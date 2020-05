NBA - Der "Kiss of Death": Als ein Rollenspieler sich bei den Houston Rockets unsterblich machte

Am heutigen 20. Mai jährt sich einer der legendärsten NBA-Würfe überhaupt zum 25. Mal. SPOX blickt zurück auf den "Kiss of Death" - als ein Rollenspieler in Diensten der Houston Rockets eins der größten Comebacks der Geschichte perfekt machte.

Manchmal definiert ein einziger Wurf eine gesamte Karriere. Es ist zumeist den Superstars vorbehalten, mehrere ikonische Momente anzuhäufen; Rollenspieler, die nicht zufällig Robert Horry heißen, müssen sich meist mit einem zufrieden geben. Mario Elie kann ein Lied davon singen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Die Leute erinnern sich daran und sagen mir ständig, wo sie waren, als es passierte. Sie nennen mich auch nicht Mario. Sie sagen: 'Hey, Kiss of Death!' Das ist mein neuer Name", sagte der heute 56-Jährige unlängst dem Houston Chronicle. "Das ist schon cool, dass ich jetzt in meinen 50ern bin und die Leute trotzdem noch alle wissen, was damals passierte."

Man muss dazu sagen: Es war eben auch ein Moment, den man nicht so leicht vergisst. Stattdessen schien die Situation, die man für immer mit dem dreimaligen Champion in Verbindung bringen wird, einem nicht allzu originellen Drehbuch zu entspringen.

Die Houston Rockets standen mit dem Rücken zur Wand

20. Mai 1995. Der amtierende Champion aus Houston steht mit dem Rücken zur Wand, schon wieder. Das Team um die künftigen Hall-of-Famer Hakeem Olajuwon und Clyde Drexler misst sich in den Conference Semifinals mit den Phoenix Suns um Charles Barkley, nach einem 1-3-Rückstand wurde bereits in zwei Spielen das Ausscheiden verhindert.

Game 7 steigt jedoch in Phoenix; Houston hat keine starke Regular Season hinter sich, holt mit nur 47 Siegen den 6-Seed und musste schon in der ersten Runde ein 60-Siege-Team aus Utah aus dem Weg räumen. Nun wollen die Suns sich nicht endgültig die Butter vom Brot nehmen lassen. "Keine Chance, dass wir drei Spiele in Folge verlieren", tönt Forward A.C. Green vor dem Spiel.

Die Rockets sehen das in Person von Kenny Smith anders. "Green ist ein religiöser Mann, aber er ist kein Prophet", kontert der heutige "Inside the NBA"-Experte. Wochen vor Rudy Tomjanovichs legendärem "Unterschätzt niemals das Herz eines Champions!" drückt auch diese Aussage das Selbstvertrauen des erfahrenen "Clutch City"-Teams aus, das schon im Vorjahr die Suns nach einem 0-2-Rückstand in sieben Spielen aus den Playoffs geworfen hatte.

Houston hat jede Menge Probleme

Diesmal müssen die Rockets jedoch in fremder Halle bestehen. Und es wird ein Krimi. Barkley ist zwar limitiert und erzielt nur 18 Punkte (holt aber auch 23 Rebounds und 5 Assists), dafür bekommt Houston Kevin Johnson nicht in den Griff. 46 Punkte und 10 Assists verzeichnet der Point Guard, ist nicht zu bremsen, weder von Smith noch von Backup Sam Cassell.

Auf der Gegenseite liefern Olajuwon und Drexler mit jeweils 29 Punkten ab, beide stecken allerdings - wie fast das gesamte Team - am Ende in Foul-Trouble, nachdem im Lauf des Spiels schon ein 10-Punkte-Rückstand wettgemacht werden musste. Vier von fünf Startern stehen am Ende bei 5 Fouls, Cassell foult aus und auch Elie selbst hat fünfmal die Hände dazwischen.

Da Houston bloß mit einer 8er-Rotation spielt, ist eine Verlängerung eine entsprechend verheerende Aussicht. Doch es soll nicht dazu kommen.

Mario Elie wurde von den Suns ignoriert

21,6 Sekunden vor Schluss steht der alles überragende Johnson an der Linie, für seine Freebies 21 und 22. Der erste sitzt, natürlich tut er das: KJ steht zu diesem Zeitpunkt bei 100 Prozent von der Linie. Der zweite fällt jedoch auf den Ring und landet in den Händen von Olajuwon. 110:110. Nun schlägt die Stunde von Elie.

Smith wird nach dem Einwurf in der eigenen Hälfte gedoppelt, die Suns wollen einen Ballverlust erzwingen. Er findet jedoch Horry auf der rechten Seite, einige Meter hinter der Dreierlinie. Statt selbst abzudrücken, spielt der spätere "Big Shot Bob" den Ball also weiter. Über das halbe Feld lässt er den Ball mit beidhändigem Pass in die linke Ecke zu Elie segeln.

Elie hat an der Dreierlinie genug Platz und Zeit für eine halbe Yoga-Routine. Danny Schayes ist als einziger Suns-Spieler in der Nähe, muss sich aber um Olajuwon unterm Korb kümmern. "Ich wusste natürlich, dass er Dream da nicht alleine stehen lassen wird", erklärte Elie später. "Als ich angesetzt habe, dachte er: 'Wow, der Typ wirft wirklich.'" Zu diesem Zeitpunkt war es längst zu spät.

Elies Wurf ist gut, und auch wenn Drexler danach noch zwei Clutch-Freiwürfe für den Sieg treffen muss, ist es dieser Moment, der überdauert. Nicht zuletzt dank seiner folgenden Geste: Elie führt drei Finger zum Mund und sendet einen Handkuss in Richtung der Suns-Bank, insbesondere Center Joe Kleine. Der "Kiss of Death" ist geboren.

NBA - Ranking: Die 30 größten Würfe aller Zeiten © getty 1/32 Heute vor genau einem Jahr versenkte Kawhi Leonard in Spiel 7 der zweiten Playoff-Runde gegen Philly einen der unglaublichsten Buzzer-Beater der NBA-Historie. Der Ball sprang viermal über den Ring, bevor er die Titel-Träume der Sixers zunichte machte. © getty 2/32 Doch wo landet Kawhis Meisterstück auf dem Weg zur Championship im Vergleich mit anderen geschichtsträchtigen Würfen - Allens unfassbarem Stepback-Jumper in den Finals oder Jordans Final Shot? SPOX zeigt Euch die Top 30 der besten Würfe aller Zeiten. © getty 3/32 Platz 30: LEBRON JAMES - Auf dem Weg zum zweiten Titel in Folge lieferten sich die Heat 2013 ein heißes Duell mit den Pacers in den Conference Finals. In Spiel 1 sorgte LBJ mit einem unwiderstehlichen Drive gegen Paul George für den Auftaktsieg. © getty 4/32 Platz 29: DAMIAN LILLARD - James Harden scheiterte in seinen ersten beiden Spielzeiten mit den Rockets jeweils bereits in Runde eins der Playoffs – 2014 lag das vor allem an Damian Lillard. In Spiel 6 versenkte er Houston mit einem unglaublichen Dagger. © getty 5/32 Platz 28: KEVIN DURANT – Auf dem Weg zu seinem ersten Titel 2017 musste KD in den Finals einen gewissen LeBron aus dem Weg räumen. Das erledigte der Finals-MVP gleich höchstpersönlich mit einem Dreier über die ausgestreckten Arme des Kings. © getty 6/32 Platz 27: ROBERT HORRY – Sieben Championships stehen in Horrys persönlicher Trophäensammlung, dazu darf er sich gleich zwei der Top-30-Würfe auf die Fahne schreiben. 2005 erlegte der Prototyp des Clutch-Players die Pistons in Spiel 5 der Finals. © getty 7/32 Platz 26: CHARLES BARKLEY – Sieben Ringe für Horry, keinen einzigen für Barkley. Seinem großen Ziel am nähesten kam der Power Forward 1993, als er die Suns unter anderem mit diesem Wurf über David Robinson in die Finals führte. © getty 8/32 Platz 25: EDDIE JOHNSON – Mit einem Buzzer-Beater in Spiel 4 der Conference Finals 1997 gegen die Jazz machte sich Johnson bei den Rockets-Fans unsterblich. Die Serie ging allerdings an die Jazz, die in den Finals dann gegen MJ verloren. © getty 9/32 Platz 24: REGGIE MILLER – Bekannt für einen wichtigen Dreier nach dem anderen. In den Conference Finals 1998 waren die Bulls ein prominentes Opfer, nachdem sich Reggie mit einem Schubser Platz verschaffte und anschließend den Gamewinner versenkte. © getty 10/32 Platz 23: DENNIS JOHNSON – Mit seinem Layup in Spiel 5 der Conference Finals 1987 traf Johnson die Pistons direkt ins Herz. Den Punkten ging allerdings der wohl berühmteste Steal der Liga-Geschichte von Larry Bird voraus. © getty 11/32 Platz 22: ALONZO MOURNING – 1992 wählten die Hornets ihn mit dem zweiten Pick im Draft, ein Jahr später dankte der Center es ihnen, indem er Charlotte erstmals in der Franchise-Geschichte mit einem Buzzer-Beater in die zweite Playoff-Runde schickte. © getty 12/32 Platz 21: JOHN STOCKTON – 2,8 Sekunden waren noch auf der Uhr, als Stockton völlig offen den Spalding bekam. Kurze Zeit später machte es „Swish“ und die Jazz standen erstmals in den Finals. © getty 13/32 Platz 20: RON ARTEST – Wohl niemand rechnete damit, dass 2010 ausgerechnet Artest zum Playoff-Helden der Lakers avancieren würde. Er war es aber, der sich gegen die Suns einen Airball von Kobe schnappte und übers Brett in den Korb zum Sieg beförderte. © getty 14/32 Platz 19: MARIO ELIE – Dieser Wurf ging als “Kiss of Death” in die Geschichte ein. Elie versenkte 7,1 Sekunden vor Schluss den Gamewinner in Spiel 7 gegen die Suns und feierte anschließend mit einem Handkuss in die Menge. © getty 15/32 Platz 18: JOHN PAXSON – 1993 gewannen die Bulls ihren zweiten Titel mit MJ, auch dank Paxson! In Spiel 6 der Finals versenkte er drei Sekunden vor Schluss den finalen Dreier – neben MJ war er der einzige Bulls-Spieler, der im vierten Viertel punktete. © getty 16/32 Platz 17: VINNIE JOHNSON – Er war die erste echte Mikrowelle der NBA und tütete die Championship 1990 für die Detroit Pistons ein. Aus der Isolation heraus stieg Johnson hoch und versenkte wenige Sekunden vor dem Ende von Spiel 5 den Jumper zum Sieg. © getty 17/32 Platz 16: DIRK NOWITZKI – Spektakuläre Würfe hatte der große Blonde einige auf Lager. Dieser Gamewinner sticht aber heraus – mit einem Drive gegen Bosh entschied Dirk Spiel 2 der Finals 2011 gegen Miami und brachte die Mavs damit auf den Weg zum Titel. © getty 18/32 Platz 15: ROBERT HORRY – Dieser Dreier sorgt auch heute noch für Albträume bei den Kings-Fans. Horry hat einige tolle Playoff-Momente vorzuweisen, sein bester Wurf war aber wohl der Buzzer-Beater von Downtown in Spiel 4 der Conference Finals. © getty 19/32 Platz 14: RALPH SAMPSON – Vielleicht einer der verrücktesten Gamewinner aller Zeiten? Nach dem Inbounds-Pass pritschte Sampson den Spalding in Volleyball-Manier in Richtung Korb – und traf! Damit kegelte Houston 1986 die Showtime-Lakers aus den Playoffs. © getty 20/32 Platz 13: SEAN ELLIOTT – Dieser Wurf ist besser bekannt als Memorial Day Miracle. Zwölf Sekunden vor Schluss bekam Elliott den Ball an der Seitenlinie, drehte sich auf Zehenspitzen gerade so, ohne auf die Linie zu treten und versenkte den Gamewinner. © getty 21/32 Platz 12: DEREK FISHER – Apropos verrückte Gamewinner: Gegen die Spurs 2005 blieben den Lakers nur noch 0,4 Sekunden, um das Spiel zu drehen. Unmöglich sollte man meinen, doch Fisher schickte den Ball per Catch&Shoot rechtzeitig auf die Reise – und traf. © getty 22/32 Platz 11: GAR HEARD – Mit dem “Shot Heard 'Round The World“ rettete der Power Forward seine Suns in die dritte OT von Spiel 5 der Finals 1975 gegen die Celtics – und das mit einem Turnaround-Buzzer-Beater. Boston gewann trotzdem das Spiel und den Titel. © getty 23/32 Platz 10: REGGIE MILLER – Miller zeichnet für die wohl besten 9 Sekunden der Pacers-Geschichte verantwortlich. In den Playoffs 1995 erledigte der Scharfschütze die Knicks im Alleingang - mit zwei Dreiern und zwei Freiwürfen innerhalb von 9 Sekunden. © getty 24/32 Platz 9: DAMIAN LILLARD - He did it again! Der Blazers-Star entschied mit diesem unfassbaren Wurf vom Logo die Serie mit OKC. Es waren die Punkte 48, 49 und 50 für Dame D.O.L.L.A. © getty 25/32 Platz 8: JERRY WEST – Der wahrscheinlich längste Zwei-Punkte-Wurf der Geschichte. In Spiel 3 der Finals 1970 versenkte The Logo einen Buzzer-Beater aus der eigenen Hälfte und erzwang damit die Overtime. Der Wurf hätte heutzutage zum Sieg gereicht … © getty 26/32 Platz 7: KAREEM ABDUL-JABBAR – Mit seinem Signature Shot brachte Kareem die Gegner regelmäßig zur Verzweiflung – auch in den Finals 1974 gegen Boston, als der Center mit seinem Skyhook Spiel 6 für die Bucks entschied. © getty 27/32 Platz 6: MICHAEL JORDAN – Kurz zuvor brachte Craig Ehlo seine Cavs in Front, dann übernahm jedoch MJ. Mit einem Jumper von der Freiwurflinie brachte er den Bulls den Sieg. Jordan feierte – und Ehlo sackte verzweifelt zu Boden. © getty 28/32 Platz 5: KAWHI LEONARD - Der erste und bisher einzige Buzzerbeater in einem Spiel 7! Die Klaue führte Toronto erst zum zweiten Mal überhaupt in die Conference Finals - mit diesem unfassbaren Wurf über 2,13-Meter-Mann Joel Embiid. © getty 29/32 Platz 4: MAGIC JOHNSON – Der Wurf, der Kareem berühmt machte, fand sich auch im Repertoire von Magic wieder – erneut zum Leidwesen der Celtics. In Spiel 4 der Finals 1987 versenkte der Point Guard den "Baby Skyhook" mitten ins Herz der Kelten. © getty 30/32 Platz 3: KYRIE IRVING – Nein, nicht LeBron, sondern Kyrie machte den Deckel auf Clevelands erste Meisterschaft 2017 zu. Da half auch die Defense von Stephen Curry recht wenig … © getty 31/32 Platz 2: RAY ALLEN – Eigentlich war der Traum der Heat schon vorbei. Dann kam jedoch Ray Allen! Mit einem unfassbaren Stepback-Jumper rettete er Miami in die Overtime von Spiel 6 der 2013er Finals gegen die Spurs – der Genickbruch für San Antonio. © getty 32/32 Platz 1: MICHAEL JORDAN – Nach “The Shot” folgte “The Final Shot”. In seinem (vorerst) letzten Spiel in der Association versenkte MJ 5,2 Sekunden vor Schluss den Gamewinner in den Finals 1998 gegen die Jazz - sein sechster Titel.

"Ich habe ihm gesagt, dass er ein böser Typ ist"

"Es fing mit mir und Joe Kleine in Game 6 an", erklärte Elie später. "Ich habe ihm nach jedem unserer Dreier diese Küsse mit drei Fingern zugeworfen. Ihm gefiel das nicht. Als sie dann im siebten Spiel mit 10 Punkten im dritten Viertel vorn lagen, hat er das nachgeäfft, und das gefiel mir nicht. Also habe ich es ihm direkt nach dem Dreier zurückgegeben und er landete auf seinem Hintern."

Für Elie ist der Dreier lediglich das zweite Field Goal in diesem Spiel, 8 Punkte verzeichnet er insgesamt - aber 3 davon sind die vielleicht größten in Houstons Franchise-Historie. Danny Ainge verfehlt für Phoenix den letzten Verzweiflungswurf mit der Sirene, wenig später fahren die Rockets den zweiten und bisher letzten ihrer Titel ein.

"Ich habe ihm gesagt, dass er ein böser Typ ist", sagt Olajuwon nach dem Spiel über Elie. "Er gab sich nicht 2 Punkten zufrieden. Er wollte den Dreier." "Ich habe schon meine ganze Karriere über davon geträumt, mal so einen Wurf zu treffen", sagt der Angesprochene selbst. "Spieler wie ich kriegen normalerweise nicht diese Aufmerksamkeit oder auch nur die Chance, solche Würfe zu nehmen."

Mario Elie: Über etliche Umwege in die NBA

Blickt man auf Elies Weg bis zu genau diesem Punkt, ist es sogar noch ein Stück unwahrscheinlicher, dass ausgerechnet er die Suns eliminieren durfte. "Über Umwege" wäre zu vorsichtig formuliert: Elie hatte sich mehrfach verlaufen. 1985 draftete Milwaukee ihn in der siebten Runde mit dem 160. (von 162) Picks, entließ ihn jedoch noch im Training Camp.

Danach begann eine Odyssee. Elie spielte als Profi zunächst in Irland, landete dann in der USBL in Miami, spielte in Argentinien, Portugal und in der CBA für die Albany Patroons, unter Anleitung vom späteren NBA-Erfolgscoach George Karl. Erst im Dezember 1990 erhielt er via 10-Day Contract bei den 76ers eine weitere NBA-Chance. Auf Stints bei den Warriors und Trail Blazers folgte dann seine beste Zeit bei den Rockets.

Paradoxerweise blieb der "Kiss of Death" auf ewig seine Calling Card, obwohl er noch viele weitere Clutch-Momente fabrizierte. In den Finals 1995 etwa beorderte ihn Tomjanovich in die Starting Five und wurde mit 16,3 Punkten bei 65 Prozent aus dem Feld für diese Entscheidung belohnt. 1999 gewann er mit den Spurs seinen dritten (und deren ersten) NBA-Titel, bevor er 2001 aufhörte.

© getty

Der "Kiss of Death" überdauert

Elie war Zeit seiner Karriere eigentlich einer dieser Typen, die im Rückblick leicht untergehen, ohne die man aber keinen Titel gewinnt, keine fünf Elimination Games in Folge übersteht wie die Rockets in diesem Frühsommer. Der "Kiss of Death" jedoch hat ihn unsterblich gemacht. Daher ist es für ihn auch erträglich, dass dieser eine Moment alles andere übertrumpft.

"Es ist auf YouTube zu sehen, und sie zeigen es jedes Jahr in den Playoffs, und das ist doch cool", sagte Elie dem Chronicle. "Ich habe Drillinge und meine Kids denken, ihr alter Herr konnte nicht spielen. Dieses Video immerhin zeigt, dass ich meine Momente hatte."