NBA Draft 2020: Ort, Datum, TV-Übertragung, Reihenfolge

Momentan ruht noch die Sport-Welt. Doch wir blicken schon mal voraus: Wann und wo findet der NBA Draft 2020 statt? SPOX sagt Euch alles, was Ihr über den Draft wissen müsst.

Alle College-Spieler wollen hier her: zum NBA-Draft. Commissioner Adam Silver wird wie jedes Jahr die Namen der Spieler verlesen.

Wo findet der NBA Draft 2020 statt?

Der NBA Draft 2020 wird wie im vergangenen Jahr wieder im Barclays Center in Brooklyn, der Heimspielstätte der Nets, stattfinden. Diese Location wird seit 2013 als Draft-Ort genutzt. Der Barclays Center bietet bei Heimspielen der Nets 19.000 Zuschauern Platz.

Findet der NBA Draft 2020 trotz der Corona-Pandemie statt?

Stand jetzt findet der Draft am 25. Juni 2020 statt. Doch angesichts des grassierenden Coronavirus ruht derzeit der Spalding in der NBA. Wie lange die Zwangspause dauern wird, weiß niemand. Mindestens wird sie aber bis zum 30. April anhalten, doch ob es dann weitergeht, ist ebenso ungewiss. Dadurch verschiebt sich der gesamte Termin-Plan der NBA.

Da die Playoffs nun erst Monate später stattfinden könnten, kann sich auch das Datum des Drafts um mehrere Monate nach hinten verschieben. Wenn sich die Corona-Situation in den USA beruhigt, dann wird man erst wissen, wann der Draft stattfinden kann. In den USA wütet der Coronavirus derzeit am stärksten auf der gesamten Welt.

Laut verschiedener Medienberichte aus den USA pochen die Teambesitzer auf eine schnelle Entscheidung. Aufgrund der aktuellen Situation haben die Teams nämlich kaum eine Chance, die Spieler selber zu testen oder ausführlich zu scouten. Daher soll eine Ausweichtermin im Herbst diesen Jahres im Gespräch sein.

NBA Draft: Reihenfolge wir in der Lottery entschieden

Die Reihenfolge im NBA Draft basiert auf den Ergebnissen der regulären Spielzeit in der Vorsaison. Die schlechtesten 14 Teams erhalten jeweils nach ihren Niederlagen eine Prozentquote in der Draft Lottery. Dort wird entschieden, wer den 1st Pick erhalten wird. So ist gesichert, dass die Teams in der Saison nicht absichtlich verlieren, um an erster Stelle einen Spieler auszuwählen.

1st - 14th Pick: Ergebnis der Lottery

15th - 30th Pick: Playoff-Teilnehmer, in umgekehrter Reihenfolge ihrer Platzierungen in der Regulären Saison

NBA Draft: Die letzten No.1 Picks im Überblick

Hier seht Ihr wer in den letzten Jahren der begehrteste Spieler im Draft war