12: Die Titelverteidigung, die keine war © imago images 1/25 Heute vor acht Jahren verloren die Dallas Mavericks ihr viertes Spiel gegen OKC in der ersten Playoff-Runde – womit ihre Saison beendet war. Wir blicken zurück auf eine kuriose und ziemlich unglückliche Titelverteidigung. © getty 2/25 Im Juni 2011 hatte Dallas die Miami Heat besiegt und Dirk Nowitzki durfte sich erstmals in seiner Karriere NBA-Champion nennen. Die große Party begann … © imago images 3/25 … und wurde deutlich verlängert, weil es einen Lockout gab. Die Saison drohte sogar auszufallen, bevor sich die NBA um David Stern und die Spieler-Union Ende November doch noch einigten. Dann musste alles schnell gehen. © getty 4/25 Zu schnell für die Mavericks, die nicht in der Lage waren, ihren Meister-Kader zusammenzuhalten – und es teilweise auch nicht wollten. Tyson Chandler etwa ließ man im Rahmen eines Trades zu den Knicks ziehen, weil Mark Cuban ihn nicht bezahlen wollte. © getty 5/25 Von den Helden der Championship verließen außerdem auch J.J. Barea, Deshawn Stevenson und Caron Butler das Team. Peja Stojakovic beendete zudem seine Karriere. © getty 6/25 Dafür lotste das Front Office in einem weiteren Trade Lamar Odom, den amtierenden Sixth Man of the Year, von den Lakers nach Dallas. Ein echter Coup, dachte man. Doch bei diesem Kader ging einiges nicht auf. Wir stellen ihn der Reihe nach vor. © getty 7/25 POINT GUARD - JASON KIDD: Der Point Guard war zu Saisonstart bereits 38 Jahre alt und verpasste insgesamt 18 Spiele. Sein Spielverständnis war jedoch natürlich trotzdem nach wie vor immens. © getty 8/25 DELONTE WEST: Sein Backup West entpuppte sich als eine der besseren Verpflichtungen der kurzen Offseason. West hatte jedoch persönliche Probleme und wurde nach einer soliden Saison von den Mavs entlassen, seither ohne Team. © getty 9/25 RODRIGUE BEAUBOIS: Der dritte Point Guard im Bunde war das "ewige Talent" Beaubois – der in dieser Saison „nur“ 13 Spiele verpasste und sein insgesamt bestes von vier Mavericks-Jahren hatte (8,9 Punkte). © getty 10/25 SHOOTING GUARD – VINCE CARTER: Vinsanity war mit 35 Jahren kein junger Hüpfer mehr, passte mit seinem soliden Dreier an sich aber gut in die Philosophie der Mavs. Von seinen drei Dallas-Jahren war das erste jedoch das schwächste. © getty 11/25 JASON TERRY: Verlass war selbstverständlich auf den „Jet“. Dirks langjähriger Sidekick war auch in diesem Jahr der zweitbeste Mavs-Scorer (15,1 Punkte) und verpasste lediglich 3 Partien als Sixth Man. © getty 12/25 DOMINIQUE JONES: Der junge Jones sollte eine Art Stevenson-Ersatz darstellen, hatte offensiv aber zu große Probleme, um wirklich dauerhaft eine große Rolle zu spielen. Blieb nur drei Jahre in der NBA. © getty 13/25 KELENNA AZUBUIKE: Azubuike kam sogar nur in drei Partien zum Einsatz, nachdem Dallas ihn auch erst im März verpflichtete. Der Ex-Warrior fand danach wegen Verletzungen kein Team mehr. © getty 14/25 SMALL FORWARD – SHAWN MARION: Die „Matrix“ blieb als Konstante auf der Drei und trieb weiter jeden gegnerischen Flügelspieler mit seiner Defense in den Wahnsinn. Offensiv baute Marion jedoch etwas ab. © imago images 15/25 LAMAR ODOM: Odom wiederum fand sich von Anfang an nicht in Dallas zurecht und traf in 50 Spielen nur 35,2 Prozent aus dem Feld. Dann legte er sich mit Cuban an und flog hochkant aus dem Kader! © getty 16/25 POWER FORWARD – DIRK NOWITZKI: Odom sollte Backup für Marion und auch Dirk sein, daraus wurde nur bedingt etwas. Dabei hätte es Dirk nach dem Meister-Kater gebraucht – auch seine Effizienz ging 11/12 in den Keller. © getty 17/25 BRIAN CARDINAL: Immerhin auf den Hausmeister war noch Verlass – auch wenn Cardinal in dieser Saison offensiv nahezu überhaupt nichts mehr beitrug (1,0 Punkte über 44 Spiele). © imago images 18/25 YI JIANLIAN: Außerdem gab es noch den "Chairman" Yi, der bei den Mavs aber ebenso wenig glücklich wurde wie bei seinen vorigen NBA-Stationen. Wechselte nach der Saison nach China. © imago images 19/25 CENTER – BRENDAN HAYWOOD: Hatte bereits in der vorigen Saison den Chandler-Ersatz gegeben, verdingte sich nun als Vollzeit-Starter auf der Fünf. Spielte ein solides Jahr, ohne zu glänzen. © getty 20/25 BRANDAN WRIGHT: Sein wichtigster Backup war der athletische Wright, der über die Jahre eine abrollende Waffe ganz nach dem Geschmack von Rick Carlisle werden sollte. © imago images 21/25 IAN MAHINMI: Der dritte im Bunde. Der Franzose spielte ein passables Jahr für die Mavs, die ihn danach für Darren Collison und Dahntay Jones nach Indiana tradeten. © imago images 22/25 SEAN WILLIAMS: Williams wurde im Dezember verpflichtet und im März bereits wieder entlassen. Dazwischen absolvierte er übersichtliche acht Spiele für die Mavs. © getty 23/25 Das Carlisle-Team rumpelte zu Beginn der Saison merklich und landete beim Offensiv-Rating insgesamt nur auf Rang 22, trotzdem fing man sich. Mit einer 36-30-Bilanz ging es als 7-Seed in die Playoffs. © getty 24/25 Dort folgte das Wiedersehen mit den jungen Thunder, die Dirk noch im Vorjahr in seiner vielleicht besten Serie überhaupt dominiert hatte. Diesmal hatte Dallas jedoch keine Chance, OKC gewann per Sweep. © getty 25/25 Ob Cuban die Chandler-Entscheidung bereut? Es ist damit zu rechnen. Dallas wartet seit der Meisterschaft 2011 auf den Gewinn einer einzigen Playoff-Serie!

Marion: Bin Vorbild für die heutige NBA

Marion agierte bei den Suns vornehmlich als Small-Ball-Vierer und war damit gewissermaßen ein Vorreiter für die heutige Zeit. "Ich bin ein gewichtiger Grund dafür, wie das Spiel heute gespielt wird", so Marion weiter. "Was ich auf dem Feld gemacht habe, ist nun das Vorbild für jeden, der heutzutage in der NBA spielt."

Marion wurde 1999 mit dem neunten Pick von den Suns ausgewählt und spielte bis 2008 in der Wüste. Nach kurzen Stops in Miami und Toronto wurde The Matrix zu den Dallas Mavericks getradet, wo er noch fünf Jahre spielte und mit seiner Defense ein wichtiger Baustein für die Championship im Jahr 2011 war.

Über seine Karriere absolvierte der Flügelspieler 1.163 Spiele, in denen er durchschnittlich 15,2 Punkte und 8,7 Rebounds auflegte. Bis heute ist Marion der einzige Spieler der NBA-Geschichte, der mindestens 17.000 Punkte, 10.000 Rebounds, 1.500 Steals, 1.000 Blocks und 500 Dreier auflegte.