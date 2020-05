NBA-News - "Reisender Kokain-Zirkus"? Ex-Mitspieler von Michael Jordan verärgert über Aussage der Bulls-Legende

Craig Hodges, ehemaliger Shooting Guard der Chicago Bulls und Teamkollege von Michael Jordan, hat sich alles andere als erfreut gezeigt, dass der GOAT in der MJ-Doku aus dem Nähkästchen plaudert. Ihm ging es vor allem um eine Anekdote Jordans, als er auf den "reisenden Kokain-Zirkus" der Bulls Mitte der 1980er-Jahre angesprochen wurde.

"Wir Spieler bezeichnen uns als Bruderschaft. Ich schaue also die erste Episode (der neuen Michael-Jordan-Doku, Anm. d. Red.) und ärgere mich über den 'Kokain-Zirkus'", sagte Hodges in einem Interview mit FOX Sports Radio.

"Das hat mich gestört, denn ich habe an die Brüder gedacht, die in den Bildern zu sehen waren und die das jetzt ihren Familien erklären müssen", erklärte Hodges seine Verärgerung über die Aussagen der Bulls-Legende. "Sie freuen sich auf diese tolle Michael-Jordan-Doku, sie wissen, dass du in dem Team warst und dann musst du das deinem 12-jährigen Kind erklären."

In der MJ-Doku "The Last Dance", teilte Jordan in der ersten Folge eine Anekdote aus der Saisonvorbereitung auf seine Rookie-Saison 1984/85. Auf einem Auswärtstrip suchte er im Teamhotel seine Mitspieler, platze in ein Zimmer und sah "Dinge, die ich als junger Mann noch nie in meinem Leben gesehen hatte".

"Auf einer Seite waren Kokain-Linien auf dem Tisch, auf der anderen Seite saßen die Kiffer und weiter drüben die Frauen", erinnerte sich der GOAT an die Szenerie. Er habe das Zimmer sofort wieder verlassen. In den Medien wurde das Team später als "reisender Kokain-Zirkus" bezeichnet.

Hodges stieß erst 1988 zu den Bulls. Der dreimalige Gewinner des Three-Point-Contests gewann anschließend zwei Championships an der Seite von Jordan, bevor er 1992 von den Bulls entlassen wurde. Über seine Karriere legte der heute 59-Jährige im Schnitt 8,5 Punkte und 2,5 Assists bei einer Dreierquote von 40 Prozent auf.