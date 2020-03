NBA-News: Karl-Anthony Towns mit emotionaler Botschaft - Mutter wegen Coronavirus im künstlichen Koma

Karl-Anthony Towns hat in einem emotionalen Video vor der Gefahr durch das Coronavirus gewarnt. Die Mutter des Centers der Minnesota Timberwolves befindet sich in einem kritischen Gesundheitszustand. Möglicherweise habe sie sich mit dem Coronavirus infiziert.

"Ich denke, es ist wichtig, dass jeder den Ernst der Lage versteht, was gerade in der Welt vor sich geht mit dem Coronavirus", sagte KAT in dem Video, das er auf Instagram postete. Bereits vergangene Woche wurde demnach seine Mutter, Jacqueline Cruz, in ein Krankenhaus eingeliefert, da sie sich unwohl gefühlt habe.

"Vor allem meine Schwester hat ihr gesagt, dass sie sich auf das Coronavirus testen lassen muss", führte Towns weiter aus. "Ich glaube, niemand wusste so richtig, woran es lag, dass sich ihr Zustand weiter verschlechterte. Ihr ging es immer schlechter und das Krankenhaus hat alles versucht. Ich habe alles versucht, was ich kann."

Zwischenzeitlich zeigte Towns' Mutter Zeichen der Besserung, doch offenbar ging es ihr schnell wieder schlechter. "Ihrer Lunge ging es viel schlechter und sie hatte Probleme, zu atmen", erklärte Towns. Mittlerweile sei sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen und befinde sich im künstlichen Koma.

"Diese Krankheit darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden", betonte der 24-Jährige. "Bitte schützt eure Familien, eure Geliebten, eure Freunde, euch selbst. Haltet euch an das Social Distancing. Bitte haltet euch nicht in Menschenansammlungen auf, das erhöht nur die Chancen, dass ihr euch ansteckt. Diese Krankheit ist tödlich."

Towns hoffe, dass seine Geschichte dabei helfe, ein Bewusstsein für die Gefahr, die durch das neuartige Coronavirus ausgeht, zu schaffen: "Ich bete für jeden einzelnen von euch. Ich werde nicht aufgeben, genauso wenig wie meine Familie und meine Mutter. Sie ist die stärkste Frau, die ich kenne. Ich weiß, dass sie das besiegen wird."