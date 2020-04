NBA News: Chicago Bulls suchen neuen Chef für das Front Office - Was geschieht mit GarPax?

Die Chicago Bulls haben mit der Suchen nach einem neuen Chef für das Front Office offiziell begonnen, berichtet ESPN. Diese Person soll das letzte Wort bei allen Basketball-Entscheidungen erhalten.

Zu den unmittelbaren Kandidaten, die Chicago interviewen möchte, gehören Arturas Karnisovas, der General Manager der Denver Nuggets, sowie Bobby Webster, der den gleichen Posten bei den Toronto Raptors ausfüllt. Für beide müssen die Bulls jedoch erst die Erlaubnis der jeweiligen Teams einholen.

Der Plan wurde demnach auch bereits mit John Paxson (Executive VP of Basketball Operations) und GM Gar Forman diskutiert, die seit Jahren die sportlichen Entscheidungen in Chicago treffen. Paxson würde wohl als Berater für die Franchise tätig bleiben; auch mit Forman soll es wohl noch weitere Gespräche in dieser Richtung geben.

Die Bulls planen, vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der NBA einen Kandidaten zu verpflichten. Interviews beginnen in der kommenden Woche und werden aufgrund der Coronavirus-Pandemie virtuell durchgeführt werden.

Paxson ist seit 2003 für die Bulls tätig und war zunächst General Manager, bevor er 2009 zum eVP ernannt wurde. Im selben Zug wurde Forman zum GM befördert. Seit 2015 erreichte Chicago nur einmal die Playoffs.