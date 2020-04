NBA-News: Lou Williams will seine Karriere bei den L.A. Clippers beenden

Lou Williams hat in einem Interview klar gestellt, dass er seine Karriere im Trikot der L.A. Clippers beenden möchte. In der Stadt der Engel fühle sich der 33-Jährige wohl, 2021 wird der Sixth Man allerdings Free Agent.

"An all die Teams da draußen: Ich spiele nach dem hier für niemand anderen mehr", sagte Williams in einem Interview mit Ros Gold-Onwude von ESPN. "Ich identifiziere mich mit dieser Gruppe von Jungs, mit dieser Organisation. Ich kann mir nicht vorstellen, so etwas woanders nochmal zu finden."

Sweet Lou verbrachte seine ersten sieben Jahre in der NBA bei den Philadelphia 76ers, nach Zwischenstopps bei den Hawks, Raptors, Lakers und Rockets landete er im Rahmen des Chris-Paul-Trades 2017 letztlich bei den Clippers. Zwar gab Williams zu, dass er sich zu Beginn nicht besonders wohl bei seinem neuen Team gefühlt habe, doch Clippers-Coach Doc Rivers habe ihm aus seinem Tief geholfen.

"Gib niemals auf. Das ist meine Clippers-Story", erklärte Williams. "Ich war in meiner Karriere an einer Stelle angelangt, an der ich dachte, dass ich fertig war. Aber Doc und die Jungs haben mir neues Leben eingehaucht und mir das Selbstvertrauen gegeben, dass ich für die Fortsetzung meiner Karriere brauchte. Und dann hatte ich die besten Jahre meiner Karriere bei den Clippers."

Im Trikot der Clippers gewann der Shooting Guard zweimal den Award als Sixth Man of the Year (2017/18 und 2018/19) auch in Toronto sahnte er 2014/15 die Trophäe bereits ab. Trotz seines fortgeschrittenen Alters lieferte der 33-Jährige auch in der aktuellen Saison gute Produktion für sein Team.

Im Schnitt kam Williams auf 18,7 Punkte und 5,7 Assists, über seine komplette Karriere legt er 14,5 Zähler pro Partie auf. 2020/21 geht er in sein letztes Vertragsjahr mit den Clippers, das ihm 8 Millionen Dollar einbringen wird. Anschließend wird Williams Free Agent. Er ist sich aber sicher, dass er noch vier weitere Jahre "high-level-Basketball" in sich hat.