Abstimmung: Wir suchen euren größten Playoff-Moment von Michael Jordan

Am Montag, den 20. April ist es soweit. Netflix veröffentlicht auch in Deutschland die Doku-Serie The Last Dance über die letzte Saison von Michael Jordan bei den Chicago Bulls. Zu diesem Anlass suchen wir Euren größten MJ-Moment in den Playoffs.

Um die Auswahl etwas zu erleichtern, haben wir zehn Spiele ausgesucht, für die ihr hier abstimmen könnt. Die Resultate veröffentlichen wir dann am kommenden Samstag.

Das sind die zehn Auswahlmöglichkeiten: