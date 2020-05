NBA: Draft Lottery und Combine wegen Coronakrise verschoben

Aufgrund der Coronakrise hat die NBA sowohl die Draft Lottery, bei der die Reihenfolge der ersten Draftrunde festgelegt werden sollte, als auch den Combine, bei denen die College-Athleten sich dem Scouting der Teams unterziehen, verschoben. Dies berichten Adrian Wojnarowski und Shams Charania.

Die Entscheidung wurde am Freitag bei einer Konferenz des NBA Board of Directors besprochen. Beide Veranstaltungen sollten diesen Monat in Chicago stattfinden.

Der Draft selber wurde bisher noch nicht verschoben und ist weiterhin für den 25. Juni angesetzt. Laut Wojnarowski ist aber auch von einer Änderung des Draft-Termins auszugehen. Zuvor musste bereits die Football-Liga NFL ihren Draft, der ursprünglich in Las Vegas stattfinden sollte, digital umsetzen.