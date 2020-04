NBA-Playoffs: Termin, Modus, Teilnehmer

Wie funktionieren die NBA-Playoffs und wer darf an der NBA-Postseason teilnehmen? SPOX zeigt euch, was ihr über die wichtigste Zeit im Basketball wissen müsst.

NBA-Playoffs, Termin: Durch Corona verzögert

Normalerweise finden die NBA-Playoffs immer nach dem Ende der regulären Saison statt. Nachdem alle Teams 82 Spiele absolviert haben, gibt es meistens wenige Tage Pause und dann starten die Teams in die Playoffs - auch genannt Postseason. Diese beginnt meistens Mitte April und streckt sich bis Anfang Juni.

Dadurch, dass die Corona-Krise den Spielbetrieb aktuell stillgelegt hat, verschiebt sich der gesamte Kalender der NBA. Ob und wann es in der NBA weitergeht, ist aktuell offen. Es kann sein, dass die NBA-Playoffs auch erst im Sommer beginnen werden, nachdem alle Spiele der regulären Saison beendet wurden.

© getty

NBA-Playoffs: Der Modus

Die NBA ist in zwei unterschiedliche Conferences aufgeteilt - die Western Conference und die Eastern Conference. In beiden Conferences qualifizieren sich die jeweils acht besten Teams, die die meisten Siege in der regulären Saison ergattern konnten. In den Playoffs spielt dann das beste Team gegen das achtbeste Team innerhalb der Conference, dabei hat das bessere Team Heimrecht. Das bedeutet, dass die ersten beiden Spiele des Duells in der Arena des besseren Teams stattfinden.

In einer Best-of-7-Serie kann dies einen enormen Vorteil ausmachen. Eine Mannschaft muss die andere viermal besiegen, um eine Runde weiterzukommen. Deshalb auch der Name Best-of-7, da es passieren kann, dass erst das siebte Spiel beim Stand von 3:3 über das Weiterkommen entscheidet.

Wenn der Conference-Sieger bestimmt ist, trifft der Sieger der Eastern Conference auf den Sieger der Western Conference. Diese Serie entscheidet über den NBA-Champion und wird auch The Finals genannt. Hier entscheidet sich, wer sich in die Geschichtsbücher der Liga einträgt.

© getty

Playoffs: Diese Teams qualifizieren sich

Im Playoff-Picture qualifizieren sich die acht besten Teams der jeweiligen Conference. Das beste Team innerhalb der Conference ist der 1st seed, dann kommt der 2nd seed, 3rd seed usw.

Aktuell würden die Playoffs so aussehen:

Eastern Conference

Platzierung Team Bilanz 1. Milwaukee Bucks 53-12 2. Toronto Raptors 46-18 3. Boston Celtics 43-21 4. Miami Heat 41-24 5. Indiana Pacers 39-26 6. Philadelphia 76ers 39-26 7. Brooklyn Nets 30-34 8. Orlando Magic 30-35

Western Conference